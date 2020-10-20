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"Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за здачу Криму в 2014 році без бою має бути відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час послання до ВР.

"Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - повідомив президент

Водночас Зеленський наголосив, що в даному випадку йдеться не про помсту, а про справедливість.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Не дозволю скоротити фінансування армії у 2021 році, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14974) Зеленський Володимир (23829) Крим (14147) послання (24)


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Топ коментарі
+97
Опять это говно начинает вонять... Зеленский в это время вообще в рашке листовки раздавал.
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20.10.2020 11:12
+81
Он переводит стрелки. Само трусливое и тупое, но делает вид что есть хуже него.
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20.10.2020 11:12
+69
Сказал человек, который сдает позиции каждый день.
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20.10.2020 11:12
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Ця істота що грає роль президента з цього поводу немає морального права відкривати свою смердючу пельку.
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20.10.2020 15:37 Відповісти
Таке відчуття, що нами керує байстрюче кодло навіть не малоросів, а малокацапів.
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20.10.2020 15:38 Відповісти
Воно думає, що нами керує , але правда інша .
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20.10.2020 17:08 Відповісти
Ну шо зелена брехлива худоба, що всі 5 років оббріхувала на цензорі Порошенка, ви зрозуміли чого ви разом з вашим зе-дегенератом вартуєте на землі цій грішній?
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20.10.2020 15:49 Відповісти
Зеленые лайно не назвало ни одной фамилии. Так в общем попиарилось. Судом было уставлено что к сдаче приложила руку Юля Тимошенко. Эта ккрва разве сидит
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20.10.2020 16:03 Відповісти
Чья бы мычала...
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20.10.2020 16:04 Відповісти
Була темна ніч, за вікном завивав вітер, раптом прокинувся і голосно заплакав Турчинов.
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20.10.2020 16:08 Відповісти
Пан Зяленскі, яшчэ непозна аб'явіць вайну РФ і адваяваць яго сілай. Калі не аб'явілі да Вас вайну, Вы самыя зрабіце гэта. Ці сцыкотна? Ну, дык уперад!
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20.10.2020 16:08 Відповісти
Поясніть недоумку Зебілу , що Крим без бою віддали -- СБУ Криму, військові Криму , менти Криму , які масово наплювали на Конституцію України, та перейшли на сторону ворога , тобто ворогу допомогли здати Крим , та діюча на той час влада Криму. Поясніть ідійоту, що єдині , хто захищав Крим, то були кримські татари, та купка проукраїнських патріотів. Так само Доббас здали менти, сбу, військові , та влада Донецка, та Луганська , які самі позвали "рузькі мир ,пуйла " собі в хату . От нехай Зебіл їх до відповідальності і притягує , а ми побачимо , що з того вийде .
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20.10.2020 17:05 Відповісти
ПО ПРИКОЛУ
Ну що, народе, по приколу,
Через «Беню» знов по колу:
Починаємо з нуля?
В «Бені» грошики й земля,
Гроші, що ви накопили,
До Ізраїля поплили,
А до цього так рулили,
Що борги, ще нам вчепили
Файна Юля й гарний Вітя,
Що скитається по світу.
Ще земелька тут лежить
«Беня» знає - його мить.
Ось так люди «по приколу»
Дітям роблять попу голу.
01.04.2019
Анатолій Березенський
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20.10.2020 17:30 Відповісти
ХТО ПРИ ВЛАДІ?
Малороси і дебіли
У державні крісла сіли
Рвуть слабеньку Україну
У таку лиху годину.
Президент не знає мови
Радники з ворогом в змові,
«Бені» різні тут керують
І на бідняках жирують.
Пенсії «кормільцям» дати
В українців все забрати
Репетує в ваше вухо
Малорос и «риг» Сивухо.
В НАТО ніби не чекають
Це «зелені» вам віщають
Москалів не дратувати
А роздітись і «раком стати».
Наше військо відвести
Збудувати всі мости
Що кацапи підірвали,
Як від наших «кігті рвали».
То ж на плечі України
Положили ту руїну,
Що Росія зруйнувала
А заводи просто вкрала.
Не несіть війну на захід
Це для ворога як нахід
Здачу патріоти не дадуть
На німецький хрест порвуть.
Думай-Те, хто вам рідніший
Даунбас, чи України ніша?
Зрадник вам рідня по крові?
Не українці і по мові?
25.10.2019
Анатолій Березенський
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20.10.2020 17:46 Відповісти
Вова! Зіграй краще на роялі)
Мурку)))
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20.10.2020 17:53 Відповісти
Одним словом - мерзенне , брехливе , занюхане чмо , яке думає , що воно президент !!
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20.10.2020 17:58 Відповісти
Суфлер, листочек и «танцы» «слуги» Третьяковой: как Зеленский в Раде выступал

http://www.facebook.com/watch/?v=3069243956653189 www.facebook.com/watch/?v=3069243956653189
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20.10.2020 18:13 Відповісти
Ось і добре. Почни з себе, чому не воював за Крим? А тепер вкидати меседжи любий неЛох може.
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20.10.2020 18:19 Відповісти
Какой же он жалкий слизняк!
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20.10.2020 18:56 Відповісти
А КОГДА ЗЕЛЕНОЕ ЧМО ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЯВКУ В ВОЕНКОМАТ ПО МОБИЛИЗАЦИИ --- У ЛЕНКИ ШИРОКАЯ СПИДНЫЦЯ ОКАЗАЛАСЬ --- БЫЛО ГДЕ СПРЯТАТЬСЯ
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20.10.2020 19:02 Відповісти
ВЫСНОВОК С ПОСЛАНИЯ ЗЕЛЬЦА ТАКОЙ ЧТО ЕМУ ДО СИХ ПОР ПОРОХ СЕРЕТ В КАРМАН --- ВОВА МОЖЕТ ЗА ПОЛТОРА ГОДА ШТАНЫ ПЕРЕОДЕТЬ ПОРА . А ТО ЗАПАШОК ОТ ТЕБЯ ТОЧНО НЕ ..ШАНЕЛЬ.. А В КРЫМ МОЖЕШ ПОЕХАТЬ В ЧОНГАРЕ ТЕБЯ С РАДОСТЬЮ ПРОПУСТЯТ В ОДИН КОНЕЦ
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20.10.2020 19:14 Відповісти
"Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - Зеленський - Цензор.НЕТ 995
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20.10.2020 19:20 Відповісти
Вот гнида зеленая, доиграется, что и в Ростов не успеет.
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20.10.2020 19:26 Відповісти
"служивая зелень" делает все,что бы отвлечь внимание и внутри Украины и в мире от главного виновника оккупации украинского Крыма и части украинского Донбасса - рашиста
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20.10.2020 19:35 Відповісти
Браття!!!! Ну я в повнім стопурі!!!! Немає слів. КОЖНИЙ(тверезо думаючий) УКРАЇНЕЦЬ ЗНАЄ,НЕ ДАЙ БОЖЕ МИ ВСТУПИЛИ-Б У ПРОТИВОСТОЯННЯ----УКРАЇНИ ПРОСТО НЕ БУЛО-Б,карлик, через сутки стояв-би на кордоні з Заходом і КРОВІ БУЛО -Б МОРЕ І КРОВ БУЛА-Б НЕ 73% ДЕБІЛІВ ,А ПАТРІОТІВ УКРАЇНИ !!!! Чому,я не буду пояснювати бо нормальним людям це пояснювати не потрібно,вони це добре знають!!!!!
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20.10.2020 19:51 Відповісти
згоден на всі 100 !
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20.10.2020 19:59 Відповісти
Зеленый пошел ва-банк . Политка аля лукашенко. Посмотрим что вы ему ответите . Скорее всего промолчите и будете дерьмом поливать протесты в Беларуси .
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20.10.2020 19:58 Відповісти
О, Зеля стал воинственным? Сам запрещает армии стрелять и всячески уклоняется от активных действий на Донбассе - и это с существующей и неплохой армией. В 2014-м армии не было вовсе, и страна была занята на 99% внутренними проблемами. Но конечно, полководец Зеля в то время с горсткой личной охраны и с дружбанами из Квартала лично отстоял бы Крым. Кто б сомневался?
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20.10.2020 20:09 Відповісти
а ти, гандон зелений, в цей час *на калчакавских франтах кровь праливал*?..
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20.10.2020 20:19 Відповісти
Идиот
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20.10.2020 20:32 Відповісти
А тот, кто называл Украину проституткой, какую ответственность должен нести?
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20.10.2020 20:53 Відповісти
Саме так , віддали , без бою - з усією інфраструктурою , військовими базами , зброєю , населенням і запасами валюти в місцевих банках ...
А потім , в березні 2014 , приймали від кацапів розібрану військову техніку з Криму ... не забули ?
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20.10.2020 21:14 Відповісти
танезабулы вот только продавал его не пастор и по странному совпадению после оккупации
покинул бют........... есть над чем подумать если есть чем.....
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21.10.2020 05:59 Відповісти
ну вот почему говорит оно, ссыкливое, закомплексованное, жлобское, беспринципное, безродное, тупое.. а стыдно за Украину нам?
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20.10.2020 22:01 Відповісти
тобто шмаркля, що втікало від військомата замість воювати за Крим хоче показати приклад і сісти в тюрму?
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20.10.2020 22:13 Відповісти
Расскажите, кто нибудь этому янелоху оманскому, что на заседании РНБО в 2014 году, единственный Турчинов был за применение оружия в Крыму! Дайте этому цинику стенограму прчитать и скажите ему, что недоимперия готовилась долго захватить Крым! И пусть прекратит, янелох оманский повторять методички кремлевские!
Кстати, тимошенка была очень даже против применения оружия в Крыму ))) Янелох разве об этом не знает?))
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20.10.2020 22:37 Відповісти
А еще те, кто убил Кеннеди, должны нести ответственность. А вовсе не Ермак со Шмарклей, из-за которых не на кого выменивать у путина украинских патриотов.
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20.10.2020 23:09 Відповісти
"Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2723
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21.10.2020 00:20 Відповісти
Та понты все это, кто там пытался защитить... он в это время в лугандонии отирался...
"Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9720
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21.10.2020 02:55 Відповісти
Ну , і де ви були пане Нелох,в 2014р , коли ваші браття- кацапи крали в України Крим, на "корпаратівчиках" причинним місцем торгували? Тепер да, великий воїн ***** в очі заглядати
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21.10.2020 00:53 Відповісти
Он верит, что в этом виноват Порошенко, но он тогда не было Президентом, его только в мае избрали.
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21.10.2020 00:56 Відповісти
Речь идёт про Турчинова.
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21.10.2020 01:17 Відповісти
четырежды уклонисту, сдающему территорию врагу, только и говорить о Турчинове. Бумеранг - дело наживное.
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21.10.2020 02:50 Відповісти
и шож ты со своим кварталом не поехал его защищать ???
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21.10.2020 05:54 Відповісти
а ті, хто нічого не робить, щоб вернути крим і донбас, понесуть відповідальність за "злочинну бездіяльність"????
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21.10.2020 08:17 Відповісти
Яка ж ти Зеля , цинічна мразота .. Тьху-у .. .
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21.10.2020 08:49 Відповісти
а тебе Нарко-Задрочка кто мешал взять автомат ??? место того что-бы кривляться с голой жопой на корпоративах в ПИД,,,раше и х..м по роялю стучать....
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21.10.2020 09:05 Відповісти
Stepan Klimov:
Українцям так кортіло посадити свого президента (перші три не при ділах, четвертий втік, п'ятого ні за що), що вони обрали собі такого шостого, ну щоб вже точно!
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21.10.2020 09:25 Відповісти
лучше сообщи о стрельбе с рашисткой сторони,и каждий день погибших по твоей вине наших солдат, ти ж неумний ,запрещаеш в ответ стрелять, нашим солдатам ,во позорище ,ието наш президент ,ти здаеш наши земли сейчас ,когда ответ будеш держать,умний,,,,,, почитай как тебя народ ненавидит ,думаеш уйдеш от ответа ,сомневаюсь,,,,,,,
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21.10.2020 09:27 Відповісти
У цього клоуна немає ні розуму, ні совісті.
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21.10.2020 10:37 Відповісти
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