"Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за здачу Криму в 2014 році без бою має бути відповідальність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав під час послання до ВР.

"Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність", - повідомив президент

Водночас Зеленський наголосив, що в даному випадку йдеться не про помсту, а про справедливість.

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