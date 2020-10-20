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"Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за сдачу Крыма в 2014 году без боя должна быть ответственность.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время послания к ВР.
"Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - сообщил президент
Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что речь в данном случае идет не о мести, а о справедливости.
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+97 Евгений #396372
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+81 Ivan573014
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Ну що, народе, по приколу,
Через «Беню» знов по колу:
Починаємо з нуля?
В «Бені» грошики й земля,
Гроші, що ви накопили,
До Ізраїля поплили,
А до цього так рулили,
Що борги, ще нам вчепили
Файна Юля й гарний Вітя,
Що скитається по світу.
Ще земелька тут лежить
«Беня» знає - його мить.
Ось так люди «по приколу»
Дітям роблять попу голу.
01.04.2019
Анатолій Березенський
Малороси і дебіли
У державні крісла сіли
Рвуть слабеньку Україну
У таку лиху годину.
Президент не знає мови
Радники з ворогом в змові,
«Бені» різні тут керують
І на бідняках жирують.
Пенсії «кормільцям» дати
В українців все забрати
Репетує в ваше вухо
Малорос и «риг» Сивухо.
В НАТО ніби не чекають
Це «зелені» вам віщають
Москалів не дратувати
А роздітись і «раком стати».
Наше військо відвести
Збудувати всі мости
Що кацапи підірвали,
Як від наших «кігті рвали».
То ж на плечі України
Положили ту руїну,
Що Росія зруйнувала
А заводи просто вкрала.
Не несіть війну на захід
Це для ворога як нахід
Здачу патріоти не дадуть
На німецький хрест порвуть.
Думай-Те, хто вам рідніший
Даунбас, чи України ніша?
Зрадник вам рідня по крові?
Не українці і по мові?
25.10.2019
Анатолій Березенський
Мурку)))
http://www.facebook.com/watch/?v=3069243956653189 www.facebook.com/watch/?v=3069243956653189
А потім , в березні 2014 , приймали від кацапів розібрану військову техніку з Криму ... не забули ?
покинул бют........... есть над чем подумать если есть чем.....
Кстати, тимошенка была очень даже против применения оружия в Крыму ))) Янелох разве об этом не знает?))
Українцям так кортіло посадити свого президента (перші три не при ділах, четвертий втік, п'ятого ні за що), що вони обрали собі такого шостого, ну щоб вже точно!