"Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за сдачу Крыма в 2014 году без боя должна быть ответственность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал во время послания к ВР.

"Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - сообщил президент

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что речь в данном случае идет не о мести, а о справедливости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Донбасса говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину. Это дает надежду, - Зеленский