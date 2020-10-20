Не дозволю скоротити фінансування армії у 2021 році, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що фінансування армії в 2021 році щонайменше залишиться на рівні нинішнього року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час послання до Верховної Ради.
За словами Зеленського, настання миру в Україні не означає, що про армію припинять дбати.
"У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. За часів коронакризи він не зменшився ні на гривню. Не розганяйте "зраду", що в 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Це неможливо, тому що бюджет ще не ухвалений. Я не дозволю цього зробити. Щонайменше ці кошти залишаться на рівні цього року, тобто понад 117 млрд грн", - підкреслив президент.
Топ коментарі
+8 Anatoliy A #437998
показати весь коментар20.10.2020 11:11
+6 Богдан Сварга
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+4 Rachman 128 #443157
показати весь коментар20.10.2020 11:17
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Парк своих 40+ велосипедов сократил бы хоть вполовину, сцыкло недоделанное.