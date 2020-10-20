Не дозволю скоротити фінансування армії у 2021 році, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що фінансування армії в 2021 році щонайменше залишиться на рівні нинішнього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час послання до Верховної Ради.

За словами Зеленського, настання миру в Україні не означає, що про армію припинять дбати.

"У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. За часів коронакризи він не зменшився ні на гривню. Не розганяйте "зраду", що в 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Це неможливо, тому що бюджет ще не ухвалений. Я не дозволю цього зробити. Щонайменше ці кошти залишаться на рівні цього року, тобто понад 117 млрд грн", - підкреслив президент.

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