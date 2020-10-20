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Не дозволю скоротити фінансування армії у 2021 році, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що фінансування армії в 2021 році щонайменше залишиться на рівні нинішнього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час послання до Верховної Ради.

За словами Зеленського, настання миру в Україні не означає, що про армію припинять дбати.

"У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. За часів коронакризи він не зменшився ні на гривню. Не розганяйте "зраду", що в 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Це неможливо, тому що бюджет ще не ухвалений. Я не дозволю цього зробити. Щонайменше ці кошти залишаться на рівні цього року, тобто понад 117 млрд грн", - підкреслив президент.

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Автор: 

армія (3771) держбюджет (2394) Зеленський Володимир (23829) фінансування (3114) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+8
При всех произнесенной лжи пока только-,,Не позволю сократить финансирование себя любимого и моей шоблы,,
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20.10.2020 11:11
+6
Кому не "позволіш", вова? Своїй монобільшості, чі ляльководу своєму?
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20.10.2020 11:13
+4
"...настання миру в Україні ..." - де ти бачиш мир, **** ти колорадська?
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20.10.2020 11:17
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При всех произнесенной лжи пока только-,,Не позволю сократить финансирование себя любимого и моей шоблы,,
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20.10.2020 11:11 Відповісти
Кому не "позволіш", вова? Своїй монобільшості, чі ляльководу своєму?
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20.10.2020 11:13 Відповісти
выборы что они только не делают какие обещания не раздоют
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20.10.2020 11:14 Відповісти
"...настання миру в Україні ..." - де ти бачиш мир, **** ти колорадська?
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20.10.2020 11:17 Відповісти
На уровне этого года и с твоей инфляцией, это и есть сокращение! Экономист под стать *****!
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20.10.2020 11:18 Відповісти
Саме головне, що строчками в проекті бюджету йде підвищення фінансування; паралельно строчками по виконанню держбюджету - зменшення, притому, суттєве.
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20.10.2020 11:28 Відповісти
нема зради.
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20.10.2020 11:30 Відповісти
Віка Сюмар молодець. Як вона відповіла зекловану... особливо в частині обороноздатності, ЗСУ.
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20.10.2020 11:58 Відповісти
Не дозволю скоротити фінансування армії у 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1332
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20.10.2020 12:08 Відповісти
"Сегодня раки были по пять рублей, но большие... А вчера были по три - но маленькие...".
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20.10.2020 12:09 Відповісти
Та даже оставить на уровне прошлого года это уже сокращение и немаленькое, учитывая тотальное подорожание.
Парк своих 40+ велосипедов сократил бы хоть вполовину, сцыкло недоделанное.
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20.10.2020 12:34 Відповісти
Предвыборный пук-пук-пууук !!!!
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20.10.2020 12:56 Відповісти
 
 