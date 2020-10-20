Не позволю сократить финансирование армии в 2021 году, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что финансирование армии в 2021 году, как минимум, останется на уровне нынешнего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время послания к Верховной Раде.

По словам Зеленского, наступление мира в Украине не значит, что об армии перестанут заботиться.

"В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривню. Не разганяйте "зраду", что в 2021 году мы сократим средства на войско. Это невозможно, потому что бюджет еще не принят. Я не позволю этого сделать. Как минимум эти средства останутся на уровне этого года, то есть более 117 млрд грн", - подчеркнул президент.

Также читайте: Жители Донбасса говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину. Это дает надежду, - Зеленский