РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4169 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Бюджет-2021
2 175 13

Не позволю сократить финансирование армии в 2021 году, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что финансирование армии в 2021 году, как минимум, останется на уровне нынешнего года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время послания к Верховной Раде.

По словам Зеленского, наступление мира в Украине не значит, что об армии перестанут заботиться.

"В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривню. Не разганяйте "зраду", что в 2021 году мы сократим средства на войско. Это невозможно, потому что бюджет еще не принят. Я не позволю этого сделать. Как минимум эти средства останутся на уровне этого года, то есть более 117 млрд грн", - подчеркнул президент.

Также читайте: Жители Донбасса говорят, что не слушают новости о тишине, а слушают реальную тишину. Это дает надежду, - Зеленский

Автор: 

армия (8496) госбюджет (1186) Зеленский Владимир (20362) финансирование (1798) ВСУ (6587)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
При всех произнесенной лжи пока только-,,Не позволю сократить финансирование себя любимого и моей шоблы,,
показать весь комментарий
20.10.2020 11:11
+6
Кому не "позволіш", вова? Своїй монобільшості, чі ляльководу своєму?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:13
+4
"...настання миру в Україні ..." - де ти бачиш мир, **** ти колорадська?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
При всех произнесенной лжи пока только-,,Не позволю сократить финансирование себя любимого и моей шоблы,,
показать весь комментарий
20.10.2020 11:11 Ответить
Кому не "позволіш", вова? Своїй монобільшості, чі ляльководу своєму?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:13 Ответить
выборы что они только не делают какие обещания не раздоют
показать весь комментарий
20.10.2020 11:14 Ответить
"...настання миру в Україні ..." - де ти бачиш мир, **** ти колорадська?
показать весь комментарий
20.10.2020 11:17 Ответить
На уровне этого года и с твоей инфляцией, это и есть сокращение! Экономист под стать *****!
показать весь комментарий
20.10.2020 11:18 Ответить
Саме головне, що строчками в проекті бюджету йде підвищення фінансування; паралельно строчками по виконанню держбюджету - зменшення, притому, суттєве.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:28 Ответить
нема зради.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:30 Ответить
Віка Сюмар молодець. Як вона відповіла зекловану... особливо в частині обороноздатності, ЗСУ.
показать весь комментарий
20.10.2020 11:58 Ответить
Не дозволю скоротити фінансування армії у 2021 році, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1332
показать весь комментарий
20.10.2020 12:08 Ответить
"Сегодня раки были по пять рублей, но большие... А вчера были по три - но маленькие...".
показать весь комментарий
20.10.2020 12:09 Ответить
Та даже оставить на уровне прошлого года это уже сокращение и немаленькое, учитывая тотальное подорожание.
Парк своих 40+ велосипедов сократил бы хоть вполовину, сцыкло недоделанное.
показать весь комментарий
20.10.2020 12:34 Ответить
Предвыборный пук-пук-пууук !!!!
показать весь комментарий
20.10.2020 12:56 Ответить
 
 