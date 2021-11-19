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Австрія (567) Курц (83)

Парламент Австрії одноголосно позбавив ексканцлера Курца депутатського імунітету

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Парламент Австрії одноголосно позбавив ексканцлера Курца депутатського імунітету

Національна рада Австрії одноголосно позбавила ексканцлера Себастьяна Курца депутатського імунітету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє австрійський телеканал ORF.

Прокуратура з економічних та корупційних розслідувань веде проти колишнього канцлера розслідування за підозрою у корупції, його підозрюють у тому, що на гроші платників податків він оплачував соцопитування, штучно скориговані на його користь, що дозволило йому домогтися посади лідера Австрійської народної партії та канцлера.

Сам Курц каже, що зацікавлений у якнайшвидшому проясненні ситуації та заперечує звинувачення.

Обшуки, у тому числі в австрійській федеральній канцелярії, у штаб-квартирі партії ексканцлера та міністерстві фінансів відбулися 6 жовтня. Через загрозу вотуму недовіри Курц подав у відставку, але зберіг за собою посаду голови партії та став головою парламентської фракції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канцлера Австрії Курца підозрюють в оплаті партійної реклами із бюджету - він оголосив про відставку

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
на гроші платників податків він оплачував соцопитування, штучно скориговані на його користь, що дозволило йому домогтися посади лідера Австрійської народної партії та канцлера.

Слуга австрійського народа
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19.11.2021 00:39
+8
между прочим друг Путена
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19.11.2021 06:10
+3
А я все думаю у кого ж наші "соціологи" вчаться "штучно скориговувати"? Хоча ... може це вони уже у нас перейняли? Ми ж "новачки в соціології"! Перший випуск 50 соціологів в Україні відбувся в КДУ лише напередодні розвалу совка - в 1991 році. З того часу "хижі до бабла" "соціолухи" не гребують фальсифікацією соціологічних досліджень на користь партій, підприємств і навіть окремих осіб... "А чьо здєсь такова? Кто платіт тот і музику заказиваєт..."
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19.11.2021 00:58
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Позбавив курця.
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19.11.2021 00:36 Відповісти
на гроші платників податків він оплачував соцопитування, штучно скориговані на його користь, що дозволило йому домогтися посади лідера Австрійської народної партії та канцлера.

Слуга австрійського народа
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19.11.2021 00:39 Відповісти
прямо як д.Розумков що робив замовні соцопитування для "слуг народу" а потім був викинутий з влади "слуг". Розумков намагався за цю послугу отримати ще більше ані спікера ВР.
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19.11.2021 04:13 Відповісти
А я все думаю у кого ж наші "соціологи" вчаться "штучно скориговувати"? Хоча ... може це вони уже у нас перейняли? Ми ж "новачки в соціології"! Перший випуск 50 соціологів в Україні відбувся в КДУ лише напередодні розвалу совка - в 1991 році. З того часу "хижі до бабла" "соціолухи" не гребують фальсифікацією соціологічних досліджень на користь партій, підприємств і навіть окремих осіб... "А чьо здєсь такова? Кто платіт тот і музику заказиваєт..."
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19.11.2021 00:58 Відповісти
донедавна працювали чесно, в межах математичної похибки - екзитполи практично співпадали з підрахунками виборів,

а зараз - знову повна брехня !
абсолютний відкат у 90-ті
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19.11.2021 01:12 Відповісти
нажаль все вірно,
Пітіріми Сорокіни не були потрібні ні Леніну, ні Зеленському...
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19.11.2021 01:45 Відповісти
Ви ж розумієте що за будь яку соціальну сферу відповідає якийсь чиновник, який зацікавлений в тому щоб оцінка начальством його діяльності відбувалася не шляхом соціального моніторингу а за його життєрадісними рапортами про "порядок в танкових войсках". І для цього не гребують підчищати і фальсифікувати навіть державну статистику...
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19.11.2021 01:52 Відповісти
между прочим друг Путена
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19.11.2021 06:10 Відповісти
говорил с друзьями из Австрии - ему реально верили, лапшу вешал профессионально...школа путлера
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19.11.2021 06:44 Відповісти
"Истинный ариец" (как и некоторые)
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19.11.2021 08:13 Відповісти
Ну так должность в Газпроме предложение заманчивое, эти честные "демократы" маму родную продадут 😁
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19.11.2021 08:20 Відповісти
где бы была Рада всем составом если бы у нас так работали законы
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19.11.2021 08:34 Відповісти
Всплывет где-нибудь в Газпроме. Говно всегда всплывает в Газпроме.
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19.11.2021 09:13 Відповісти
"подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы"- а у нас тупо воруют. При таком воровстве можно сажать в тюрьму не только эксов, но и нынешних. Когда шакалье пришло в парламент, то они были только в одних "сраных трусах", а теперь...
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19.11.2021 09:42 Відповісти
Очередной дружок пуйла)
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19.11.2021 10:23 Відповісти
Лучше бы проверили на какие счета и имена ему перечисляют бабло из Кремля!
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19.11.2021 11:46 Відповісти
 
 