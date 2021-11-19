Парламент Австрії одноголосно позбавив ексканцлера Курца депутатського імунітету
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Національна рада Австрії одноголосно позбавила ексканцлера Себастьяна Курца депутатського імунітету.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє австрійський телеканал ORF.
Прокуратура з економічних та корупційних розслідувань веде проти колишнього канцлера розслідування за підозрою у корупції, його підозрюють у тому, що на гроші платників податків він оплачував соцопитування, штучно скориговані на його користь, що дозволило йому домогтися посади лідера Австрійської народної партії та канцлера.
Сам Курц каже, що зацікавлений у якнайшвидшому проясненні ситуації та заперечує звинувачення.
Обшуки, у тому числі в австрійській федеральній канцелярії, у штаб-квартирі партії ексканцлера та міністерстві фінансів відбулися 6 жовтня. Через загрозу вотуму недовіри Курц подав у відставку, але зберіг за собою посаду голови партії та став головою парламентської фракції.
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