Парламент Австрии единогласно лишил экс-канцлера Курца депутатского иммунитета
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Национальный совет Австрии единогласно лишил экс-канцлера Себастьяна Курца депутатского иммунитета.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает австрийский телеканал ORF.
Прокуратура по экономическим и коррупционным расследованиям ведет против бывшего канцлера расследование по подозрению в коррупции, его подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы, искусственно скорректированные в его пользу, что позволило ему добиться должности лидера Австрийской народной партии и канцлера.
Сам Курц говорит, что заинтересован в скорейшем прояснении ситуации и отрицает обвинения.
Обыски, в том числе в австрийской федеральной канцелярии, в штаб-квартире партии экс-канцлера и министерстве финансов прошли 6 октября. Из-за угрозы вотума недоверия Курц подал в отставку, но сохранил за собой должность главы партии и стал председателем парламентской фракции.
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