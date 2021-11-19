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Новости За рубежом
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Австрия (734) Курц (89)

Парламент Австрии единогласно лишил экс-канцлера Курца депутатского иммунитета

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Парламент Австрии единогласно лишил экс-канцлера Курца депутатского иммунитета

Национальный совет Австрии единогласно лишил экс-канцлера Себастьяна Курца депутатского иммунитета.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает австрийский телеканал ORF.

Прокуратура по экономическим и коррупционным расследованиям ведет против бывшего канцлера расследование по подозрению в коррупции, его подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы, искусственно скорректированные в его пользу, что позволило ему добиться должности лидера Австрийской народной партии и канцлера.

Сам Курц говорит, что заинтересован в скорейшем прояснении ситуации и отрицает обвинения.

Обыски, в том числе в австрийской федеральной канцелярии, в штаб-квартире партии экс-канцлера и министерстве финансов прошли 6 октября. Из-за угрозы вотума недоверия Курц подал в отставку, но сохранил за собой должность главы партии и стал председателем парламентской фракции.

Также читайте: Канцлера Австрии Курца подозревают в оплате партийной рекламы из бюджета - он объявил об отставке

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
на гроші платників податків він оплачував соцопитування, штучно скориговані на його користь, що дозволило йому домогтися посади лідера Австрійської народної партії та канцлера.

Слуга австрійського народа
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19.11.2021 00:39
+8
между прочим друг Путена
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19.11.2021 06:10
+3
А я все думаю у кого ж наші "соціологи" вчаться "штучно скориговувати"? Хоча ... може це вони уже у нас перейняли? Ми ж "новачки в соціології"! Перший випуск 50 соціологів в Україні відбувся в КДУ лише напередодні розвалу совка - в 1991 році. З того часу "хижі до бабла" "соціолухи" не гребують фальсифікацією соціологічних досліджень на користь партій, підприємств і навіть окремих осіб... "А чьо здєсь такова? Кто платіт тот і музику заказиваєт..."
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19.11.2021 00:58
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Позбавив курця.
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19.11.2021 00:36 Ответить
на гроші платників податків він оплачував соцопитування, штучно скориговані на його користь, що дозволило йому домогтися посади лідера Австрійської народної партії та канцлера.

Слуга австрійського народа
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19.11.2021 00:39 Ответить
прямо як д.Розумков що робив замовні соцопитування для "слуг народу" а потім був викинутий з влади "слуг". Розумков намагався за цю послугу отримати ще більше ані спікера ВР.
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19.11.2021 04:13 Ответить
А я все думаю у кого ж наші "соціологи" вчаться "штучно скориговувати"? Хоча ... може це вони уже у нас перейняли? Ми ж "новачки в соціології"! Перший випуск 50 соціологів в Україні відбувся в КДУ лише напередодні розвалу совка - в 1991 році. З того часу "хижі до бабла" "соціолухи" не гребують фальсифікацією соціологічних досліджень на користь партій, підприємств і навіть окремих осіб... "А чьо здєсь такова? Кто платіт тот і музику заказиваєт..."
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19.11.2021 00:58 Ответить
донедавна працювали чесно, в межах математичної похибки - екзитполи практично співпадали з підрахунками виборів,

а зараз - знову повна брехня !
абсолютний відкат у 90-ті
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19.11.2021 01:12 Ответить
нажаль все вірно,
Пітіріми Сорокіни не були потрібні ні Леніну, ні Зеленському...
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19.11.2021 01:45 Ответить
Ви ж розумієте що за будь яку соціальну сферу відповідає якийсь чиновник, який зацікавлений в тому щоб оцінка начальством його діяльності відбувалася не шляхом соціального моніторингу а за його життєрадісними рапортами про "порядок в танкових войсках". І для цього не гребують підчищати і фальсифікувати навіть державну статистику...
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19.11.2021 01:52 Ответить
между прочим друг Путена
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19.11.2021 06:10 Ответить
говорил с друзьями из Австрии - ему реально верили, лапшу вешал профессионально...школа путлера
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19.11.2021 06:44 Ответить
"Истинный ариец" (как и некоторые)
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19.11.2021 08:13 Ответить
Ну так должность в Газпроме предложение заманчивое, эти честные "демократы" маму родную продадут 😁
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19.11.2021 08:20 Ответить
где бы была Рада всем составом если бы у нас так работали законы
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19.11.2021 08:34 Ответить
Всплывет где-нибудь в Газпроме. Говно всегда всплывает в Газпроме.
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19.11.2021 09:13 Ответить
"подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы"- а у нас тупо воруют. При таком воровстве можно сажать в тюрьму не только эксов, но и нынешних. Когда шакалье пришло в парламент, то они были только в одних "сраных трусах", а теперь...
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19.11.2021 09:42 Ответить
Очередной дружок пуйла)
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19.11.2021 10:23 Ответить
Лучше бы проверили на какие счета и имена ему перечисляют бабло из Кремля!
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19.11.2021 11:46 Ответить
 
 