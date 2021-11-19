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Євросоюз планує зняти санкції з ексміністра часів Януковича Клименка, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз планує зняти санкції з ексміністра часів Януковича Клименка, - Йозвяк

Євросоюз наступного тижня планує виключити із санкційного списку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка з санкційного списку за розтрату державних коштів. Наразі залишилося лише 7 осіб, у тому числі Віктор Янукович", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вісім осіб потрапили до санкційного списку ЄС за роботу в "судах" окупованого Криму, - журналіст Йозвяк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Поздравляю ***********%, которые любят приколы. Вы сделали себя вместе.
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19.11.2021 12:44
+3
Якщо ви живете в Україні, то вони і Вас, і мене, і всіх інших українців, хто голосував за інших кандидатів або не голосував взагалі, також зробили разом.
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19.11.2021 12:49
+3
Самое хреновое в этой ситуации, что 73% долб...в украли будущее в этой стране у моих и своих детей...
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19.11.2021 12:52
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Их путло победил . Газ дорожает , "Nord Stream" не сертифицируется .
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19.11.2021 12:42 Відповісти
Поздравляю ***********%, которые любят приколы. Вы сделали себя вместе.
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19.11.2021 12:44 Відповісти
Якщо ви живете в Україні, то вони і Вас, і мене, і всіх інших українців, хто голосував за інших кандидатів або не голосував взагалі, також зробили разом.
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19.11.2021 12:49 Відповісти
Самое хреновое в этой ситуации, что 73% долб...в украли будущее в этой стране у моих и своих детей...
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19.11.2021 12:52 Відповісти
ты в третьем туре за кошулинского голосовал?
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19.11.2021 13:46 Відповісти
Вернути його на посаду, бо з нового року його ідея з касовими апаратами втілюються в життя
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19.11.2021 12:46 Відповісти
Петрушка за 5 лет не управился этот вопрос решить (или, может, наоборот, решил?) и ослу тоже по.ер.
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19.11.2021 12:49 Відповісти
Знімають, можливо, санкції, бо Україна, напевно, їх ні як не переслідує або не подає відповідні документи до Євросоюзу.
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19.11.2021 12:51 Відповісти
скоро приїде і сам яник, буде вимагати поновити на посаді і повернути йому стільки грошей. скільки він, теоретично міг зкомуниздити до цього часу. адже він в наших судах нех.... делать докаже що без проблем був би президентом другий срок, а може і третій
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19.11.2021 13:00 Відповісти
Есть временная норма для раследования подобного преступления. Мы должны были в эти сроки все факты подать---но не подали. Значит по букве закона---их нет. Дело закрывается. Закон ведь надо соблюдать. Они это и делают.
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19.11.2021 13:09 Відповісти
Весна пройшла, саджати нікому.
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19.11.2021 13:37 Відповісти
Напомнило про весну старые совковые, но вдалые шутки. Дождь пошёл---а мы скирдуем, снег сошёл---на лыжах катим, лёд потаял---на коньках!
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19.11.2021 20:11 Відповісти
ему пох на эти решения с паспортом эрефки на другую фамилию. а биометрики у них нет и не будет
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19.11.2021 13:20 Відповісти
 
 