Євросоюз планує зняти санкції з ексміністра часів Януковича Клименка, - Йозвяк

Євросоюз наступного тижня планує виключити із санкційного списку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка з санкційного списку за розтрату державних коштів. Наразі залишилося лише 7 осіб, у тому числі Віктор Янукович", - йдеться в повідомленні.

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