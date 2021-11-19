876 14
Євросоюз планує зняти санкції з ексміністра часів Януковича Клименка, - Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Євросоюз наступного тижня планує виключити із санкційного списку колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС має намір наступного тижня виключити колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка з санкційного списку за розтрату державних коштів. Наразі залишилося лише 7 осіб, у тому числі Віктор Янукович", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Super Gut
показати весь коментар19.11.2021 12:44
+3 Kucher
показати весь коментар19.11.2021 12:49
+3 Орест Орест
показати весь коментар19.11.2021 12:52
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Envoy
показати весь коментар19.11.2021 12:42 Відповісти Мені подобається 0
Super Gut
показати весь коментар19.11.2021 12:44 Відповісти Мені подобається 5
Kucher
показати весь коментар19.11.2021 12:49 Відповісти Мені подобається 3
Орест Орест
показати весь коментар19.11.2021 12:52 Відповісти Мені подобається 3
Bogdan_
показати весь коментар19.11.2021 13:46 Відповісти Мені подобається 0
Олександр Олійник 4609ce3b
показати весь коментар19.11.2021 12:46 Відповісти Мені подобається 0
belge
показати весь коментар19.11.2021 12:49 Відповісти Мені подобається 3
Sleid
показати весь коментар19.11.2021 12:51 Відповісти Мені подобається 1
Юрій Вінгорськи
показати весь коментар19.11.2021 13:00 Відповісти Мені подобається 2
Борис Дородный 1bb0013f
показати весь коментар19.11.2021 13:09 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар19.11.2021 13:37 Відповісти Мені подобається 1
Борис Дородный 1bb0013f
показати весь коментар19.11.2021 20:11 Відповісти Мені подобається 0
✘
Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар19.11.2021 13:20 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...