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Учні 5-11 класів повертаються за парти у Львові, - Садовий

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Учні 5-11 класів повертаються за парти у Львові, - Садовий

Учні 5-11 класів повертаються до очного навчання у Львові. Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад.

Про це в Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершилось засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Найважливішим серед рішень є відновлення з понеділка 22 листопада очного навчання у 5-11 класах. Ми прийняли таке рішення після консультацій з медиками", - йдеться в повідомленні.

За словами Садового, статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад, проте про вихід із цієї хвилі захворювання COVID-19 говорити рано.

"Також відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції. Львів не виходить із "червоної зони"! Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників", - підсумував мер Львова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Карантинні обмеження у Львові продовжили до 29 листопада, але молодша школа повертається до очного навчання, - Садовий

Автор: Богдан Гуньковський
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Идиоты, вам что смертей мало от ковида? Неужели так тяжело подождать пару недель и когда новых больных будет в 2 раза меньше - открывать школы?!
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19.11.2021 15:36 Відповісти
Садовий знає - що не буде) дана команда - знижувати кількість приписок про хворобу)
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19.11.2021 15:43 Відповісти
Через пару неділь почнеться український Ромодан (від Романа до Йордана).Місяць свят,гуляння,святкування,колядування,вертепи...Буде не до науки і навіть не до вірусу...
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19.11.2021 16:53 Відповісти
 
 