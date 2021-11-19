Учні 5-11 класів повертаються за парти у Львові, - Садовий

Учні 5-11 класів повертаються до очного навчання у Львові. Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад.

Про це в Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершилось засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Найважливішим серед рішень є відновлення з понеділка 22 листопада очного навчання у 5-11 класах. Ми прийняли таке рішення після консультацій з медиками", - йдеться в повідомленні.

За словами Садового, статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад, проте про вихід із цієї хвилі захворювання COVID-19 говорити рано.

"Також відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції. Львів не виходить із "червоної зони"! Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників", - підсумував мер Львова.

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