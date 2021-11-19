Лещенко закликав СБУ "не церемониться" із журналісткою Соколовою
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Близький до "Слуги народу" блогер Сергій Лещенко закликав Службу безпеки України зайнятися журналісткою Яніною Соколовою через публікацію нею матеріалів розслідування щодо зриву спецоперації з "вагнерівцями".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Так, сьогодні Яніна Соколова опублікувала таємні документи щодо вагнерівців і розсекретила там купу інформації з персональними даними спецагентів. Тому я не знаю, що там СБУ собі думає, якби я був СБУ – я б не церемонився", - заявив Лещенко у своєму YouTube каналі 18 листопада.
Вранці 19 листопада ГБР повідомило, що перевіряють інформацію у зв'язку з публікацій розслідування про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.
Нагадаємо, раніше Лещенко писав скарги на журналістку громадського телебачення Мирославу Барчук із вимогами притягнути її до відповідальності за її висловлювання.
Раніше низка народних депутатів повідомили, що Сергій Лещенко замінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу Президента.
Сам Лещенко спростував цю інформацію і заявив, що готовий консультувати владу з інформаційних питань, але на місце Подоляка не претендує. Подоляк інформацію про заміну себе на Лещенка не прокоментував.
Будь ласка, зачекайте...
Длинная память есть только в семьях, где гпомнят имена прапрадедов
сырожа, одягни ще одні окуляри поверх тих, що маєш, та знайди хоч одне прізвище та персональні дані в опублікованих документах
Но и в социуме ничтожеств есть некая градация !
И сейчас, самые никчемные будут кидать камнями в Янину Соколову.
Театр абсурда, когда возмущение вызывают не предатели, а те кто их разоблачил.
Він має сидіти вже кілька років!
Не вартий навіть, щоб Яніна в нього плюнула!
Сергей Анатольевич СПАСИБО ОГРОМНОЕ СУПЕР, ВЫ с Арахамией Просто Класс ! Така пiдтримка Нашему Владимиру Александровичу очень нужна! Здоровья Вам Берегите себя и Украину."
"Сергей,рада вас видеть и слышать. У меня вопрос почему СБУ просто не запретит на каналах обсуждать вопрос о вангеровцах. Мне это честно не понятно."
Зашел по ссылке, почитал комменты и офуел. Такое количество клинических долб***ов в одном месте я еще не встречал. Пилять, как в дерьмо вступил. И зачем я туда зашел?
неудачного аборта,иди туда,откуда тебя в свое время вышкребли,вместе с гпавЗебилом...