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Лещенко закликав СБУ "не церемониться" із журналісткою Соколовою

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лещенко закликав СБУ

Близький до "Слуги народу" блогер Сергій Лещенко закликав Службу безпеки України зайнятися журналісткою Яніною Соколовою через публікацію нею матеріалів розслідування щодо зриву спецоперації з "вагнерівцями".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Так, сьогодні Яніна Соколова опублікувала таємні документи щодо вагнерівців і розсекретила там купу інформації з персональними даними спецагентів. Тому я не знаю, що там СБУ собі думає, якби я був СБУ – я б не церемонився", - заявив Лещенко у своєму YouTube каналі 18 листопада.

Вранці 19 листопада ГБР повідомило, що перевіряють інформацію у зв'язку з публікацій розслідування про проведення спецоперації щодо "вагнерівців", відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.

Нагадаємо, раніше Лещенко писав скарги на журналістку громадського телебачення Мирославу Барчук із вимогами притягнути її до відповідальності за її висловлювання.

Раніше низка народних депутатів повідомили, що Сергій Лещенко замінив Михайла Подоляка на посаді куратора інформаційної політики Офісу Президента.

Сам Лещенко спростував цю інформацію і заявив, що готовий консультувати владу з інформаційних питань, але на місце Подоляка не претендує. Подоляк інформацію про заміну себе на Лещенка не прокоментував.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+126
Т е фигурантов нельзя за измену преследовать а тех кто разоблачил изменников можно?!
мрази
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19.11.2021 18:17
+97
І це говорить поц, після того, як зелень лишила Бурбу і решту наших розвідників без охорони.
От же лайно бородате.
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19.11.2021 18:20
+71
От му...ак
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19.11.2021 18:18
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Таких гнид как это бородатое чмо и пи*арастович надо кастрировать прилюдно. На их продажности и лживости держатся дермаки и зеленские.
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19.11.2021 19:41 Відповісти
Недарма сазано, що гімно завжди плаває зверху. от при Зеленському оте гімно - Лєщенко, Арестович, Арахамія та багато подібних виплили радниками .
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19.11.2021 19:52 Відповісти
Яка ж гидотна ця підстилка зрадників України. Нічого, ще будеш ти тікати разом зі своєю хвойдою до ********** та будеш акомпонувати її на закритих сексконцертах, щоб заробити на кусок хліба. Ти ж, окрім як брехати та вилизувати найвеличніших, нічого не вмієш.
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19.11.2021 19:43 Відповісти
Все кто общается с Зелупой и имеет от него гешефт,заражаются от него зависимостью - воевать с женщинами и патриотами.
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20.11.2021 22:45 Відповісти
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19.11.2021 19:45 Відповісти
Депутат Австрійського Сейму Хрунь , що жив в кінці 19 толіття в Галичині, дав потомство в кінці двадцятого століття, і народився Лєщенко.
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19.11.2021 19:48 Відповісти
Ні, не так. Його в генетичній лабораторії якийсь аспірант зачав in vitro , тобто в пробірці, нацькувавши сперматозоїди племінного хряка на яйцеклітину жаби.
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19.11.2021 19:52 Відповісти
Просто интересно, почему тогда не сидит Лещенко после публикации амбарной книги Януковича.
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19.11.2021 19:50 Відповісти
Как ты?
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19.11.2021 19:52 Відповісти
******** типа лещенка постепенно всплывают на поверхность ибо субстанция из которой они сделаны легче воды.
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19.11.2021 19:55 Відповісти
Вірно, лайно ж не тоне
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20.11.2021 14:18 Відповісти
Лещь, за Янину народ подтянется, а за тебя нет....сечёшь ?
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19.11.2021 19:59 Відповісти
это вещает картавая задница, которая за миллион купила квартиру с нулевыми доходами, получает 200 тысяч гривен в месяцах на государственном предприятии с убытком за 2020 год в 12 миллиардов, жена которой полуголая тоусит сиськами и жопой перед кацапами в столице **********?!Ты ничего не попутал, «сееза»?!
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19.11.2021 20:08 Відповісти
Ображаєте... За такі гроші серлещ не погодиться "працювати". У нього з/пл. 330тис.грн.
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19.11.2021 20:35 Відповісти
Як же ця гнида старається лизнути владі поглибше щоб повернули у укрзалізницю що зовсім людську подобу втратив.
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19.11.2021 20:09 Відповісти
А Янина вообще кто? Она спецагент секретный, работающий в секретной разведывательной организации? При чём тут Янина? Подойти бы к этому полупокеру Лещенко и зарядить бы ему в табло. Конченый ублюдок...
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19.11.2021 20:16 Відповісти
Нажаль тільки один лайк можу поставити за цю чудову пропозицію.
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19.11.2021 20:33 Відповісти
лещенко падаль
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19.11.2021 20:19 Відповісти
Соколова повідомила про злочин .Якщо громадянин володіє інформацією про скоєння злочину , то це його обов'язок заявити про це , так що Яніні моя пошана , а Лещенку раджу закрити свого чорного рота .
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19.11.2021 20:21 Відповісти
Невігластво. Невже нема кому підказати цьому генію, що суб'єктом кримінального злочину за статтею "Розголошення державної таємниці" може бути лише особа, яка по службі або роботі має допуск до відомостей, які становлять державну таємницю і яка цій особі стала відома по службі або роботі!?
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19.11.2021 20:25 Відповісти
А Кузьміну довіряш з сракоблоку, який був один крім слуг на засіданні тск??!
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19.11.2021 20:26 Відповісти
вотжеж гавнюк....
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19.11.2021 20:27 Відповісти
Лещенко заявився щоб стати на місце Ткаченка. ото буде зашквар . . .
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19.11.2021 20:29 Відповісти
О-о-о, відома журношлюха вимагає покарати журналіста за його роботу. А ти сам, мерзотник, скільки раз оббрехував людей... Мамі вже гроші, які вона тобі "позичала" на квартиру, віддав? Брехло.
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19.11.2021 20:31 Відповісти
незабаром ця влада піде ,прийде інша.. тому декому у "службах" потрібно і про завтра подумати)
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19.11.2021 20:34 Відповісти
Сірожа сама гидка шльондра в українській політиці
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19.11.2021 20:35 Відповісти
На жаль, цей персонаж уже давно не журналіст, а пропагандист.
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19.11.2021 20:42 Відповісти
бузина заждался леща
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19.11.2021 20:50 Відповісти
Лещенко из лагеря рыгов, но во власть пробрался через прозападных политиков
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19.11.2021 20:42 Відповісти
Та він з "общества любителей денежных знаков"! Це - слизень безпринципний!
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19.11.2021 20:45 Відповісти
Таких перевертней очень много, включая Гончаренко, Стерненко... Да и нарид такое прощает, иначе зачем бы он выбрал вчерашних перекрашенных комуняк для постройки новой жизни в 1991 году. Так же и после 2014 все перекрасились в патриотов, и народ это схавал так как до 2014 сам в своем большинстве был ватниками и кричал что брацкая расия никада ни нападет. А потом да, все забыли свои убеждения и возмущались ято их предала рашка и отжала крым. А теперь они выбрали ЗЕ и возмущаются что их снова обманули. Хотя оба раза их предупреждали но они крутили пальцем у виска, (точнее не оба раза а 3 раза - первый был в 1991 году когда вместо Черновола выбрали Кравчука).
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19.11.2021 21:15 Відповісти
В совковом обществе , где в пример ставили Пашу Морозова , и не удивительно
Длинная память есть только в семьях, где гпомнят имена прапрадедов
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19.11.2021 21:27 Відповісти
Мерзота.
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19.11.2021 20:43 Відповісти
розсекретила там купу інформації з персональними даними спецагентів. Джерело: https://censor.net/ua/n3300567

сырожа, одягни ще одні окуляри поверх тих, що маєш, та знайди хоч одне прізвище та персональні дані в опублікованих документах
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19.11.2021 20:48 Відповісти
Власть зеленского, это власть ничтожеств.
Но и в социуме ничтожеств есть некая градация !
И сейчас, самые никчемные будут кидать камнями в Янину Соколову.
Театр абсурда, когда возмущение вызывают не предатели, а те кто их разоблачил.
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19.11.2021 20:50 Відповісти
Нікчема.
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19.11.2021 20:55 Відповісти
Лещенко , яка ж ты падлюка !!!
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19.11.2021 20:57 Відповісти
Чем дальше тем огиднее вылазит иудейская сущность Лещенка.
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19.11.2021 21:01 Відповісти
Все таки Ломброзо был прав! Убогость Души видна на лице Лещенка!
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19.11.2021 21:02 Відповісти
Хто тебе, сірожа, про це запитує? З тебе журналіст - ніякий, а вже юрист, взагалі - лайно.
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19.11.2021 21:03 Відповісти
жаба гадюку!
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19.11.2021 21:06 Відповісти
дерьмо бородатое
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19.11.2021 21:06 Відповісти
Наш український елтон джон, правда без музичного таланту та не сер, але все ж таки пі...р ще той. Якось так. У сЫрьйозжі рило не в пуху чи медку, зовсім. Мудак
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19.11.2021 21:12 Відповісти
Яніна, тримайся, своїх НЕ ЗДАМО.
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19.11.2021 21:33 Відповісти
Давайте, не царемоньтесь! На цьому влада блазнів й скінчится Сирожа, ти тільки квартиру не забудь продати, в Москву на гей вечірку поїдеш.
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19.11.2021 21:42 Відповісти
Серлещ обдристаний, завали гнилий рот свій!
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19.11.2021 21:45 Відповісти
Як би я був Яніна, то я б тобі бородата, продажна, підла, **** наволоч дав би такої пі#ди...Позбавив би цноти твій паршивий рот.....
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19.11.2021 21:46 Відповісти
А він, хіба, цнотливий?
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20.11.2021 09:36 Відповісти
Член правління УЗ....***#ь.......провладна проститутка....
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19.11.2021 21:47 Відповісти
Браття українці,хто там у Порту зараз,воно там десь ходить по місту зі своєю курвою кацапською,припаліть йому пельку чорну
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19.11.2021 22:05 Відповісти
хєройй смердючий
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19.11.2021 22:09 Відповісти
Сережа. Зеленский думаю скоро уже не будет президентом. И тогда никто не будет церемонится ни с тобой , ни с ним
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19.11.2021 22:10 Відповісти
Лещенко продажный, за деньги он кому угодно будет служить.
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19.11.2021 22:12 Відповісти
Накосячила любимая Серёжей власть, а виновата Янина. И вообще- во всем виноваты поперечники..... Сережа- беги.....
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19.11.2021 22:14 Відповісти
Цей гандон, по вуха в корупції, ще відкриває рота!
Він має сидіти вже кілька років!
Не вартий навіть, щоб Яніна в нього плюнула!
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19.11.2021 22:17 Відповісти
Сє-рожа твій "кумир" не Шерхан, а ти однознвчно нікчемний шакал
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19.11.2021 22:52 Відповісти
В документі немає особистих данних, там тільки псевдо і то вони замальовані. А Яніна молодець. Серьожа через свою сцикливість їй заздрить. Він би при першій погрозі звалив, як було у 2013 році. А Яніна робить свою роботу...В неї хоробрості на сотні Серьож і ВаЗелінів.
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20.11.2021 00:31 Відповісти
Сначала подумал, ну что-то Лещенко перегнул. Она же всё же журналистка. Можно сказать, работа у неё такая. А потом начал смотреть Шустера, где Бурба первым делом сказал: "Я согласился прийти на публику и моя цель только одна- я обеспокоен за свой личный состав, опасение за безопасность моих коллег спецслужащих". Т.е. после её публикации, где она обнародовала фамилии и данные сотрудников, человек, профессионал своего дела, стал реально опасаться за своих побратимов. Поэтому эту с. по всей строгости за раскрытие гос.тайны в т.ч. и для врага.
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20.11.2021 01:39 Відповісти
Ты 3-х мигрантов взял? Бегом!
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20.11.2021 03:18 Відповісти
Гнида продажная.
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20.11.2021 02:51 Відповісти
Заходите на https://youtu.be/7uB5aT-y2U4?t=2007 и оставьте пару ласковых
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20.11.2021 03:22 Відповісти
"
Сергей Анатольевич СПАСИБО ОГРОМНОЕ СУПЕР, ВЫ с Арахамией Просто Класс ! Така пiдтримка Нашему Владимиру Александровичу очень нужна! Здоровья Вам Берегите себя и Украину."
"Сергей,рада вас видеть и слышать. У меня вопрос почему СБУ просто не запретит на каналах обсуждать вопрос о вангеровцах. Мне это честно не понятно."

Зашел по ссылке, почитал комменты и офуел. Такое количество клинических долб***ов в одном месте я еще не встречал. Пилять, как в дерьмо вступил. И зачем я туда зашел?
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20.11.2021 06:20 Відповісти
Бородатая женщина! Ты все же решила ответить на "добрые"тебе-падле пожелания.Какое же ты гидкое создание.Ничего человеческого ни тем более -мужского.Все написано на твоей небритой харе с обслюнявлеными сосательными губами.Ты вызываеш одни рвотные рефлексы.Ты, жертва
неудачного аборта,иди туда,откуда тебя в свое время вышкребли,вместе с гпавЗебилом...
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20.11.2021 10:48 Відповісти
Это ты мне? Даже не знаю что ответить... тяжелый случай
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20.11.2021 10:55 Відповісти
Типичный журналист,политик...- КТО ПЛАТИТ ТОМУ и ТАНЦУЕТ
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20.11.2021 07:56 Відповісти
То мені одному здається, що когось вже пора п..ти.
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20.11.2021 10:36 Відповісти
зеленский пытается быстро зачистить всю оппозицию и пересадить что б не было никакой критики и стать вечным президентом как лукашенко и *****
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20.11.2021 11:11 Відповісти
Сходил по большому на его Ютуб канал.проверьте,есть там о "бородатом пдре" или банит скотина?
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21.11.2021 16:47 Відповісти
Ой Серьожа, нагла твоя рожа, та аби у нас дійсно влада була як влада, а СБУ та інші служили праву а не переслідуванню, то така журнашлюжка як ти вже давно сиділа и за гратами. Великий залізничник. Ото падлюка яка, без мила і всюди пролазить.
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28.01.2022 15:06 Відповісти
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