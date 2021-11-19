РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8420 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
47 274 274
Лещенко (691) СБУ (18677) ЧВК Вагнера (1281) Янина Соколова (24)

Лещенко призвал СБУ "не церемониться" с журналисткой Соколовой

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лещенко призвал СБУ

Близкий к "Слуге народа" блоггер Сергей Лещенко призвал Службу безопасности Украины заняться журналисткой Яниной Соколовой из-за публикации ею материалов расследования по срыву спецоперации с "вагнеровцами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, сегодня Янина Соколова опубликовала тайные документы по вагнеровцам и рассекретила там кучу информации с персональными данными спецагентов. Поэтому я не знаю, что там СБУ себе думает, будь я СБУ – я бы не церемонился", - заявил Лещенко в своем YouTube канале 18 ноября.

Утром 19 ноября ГБР сообщило, что проверяет информацию в связи с публикациями расследования о проведении спецоперации в отношении "вагнеровцев", возбуждено уголовное производство по факту разглашения гостайны.

Напомним, ранее Лещенко писал жалобы на журналистку общественного телевиденья Мирославу Барчук с требованиями привлечь ее к ответственности за ее высказывания.

Также читайте: "Очень серьезный и болезненный удар": в ОП отреагировали на обнародование документов о спецоперации по "вагнеровцам"

Напомним, ранее ряд народных депутатов сообщили, что Сергей Лещенко заменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.

Сам Лещенко эту информацию опроверг и заявил, что готов консультировать власти по информационным вопросам, но на место Подоляка не претендует. Подоляк информацию о замене себя на Лещенко не прокомментировал.

Читайте также: Опубликованы документы спецоперации по "вагнеровцам": Обращение к Тарану о санкционировании и отчет о проведении. ДОКУМЕНТ+ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+126
Т е фигурантов нельзя за измену преследовать а тех кто разоблачил изменников можно?!
мрази
показать весь комментарий
19.11.2021 18:17
+97
І це говорить поц, після того, як зелень лишила Бурбу і решту наших розвідників без охорони.
От же лайно бородате.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:20
+71
От му...ак
показать весь комментарий
19.11.2021 18:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Таких гнид как это бородатое чмо и пи*арастович надо кастрировать прилюдно. На их продажности и лживости держатся дермаки и зеленские.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:41 Ответить
Недарма сазано, що гімно завжди плаває зверху. от при Зеленському оте гімно - Лєщенко, Арестович, Арахамія та багато подібних виплили радниками .
показать весь комментарий
19.11.2021 19:52 Ответить
Яка ж гидотна ця підстилка зрадників України. Нічого, ще будеш ти тікати разом зі своєю хвойдою до ********** та будеш акомпонувати її на закритих сексконцертах, щоб заробити на кусок хліба. Ти ж, окрім як брехати та вилизувати найвеличніших, нічого не вмієш.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:43 Ответить
Все кто общается с Зелупой и имеет от него гешефт,заражаются от него зависимостью - воевать с женщинами и патриотами.
показать весь комментарий
20.11.2021 22:45 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 19:45 Ответить
Депутат Австрійського Сейму Хрунь , що жив в кінці 19 толіття в Галичині, дав потомство в кінці двадцятого століття, і народився Лєщенко.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:48 Ответить
Ні, не так. Його в генетичній лабораторії якийсь аспірант зачав in vitro , тобто в пробірці, нацькувавши сперматозоїди племінного хряка на яйцеклітину жаби.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:52 Ответить
Просто интересно, почему тогда не сидит Лещенко после публикации амбарной книги Януковича.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:50 Ответить
Как ты?
показать весь комментарий
19.11.2021 19:52 Ответить
******** типа лещенка постепенно всплывают на поверхность ибо субстанция из которой они сделаны легче воды.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:55 Ответить
Вірно, лайно ж не тоне
показать весь комментарий
20.11.2021 14:18 Ответить
Лещь, за Янину народ подтянется, а за тебя нет....сечёшь ?
показать весь комментарий
19.11.2021 19:59 Ответить
это вещает картавая задница, которая за миллион купила квартиру с нулевыми доходами, получает 200 тысяч гривен в месяцах на государственном предприятии с убытком за 2020 год в 12 миллиардов, жена которой полуголая тоусит сиськами и жопой перед кацапами в столице **********?!Ты ничего не попутал, «сееза»?!
показать весь комментарий
19.11.2021 20:08 Ответить
Ображаєте... За такі гроші серлещ не погодиться "працювати". У нього з/пл. 330тис.грн.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:35 Ответить
Як же ця гнида старається лизнути владі поглибше щоб повернули у укрзалізницю що зовсім людську подобу втратив.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:09 Ответить
А Янина вообще кто? Она спецагент секретный, работающий в секретной разведывательной организации? При чём тут Янина? Подойти бы к этому полупокеру Лещенко и зарядить бы ему в табло. Конченый ублюдок...
показать весь комментарий
19.11.2021 20:16 Ответить
Нажаль тільки один лайк можу поставити за цю чудову пропозицію.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:33 Ответить
лещенко падаль
показать весь комментарий
19.11.2021 20:19 Ответить
Соколова повідомила про злочин .Якщо громадянин володіє інформацією про скоєння злочину , то це його обов'язок заявити про це , так що Яніні моя пошана , а Лещенку раджу закрити свого чорного рота .
показать весь комментарий
19.11.2021 20:21 Ответить
Невігластво. Невже нема кому підказати цьому генію, що суб'єктом кримінального злочину за статтею "Розголошення державної таємниці" може бути лише особа, яка по службі або роботі має допуск до відомостей, які становлять державну таємницю і яка цій особі стала відома по службі або роботі!?
показать весь комментарий
19.11.2021 20:25 Ответить
А Кузьміну довіряш з сракоблоку, який був один крім слуг на засіданні тск??!
показать весь комментарий
19.11.2021 20:26 Ответить
вотжеж гавнюк....
показать весь комментарий
19.11.2021 20:27 Ответить
Лещенко заявився щоб стати на місце Ткаченка. ото буде зашквар . . .
показать весь комментарий
19.11.2021 20:29 Ответить
О-о-о, відома журношлюха вимагає покарати журналіста за його роботу. А ти сам, мерзотник, скільки раз оббрехував людей... Мамі вже гроші, які вона тобі "позичала" на квартиру, віддав? Брехло.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:31 Ответить
незабаром ця влада піде ,прийде інша.. тому декому у "службах" потрібно і про завтра подумати)
показать весь комментарий
19.11.2021 20:34 Ответить
Сірожа сама гидка шльондра в українській політиці
показать весь комментарий
19.11.2021 20:35 Ответить
На жаль, цей персонаж уже давно не журналіст, а пропагандист.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:42 Ответить
бузина заждался леща
показать весь комментарий
19.11.2021 20:50 Ответить
Лещенко из лагеря рыгов, но во власть пробрался через прозападных политиков
показать весь комментарий
19.11.2021 20:42 Ответить
Та він з "общества любителей денежных знаков"! Це - слизень безпринципний!
показать весь комментарий
19.11.2021 20:45 Ответить
Таких перевертней очень много, включая Гончаренко, Стерненко... Да и нарид такое прощает, иначе зачем бы он выбрал вчерашних перекрашенных комуняк для постройки новой жизни в 1991 году. Так же и после 2014 все перекрасились в патриотов, и народ это схавал так как до 2014 сам в своем большинстве был ватниками и кричал что брацкая расия никада ни нападет. А потом да, все забыли свои убеждения и возмущались ято их предала рашка и отжала крым. А теперь они выбрали ЗЕ и возмущаются что их снова обманули. Хотя оба раза их предупреждали но они крутили пальцем у виска, (точнее не оба раза а 3 раза - первый был в 1991 году когда вместо Черновола выбрали Кравчука).
показать весь комментарий
19.11.2021 21:15 Ответить
В совковом обществе , где в пример ставили Пашу Морозова , и не удивительно
Длинная память есть только в семьях, где гпомнят имена прапрадедов
показать весь комментарий
19.11.2021 21:27 Ответить
Мерзота.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:43 Ответить
розсекретила там купу інформації з персональними даними спецагентів. Джерело: https://censor.net/ua/n3300567

сырожа, одягни ще одні окуляри поверх тих, що маєш, та знайди хоч одне прізвище та персональні дані в опублікованих документах
показать весь комментарий
19.11.2021 20:48 Ответить
Власть зеленского, это власть ничтожеств.
Но и в социуме ничтожеств есть некая градация !
И сейчас, самые никчемные будут кидать камнями в Янину Соколову.
Театр абсурда, когда возмущение вызывают не предатели, а те кто их разоблачил.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:50 Ответить
Нікчема.
показать весь комментарий
19.11.2021 20:55 Ответить
Лещенко , яка ж ты падлюка !!!
показать весь комментарий
19.11.2021 20:57 Ответить
Чем дальше тем огиднее вылазит иудейская сущность Лещенка.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:01 Ответить
Все таки Ломброзо был прав! Убогость Души видна на лице Лещенка!
показать весь комментарий
19.11.2021 21:02 Ответить
Хто тебе, сірожа, про це запитує? З тебе журналіст - ніякий, а вже юрист, взагалі - лайно.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:03 Ответить
жаба гадюку!
показать весь комментарий
19.11.2021 21:06 Ответить
дерьмо бородатое
показать весь комментарий
19.11.2021 21:06 Ответить
Наш український елтон джон, правда без музичного таланту та не сер, але все ж таки пі...р ще той. Якось так. У сЫрьйозжі рило не в пуху чи медку, зовсім. Мудак
показать весь комментарий
19.11.2021 21:12 Ответить
Яніна, тримайся, своїх НЕ ЗДАМО.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:33 Ответить
Давайте, не царемоньтесь! На цьому влада блазнів й скінчится Сирожа, ти тільки квартиру не забудь продати, в Москву на гей вечірку поїдеш.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:42 Ответить
Серлещ обдристаний, завали гнилий рот свій!
показать весь комментарий
19.11.2021 21:45 Ответить
Як би я був Яніна, то я б тобі бородата, продажна, підла, **** наволоч дав би такої пі#ди...Позбавив би цноти твій паршивий рот.....
показать весь комментарий
19.11.2021 21:46 Ответить
А він, хіба, цнотливий?
показать весь комментарий
20.11.2021 09:36 Ответить
Член правління УЗ....***#ь.......провладна проститутка....
показать весь комментарий
19.11.2021 21:47 Ответить
Браття українці,хто там у Порту зараз,воно там десь ходить по місту зі своєю курвою кацапською,припаліть йому пельку чорну
показать весь комментарий
19.11.2021 22:05 Ответить
хєройй смердючий
показать весь комментарий
19.11.2021 22:09 Ответить
Сережа. Зеленский думаю скоро уже не будет президентом. И тогда никто не будет церемонится ни с тобой , ни с ним
показать весь комментарий
19.11.2021 22:10 Ответить
Лещенко продажный, за деньги он кому угодно будет служить.
показать весь комментарий
19.11.2021 22:12 Ответить
Накосячила любимая Серёжей власть, а виновата Янина. И вообще- во всем виноваты поперечники..... Сережа- беги.....
показать весь комментарий
19.11.2021 22:14 Ответить
Цей гандон, по вуха в корупції, ще відкриває рота!
Він має сидіти вже кілька років!
Не вартий навіть, щоб Яніна в нього плюнула!
показать весь комментарий
19.11.2021 22:17 Ответить
Сє-рожа твій "кумир" не Шерхан, а ти однознвчно нікчемний шакал
показать весь комментарий
19.11.2021 22:52 Ответить
В документі немає особистих данних, там тільки псевдо і то вони замальовані. А Яніна молодець. Серьожа через свою сцикливість їй заздрить. Він би при першій погрозі звалив, як було у 2013 році. А Яніна робить свою роботу...В неї хоробрості на сотні Серьож і ВаЗелінів.
показать весь комментарий
20.11.2021 00:31 Ответить
Сначала подумал, ну что-то Лещенко перегнул. Она же всё же журналистка. Можно сказать, работа у неё такая. А потом начал смотреть Шустера, где Бурба первым делом сказал: "Я согласился прийти на публику и моя цель только одна- я обеспокоен за свой личный состав, опасение за безопасность моих коллег спецслужащих". Т.е. после её публикации, где она обнародовала фамилии и данные сотрудников, человек, профессионал своего дела, стал реально опасаться за своих побратимов. Поэтому эту с. по всей строгости за раскрытие гос.тайны в т.ч. и для врага.
показать весь комментарий
20.11.2021 01:39 Ответить
Ты 3-х мигрантов взял? Бегом!
показать весь комментарий
20.11.2021 03:18 Ответить
Гнида продажная.
показать весь комментарий
20.11.2021 02:51 Ответить
Заходите на https://youtu.be/7uB5aT-y2U4?t=2007 и оставьте пару ласковых
показать весь комментарий
20.11.2021 03:22 Ответить
"
Сергей Анатольевич СПАСИБО ОГРОМНОЕ СУПЕР, ВЫ с Арахамией Просто Класс ! Така пiдтримка Нашему Владимиру Александровичу очень нужна! Здоровья Вам Берегите себя и Украину."
"Сергей,рада вас видеть и слышать. У меня вопрос почему СБУ просто не запретит на каналах обсуждать вопрос о вангеровцах. Мне это честно не понятно."

Зашел по ссылке, почитал комменты и офуел. Такое количество клинических долб***ов в одном месте я еще не встречал. Пилять, как в дерьмо вступил. И зачем я туда зашел?
показать весь комментарий
20.11.2021 06:20 Ответить
Бородатая женщина! Ты все же решила ответить на "добрые"тебе-падле пожелания.Какое же ты гидкое создание.Ничего человеческого ни тем более -мужского.Все написано на твоей небритой харе с обслюнявлеными сосательными губами.Ты вызываеш одни рвотные рефлексы.Ты, жертва
неудачного аборта,иди туда,откуда тебя в свое время вышкребли,вместе с гпавЗебилом...
показать весь комментарий
20.11.2021 10:48 Ответить
Это ты мне? Даже не знаю что ответить... тяжелый случай
показать весь комментарий
20.11.2021 10:55 Ответить
Типичный журналист,политик...- КТО ПЛАТИТ ТОМУ и ТАНЦУЕТ
показать весь комментарий
20.11.2021 07:56 Ответить
То мені одному здається, що когось вже пора п..ти.
показать весь комментарий
20.11.2021 10:36 Ответить
зеленский пытается быстро зачистить всю оппозицию и пересадить что б не было никакой критики и стать вечным президентом как лукашенко и *****
показать весь комментарий
20.11.2021 11:11 Ответить
Сходил по большому на его Ютуб канал.проверьте,есть там о "бородатом пдре" или банит скотина?
показать весь комментарий
21.11.2021 16:47 Ответить
Ой Серьожа, нагла твоя рожа, та аби у нас дійсно влада була як влада, а СБУ та інші служили праву а не переслідуванню, то така журнашлюжка як ти вже давно сиділа и за гратами. Великий залізничник. Ото падлюка яка, без мила і всюди пролазить.
показать весь комментарий
28.01.2022 15:06 Ответить
Страница 3 из 3
 
 