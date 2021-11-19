Лещенко призвал СБУ "не церемониться" с журналисткой Соколовой
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Близкий к "Слуге народа" блоггер Сергей Лещенко призвал Службу безопасности Украины заняться журналисткой Яниной Соколовой из-за публикации ею материалов расследования по срыву спецоперации с "вагнеровцами".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Да, сегодня Янина Соколова опубликовала тайные документы по вагнеровцам и рассекретила там кучу информации с персональными данными спецагентов. Поэтому я не знаю, что там СБУ себе думает, будь я СБУ – я бы не церемонился", - заявил Лещенко в своем YouTube канале 18 ноября.
Утром 19 ноября ГБР сообщило, что проверяет информацию в связи с публикациями расследования о проведении спецоперации в отношении "вагнеровцев", возбуждено уголовное производство по факту разглашения гостайны.
Напомним, ранее Лещенко писал жалобы на журналистку общественного телевиденья Мирославу Барчук с требованиями привлечь ее к ответственности за ее высказывания.
Напомним, ранее ряд народных депутатов сообщили, что Сергей Лещенко заменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.
Сам Лещенко эту информацию опроверг и заявил, что готов консультировать власти по информационным вопросам, но на место Подоляка не претендует. Подоляк информацию о замене себя на Лещенко не прокомментировал.
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Длинная память есть только в семьях, где гпомнят имена прапрадедов
сырожа, одягни ще одні окуляри поверх тих, що маєш, та знайди хоч одне прізвище та персональні дані в опублікованих документах
Но и в социуме ничтожеств есть некая градация !
И сейчас, самые никчемные будут кидать камнями в Янину Соколову.
Театр абсурда, когда возмущение вызывают не предатели, а те кто их разоблачил.
Він має сидіти вже кілька років!
Не вартий навіть, щоб Яніна в нього плюнула!
Сергей Анатольевич СПАСИБО ОГРОМНОЕ СУПЕР, ВЫ с Арахамией Просто Класс ! Така пiдтримка Нашему Владимиру Александровичу очень нужна! Здоровья Вам Берегите себя и Украину."
"Сергей,рада вас видеть и слышать. У меня вопрос почему СБУ просто не запретит на каналах обсуждать вопрос о вангеровцах. Мне это честно не понятно."
Зашел по ссылке, почитал комменты и офуел. Такое количество клинических долб***ов в одном месте я еще не встречал. Пилять, как в дерьмо вступил. И зачем я туда зашел?
неудачного аборта,иди туда,откуда тебя в свое время вышкребли,вместе с гпавЗебилом...