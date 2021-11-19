Лещенко призвал СБУ "не церемониться" с журналисткой Соколовой

Близкий к "Слуге народа" блоггер Сергей Лещенко призвал Службу безопасности Украины заняться журналисткой Яниной Соколовой из-за публикации ею материалов расследования по срыву спецоперации с "вагнеровцами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Да, сегодня Янина Соколова опубликовала тайные документы по вагнеровцам и рассекретила там кучу информации с персональными данными спецагентов. Поэтому я не знаю, что там СБУ себе думает, будь я СБУ – я бы не церемонился", - заявил Лещенко в своем YouTube канале 18 ноября.

Утром 19 ноября ГБР сообщило, что проверяет информацию в связи с публикациями расследования о проведении спецоперации в отношении "вагнеровцев", возбуждено уголовное производство по факту разглашения гостайны.

Напомним, ранее Лещенко писал жалобы на журналистку общественного телевиденья Мирославу Барчук с требованиями привлечь ее к ответственности за ее высказывания.

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Напомним, ранее ряд народных депутатов сообщили, что Сергей Лещенко заменил Михаила Подоляка в должности куратора информационной политики Офиса президента.

Сам Лещенко эту информацию опроверг и заявил, что готов консультировать власти по информационным вопросам, но на место Подоляка не претендует. Подоляк информацию о замене себя на Лещенко не прокомментировал.

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