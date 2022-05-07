УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10713 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
2 915 51
Forbes (37) інвестиції (544) енергетика (1649) ДТЕК (547)

Ситуація із виплатами "зелених" облігацій позбавляє Україну великих інвестицій, - Forbes

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ситуація із виплатами

Ситуація з вибірковою виплатою боргів інвесторам у "зелену" енергетику позбавляє Україну доступу до великих інвестиційних проєктів у відновлювану енергетику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю американського видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо виплати за облігаціями не будуть розподілені рівномірно, ймовірно, буде важко побачити інвесторів, які бажають розвивати великомасштабні проєкти в галузі відновлюваної енергетики в Україні", - йдеться у статті.

Невиплату боргу лише однієї компанії ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова, Forbes пояснює політичними мотивами.

"Згідно з українськими ЗМІ, одна з причин - це конфлікт, що розгортається між президентом і Ахметовим, - через що виділення коштів із фондів "зелених" облігацій пов'язане з політичними передумовами", - зазначає американське видання.

Forbes зазначає, що без життєздатних інвестицій, насамперед місцевих українських компаній, у відновлювані джерела енергії Україні важко досягти мети Володимира Зеленського, заявленої ним на кліматичній конференції COP26.

Згортання інвестицій у "зелену" енергетику штовхатиме Україну в ще більшу енергетичну залежність від Росії, зазначає видання з посиланням на висновки Foreign Policy.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Нам потрібні технологічні заводи, наприклад LG, як Польщі. Це будуть справжні інвестиції.
показати весь коментар
19.11.2021 18:58
+8
Идите вы ***** с такими инвестициями подальше
показати весь коментар
19.11.2021 18:57
+8
Тут багато хто неправильно розуміє ситуацію, тому пишуть дурню про Ахметова. Уряд Зєлєнского НЕ ВІДМОВИВСЯ від виплат, а просто своїм віддав, а чужим - ні. З недавніх пір до чужих потрапив Ахмєтов. Тому залишився без виплат. І його це вкурвило. 😊 Я не захищаю Ахметова, але я проти того, щоб своїм - все, чужим - хрен.
показати весь коментар
19.11.2021 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зато попруть інвестиції з Оману.
показати весь коментар
19.11.2021 18:57 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2021 19:49 Відповісти
Зеленые инвесторы хотят бабла! Уже и украинскому Форбсу проплатили, чтоб попугал!
ДАЙТЕ БЕНЕ С АХМЕТКОЙ бабла!
Срочно!
А то они не знают за что купить кокаин!
Посмтрите на их изможденные лица!
показати весь коментар
19.11.2021 20:57 Відповісти
Идите вы ***** с такими инвестициями подальше
показати весь коментар
19.11.2021 18:57 Відповісти
у кого что горит а где зедебил и елдак
показати весь коментар
19.11.2021 19:54 Відповісти
Будет, уже обновился список гостей)
показати весь коментар
19.11.2021 20:11 Відповісти
Чтобы заниматься зеленной энергетикой надо сначала все заводы и фабрики позакрывать.
показати весь коментар
19.11.2021 18:57 Відповісти
Нам потрібні технологічні заводи, наприклад LG, як Польщі. Це будуть справжні інвестиції.
показати весь коментар
19.11.2021 18:58 Відповісти
щоб отримати технологічні інвестиції країна має вступити в НАТО шоб жодне ***** не створило довкола "заводу LG" народну республіку.
показати весь коментар
19.11.2021 19:03 Відповісти
та на водороде проживём,
как нибудь...
показати весь коментар
19.11.2021 18:59 Відповісти
Что за инвестиции такие, за которые народ ещё доплачивать должен? Кто вообще их придумал?
показати весь коментар
19.11.2021 19:01 Відповісти
платите лучше Путину за газ)
показати весь коментар
19.11.2021 22:04 Відповісти
Ни Путину, ни Ахметову платить не будем- вот самое правильное решение.
Газа в Украине для бытового потребления- своего хватает.
А олигархи пусть сами думают у кого что покупать
Хотят олигархи "зеленую электрику" в 5 раз дороже обычной - пусть сами ее и потребляют. Каждый украинец НЕ должен сбрасываться на хотелки олигархов из своего кармана!
показати весь коментар
21.11.2021 16:05 Відповісти
Зеля и Беня загоняют страну в стойло к Путлеру. Не мешайте. Продолжайте ругать Ахметку.
показати весь коментар
19.11.2021 19:10 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2021 19:16 Відповісти
Мы очень рады что Forbes так беспокоится за членов своего клуба типо Ахметова. А то что етот Рыжий Член обворовал 50 миллионов украинцев видимо всем наплевать
показати весь коментар
19.11.2021 19:23 Відповісти
То це не суд. І не народ. Цікаво, яким у рейтингу Форбс буде колективний Зеленський?
Як гадаєте, скільки за п'ять років загалом вкраде бубочка і вся його зелена мішпуха?
Я гадаю, що більше 50 мільярдів. Але не більше 100. А ви?
показати весь коментар
19.11.2021 19:38 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
19.11.2021 19:44 Відповісти
показати весь коментар
19.11.2021 19:55 Відповісти
Обворовал всех украинцев Коломойский, когда вывел 150 миллиардов гривен из Привата. Которые потом компенсировали из бюджета из наших налогов. Когда недавно отсудил 8 миллиардов кубометров газа у Украины по новым ценам по 900 долларов за 1000 кубов. Тоже его Укртатнафте будут компенсировать из наших налогов. Когда разорил МАУ, и тоже ему компенсировали из бюджета.

А Ахметов ведет бизнес, как ни странно прозрачно, насколько это возможно в Украине.
показати весь коментар
19.11.2021 22:19 Відповісти
Какие инвестиции если эти зеленые инвесторы кучу денег получают с бюджета, большая часть выводится из страны.
показати весь коментар
19.11.2021 19:44 Відповісти
как получали так и получают. буба выборочно наказал компанию ахметова. т.е. ручками управляет, а не по закону
показати весь коментар
19.11.2021 19:57 Відповісти
В том то и дело, что уже не получают
показати весь коментар
19.11.2021 22:05 Відповісти
Тут багато хто неправильно розуміє ситуацію, тому пишуть дурню про Ахметова. Уряд Зєлєнского НЕ ВІДМОВИВСЯ від виплат, а просто своїм віддав, а чужим - ні. З недавніх пір до чужих потрапив Ахмєтов. Тому залишився без виплат. І його це вкурвило. 😊 Я не захищаю Ахметова, але я проти того, щоб своїм - все, чужим - хрен.
показати весь коментар
19.11.2021 19:48 Відповісти
А тоді не буде своїм! Вони ж хочуть більше...
показати весь коментар
19.11.2021 20:01 Відповісти
Зелені хочуть подолати епоху бідності( своєї)
показати весь коментар
19.11.2021 22:06 Відповісти
Позорище ЗЕленое
показати весь коментар
19.11.2021 19:51 Відповісти
Это ты позорище тупое, не понимаешь, что тебя лично защищают от того, чтобы Ахметов твоей семье залез в карман. Зеленая энергетика - это полностью мошенническая схема наших олигархов, их "зелена электрика" никому в мире по цене в 5 раз дороже чем обычная НЕ НУЖНА!
показати весь коментар
20.11.2021 18:31 Відповісти
неправда, везде в мире налог на зеленую энергетику платят домохозяйства, например в Германии.
показати весь коментар
20.11.2021 20:16 Відповісти
Ты со своей Кацапетовкой разберись, потом будешь про "весь мир" писать.
--
Уже много лет ученые посчитали, что "зеленая энергетика" она только для дурочков зеленая.
А на самом деле при производстве солнечных панелей затрачивается еще больше энергии и создается больше выбросов, чем на обычной электростанции.
"Зеленая энергетика" - это мошенничество, от которого развитые страны избавляются, а не плодят, как у нас.
Именно поэтому Ахметов, Фирташ, Коломойский не в Европу побежали ее строить, а стоят ее тут, потому что именно тут такие лохи, как ты живут. Которые все схавают! А в Европе им это делать никто не разрешает!
показати весь коментар
21.11.2021 14:52 Відповісти
Серьйозно? Ты был в Германии, видел сколько там десятков тысяч! ветряков, например?
показати весь коментар
21.11.2021 18:15 Відповісти
Та про які "великі інвестиції" він верзе? Ніби насміхається над убогими.
показати весь коментар
19.11.2021 20:01 Відповісти
Нас позбавляют инвестиций зелёные дебилоиды наверху в первую очередь...
показати весь коментар
19.11.2021 20:03 Відповісти
Тебя убогий, они от Ахметова и Фирташа спасают, которые хотят тебе в карман залезть и раздеть до трусов!
показати весь коментар
21.11.2021 14:54 Відповісти
Главное, чтобы инвесторы сами не были рвачами. А то смотрят на Украину как на халявный источник бабла.
показати весь коментар
19.11.2021 20:21 Відповісти
Невыплату долга только одной компании ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова, Forbes объясняет политическими мотивами. -Что в переводе означает: Шмыгаль продал Коломойскому своего бывшего кормильца и благодетеля с потрохами. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.
показати весь коментар
19.11.2021 20:26 Відповісти
не только ДТЕК, не выплатили почти всем иностранцам с солнечными панелями.
показати весь коментар
19.11.2021 22:11 Відповісти
Знаем мы этих Зицпредседателей Фунтов иностранных, там везде уши Фирташа растут!
показати весь коментар
20.11.2021 12:02 Відповісти
Статья заказана Ахметовым?
показати весь коментар
19.11.2021 21:29 Відповісти
Його шавками.
показати весь коментар
19.11.2021 21:51 Відповісти
Хуже, ніж шавки зелених, нема нікого.
показати весь коментар
19.11.2021 22:10 Відповісти
Ну якщо за ці інвестиції планували побудувати нові "зелені" електростанції то це - не велика втрата.
показати весь коментар
20.11.2021 06:44 Відповісти
задача зеленского уничтожить экономику Украины полностью.
показати весь коментар
20.11.2021 11:12 Відповісти
Тем что Фирташу, Коломойскму и Ахметову бабла не отвалил за их воровскую схемку "зеленой энергетики"? Ай, ума у тебя видно палата!
показати весь коментар
20.11.2021 11:58 Відповісти
дурик, есть международные контракты, их нужно выполнять, иначе это мошенничество...
это тоже самое что ты взял машину в кредит, а потом отказываешься платить, потому что считает что не должен платить на воровские счета воровским банкам
показати весь коментар
20.11.2021 12:20 Відповісти
Пусть они свою вонючуюю элекрику в Европу продают, в 10 раз дороже, чем ее реальная цена!

Если Фирташ, Левочкин, Ахметов и Коломойский при прошлой власти оформили мошенническую схему как контракты по "зеленой энергетике", это не повод всем украинцам вывернуть карманы и сбросится этим красавцам на еще один дворец в Европе!

показати весь коментар
20.11.2021 18:25 Відповісти
 
 