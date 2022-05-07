Ситуація із виплатами "зелених" облігацій позбавляє Україну великих інвестицій, - Forbes
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Ситуація з вибірковою виплатою боргів інвесторам у "зелену" енергетику позбавляє Україну доступу до великих інвестиційних проєктів у відновлювану енергетику.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю американського видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо виплати за облігаціями не будуть розподілені рівномірно, ймовірно, буде важко побачити інвесторів, які бажають розвивати великомасштабні проєкти в галузі відновлюваної енергетики в Україні", - йдеться у статті.
Невиплату боргу лише однієї компанії ДТЕК ВДЕ Ріната Ахметова, Forbes пояснює політичними мотивами.
"Згідно з українськими ЗМІ, одна з причин - це конфлікт, що розгортається між президентом і Ахметовим, - через що виділення коштів із фондів "зелених" облігацій пов'язане з політичними передумовами", - зазначає американське видання.
Forbes зазначає, що без життєздатних інвестицій, насамперед місцевих українських компаній, у відновлювані джерела енергії Україні важко досягти мети Володимира Зеленського, заявленої ним на кліматичній конференції COP26.
Згортання інвестицій у "зелену" енергетику штовхатиме Україну в ще більшу енергетичну залежність від Росії, зазначає видання з посиланням на висновки Foreign Policy.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Будь ласка, зачекайте...
ДАЙТЕ БЕНЕ С АХМЕТКОЙ бабла!
Срочно!
А то они не знают за что купить кокаин!
Посмтрите на их изможденные лица!
как нибудь...
Газа в Украине для бытового потребления- своего хватает.
А олигархи пусть сами думают у кого что покупать
Хотят олигархи "зеленую электрику" в 5 раз дороже обычной - пусть сами ее и потребляют. Каждый украинец НЕ должен сбрасываться на хотелки олигархов из своего кармана!
Як гадаєте, скільки за п'ять років загалом вкраде бубочка і вся його зелена мішпуха?
Я гадаю, що більше 50 мільярдів. Але не більше 100. А ви?
А Ахметов ведет бизнес, как ни странно прозрачно, насколько это возможно в Украине.
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Уже много лет ученые посчитали, что "зеленая энергетика" она только для дурочков зеленая.
А на самом деле при производстве солнечных панелей затрачивается еще больше энергии и создается больше выбросов, чем на обычной электростанции.
"Зеленая энергетика" - это мошенничество, от которого развитые страны избавляются, а не плодят, как у нас.
Именно поэтому Ахметов, Фирташ, Коломойский не в Европу побежали ее строить, а стоят ее тут, потому что именно тут такие лохи, как ты живут. Которые все схавают! А в Европе им это делать никто не разрешает!
это тоже самое что ты взял машину в кредит, а потом отказываешься платить, потому что считает что не должен платить на воровские счета воровским банкам
Если Фирташ, Левочкин, Ахметов и Коломойский при прошлой власти оформили мошенническую схему как контракты по "зеленой энергетике", это не повод всем украинцам вывернуть карманы и сбросится этим красавцам на еще один дворец в Европе!