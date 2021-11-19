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Forbes (90) инвестиции (1140) энергетика (2034) ДТЭК (407)

Ситуация с выплатами "зеленых" облигаций лишает Украину крупных инвестиций, - Forbes

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Ситуация с выплатами

Ситуация с выборочной выплатой долгов инвесторам в "зеленую" энергетику лишает Украину доступа к крупным инвестиционным проектам в возобновляемую энергетику.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью американского издания Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

"Если выплаты по облигациям не будут распределены равномерно, вероятно, будет трудно увидеть инвесторов, желающих развивать крупномасштабные проекты в области возобновляемой энергетики в Украине", - говорится в статье.

Невыплату долга только одной компании ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова, Forbes объясняет политическими мотивами.

"Согласно украинским СМИ, одна из причин - это конфликт, разворачивающийся между президентом и Ахметовым, - из-за чего выделение средств из фондов "зеленых" облигаций связано с политическими предпосылками", - отмечает американское издание.

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Forbes отмечает, что без жизнеспособных инвестиций, в первую очередь местных украинских компаний, в возобновляемые источники энергии Украине будет трудно достичь цели Владимира Зеленского, заявленной им на климатической конференции COP26.

Сворачивание инвестиций в "зеленую" энергетику, будет толкать Украину в еще большую энергетическую зависимость от России, отмечает издание со ссылкой на выводы Foreign Policy.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

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15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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Топ комментарии
+9
Нам потрібні технологічні заводи, наприклад LG, як Польщі. Це будуть справжні інвестиції.
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19.11.2021 18:58
+8
Идите вы ***** с такими инвестициями подальше
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19.11.2021 18:57
+8
Тут багато хто неправильно розуміє ситуацію, тому пишуть дурню про Ахметова. Уряд Зєлєнского НЕ ВІДМОВИВСЯ від виплат, а просто своїм віддав, а чужим - ні. З недавніх пір до чужих потрапив Ахмєтов. Тому залишився без виплат. І його це вкурвило. 😊 Я не захищаю Ахметова, але я проти того, щоб своїм - все, чужим - хрен.
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19.11.2021 19:48
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Правила форума Совет форумчан
зато попруть інвестиції з Оману.
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19.11.2021 18:57 Ответить
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19.11.2021 19:49 Ответить
Зеленые инвесторы хотят бабла! Уже и украинскому Форбсу проплатили, чтоб попугал!
ДАЙТЕ БЕНЕ С АХМЕТКОЙ бабла!
Срочно!
А то они не знают за что купить кокаин!
Посмтрите на их изможденные лица!
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19.11.2021 20:57 Ответить
Идите вы ***** с такими инвестициями подальше
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19.11.2021 18:57 Ответить
у кого что горит а где зедебил и елдак
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19.11.2021 19:54 Ответить
Будет, уже обновился список гостей)
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19.11.2021 20:11 Ответить
Чтобы заниматься зеленной энергетикой надо сначала все заводы и фабрики позакрывать.
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19.11.2021 18:57 Ответить
Нам потрібні технологічні заводи, наприклад LG, як Польщі. Це будуть справжні інвестиції.
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19.11.2021 18:58 Ответить
щоб отримати технологічні інвестиції країна має вступити в НАТО шоб жодне ***** не створило довкола "заводу LG" народну республіку.
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19.11.2021 19:03 Ответить
та на водороде проживём,
как нибудь...
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19.11.2021 18:59 Ответить
Что за инвестиции такие, за которые народ ещё доплачивать должен? Кто вообще их придумал?
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19.11.2021 19:01 Ответить
платите лучше Путину за газ)
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19.11.2021 22:04 Ответить
Ни Путину, ни Ахметову платить не будем- вот самое правильное решение.
Газа в Украине для бытового потребления- своего хватает.
А олигархи пусть сами думают у кого что покупать
Хотят олигархи "зеленую электрику" в 5 раз дороже обычной - пусть сами ее и потребляют. Каждый украинец НЕ должен сбрасываться на хотелки олигархов из своего кармана!
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21.11.2021 16:05 Ответить
Зеля и Беня загоняют страну в стойло к Путлеру. Не мешайте. Продолжайте ругать Ахметку.
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19.11.2021 19:10 Ответить
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19.11.2021 19:16 Ответить
Мы очень рады что Forbes так беспокоится за членов своего клуба типо Ахметова. А то что етот Рыжий Член обворовал 50 миллионов украинцев видимо всем наплевать
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19.11.2021 19:23 Ответить
То це не суд. І не народ. Цікаво, яким у рейтингу Форбс буде колективний Зеленський?
Як гадаєте, скільки за п'ять років загалом вкраде бубочка і вся його зелена мішпуха?
Я гадаю, що більше 50 мільярдів. Але не більше 100. А ви?
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19.11.2021 19:38 Ответить
👏👏👏👏👏
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19.11.2021 19:44 Ответить
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19.11.2021 19:55 Ответить
Обворовал всех украинцев Коломойский, когда вывел 150 миллиардов гривен из Привата. Которые потом компенсировали из бюджета из наших налогов. Когда недавно отсудил 8 миллиардов кубометров газа у Украины по новым ценам по 900 долларов за 1000 кубов. Тоже его Укртатнафте будут компенсировать из наших налогов. Когда разорил МАУ, и тоже ему компенсировали из бюджета.

А Ахметов ведет бизнес, как ни странно прозрачно, насколько это возможно в Украине.
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19.11.2021 22:19 Ответить
Какие инвестиции если эти зеленые инвесторы кучу денег получают с бюджета, большая часть выводится из страны.
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19.11.2021 19:44 Ответить
как получали так и получают. буба выборочно наказал компанию ахметова. т.е. ручками управляет, а не по закону
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19.11.2021 19:57 Ответить
В том то и дело, что уже не получают
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19.11.2021 22:05 Ответить
Тут багато хто неправильно розуміє ситуацію, тому пишуть дурню про Ахметова. Уряд Зєлєнского НЕ ВІДМОВИВСЯ від виплат, а просто своїм віддав, а чужим - ні. З недавніх пір до чужих потрапив Ахмєтов. Тому залишився без виплат. І його це вкурвило. 😊 Я не захищаю Ахметова, але я проти того, щоб своїм - все, чужим - хрен.
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19.11.2021 19:48 Ответить
А тоді не буде своїм! Вони ж хочуть більше...
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19.11.2021 20:01 Ответить
Зелені хочуть подолати епоху бідності( своєї)
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19.11.2021 22:06 Ответить
Позорище ЗЕленое
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19.11.2021 19:51 Ответить
Это ты позорище тупое, не понимаешь, что тебя лично защищают от того, чтобы Ахметов твоей семье залез в карман. Зеленая энергетика - это полностью мошенническая схема наших олигархов, их "зелена электрика" никому в мире по цене в 5 раз дороже чем обычная НЕ НУЖНА!
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20.11.2021 18:31 Ответить
неправда, везде в мире налог на зеленую энергетику платят домохозяйства, например в Германии.
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20.11.2021 20:16 Ответить
Ты со своей Кацапетовкой разберись, потом будешь про "весь мир" писать.
--
Уже много лет ученые посчитали, что "зеленая энергетика" она только для дурочков зеленая.
А на самом деле при производстве солнечных панелей затрачивается еще больше энергии и создается больше выбросов, чем на обычной электростанции.
"Зеленая энергетика" - это мошенничество, от которого развитые страны избавляются, а не плодят, как у нас.
Именно поэтому Ахметов, Фирташ, Коломойский не в Европу побежали ее строить, а стоят ее тут, потому что именно тут такие лохи, как ты живут. Которые все схавают! А в Европе им это делать никто не разрешает!
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21.11.2021 14:52 Ответить
Серьйозно? Ты был в Германии, видел сколько там десятков тысяч! ветряков, например?
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21.11.2021 18:15 Ответить
Та про які "великі інвестиції" він верзе? Ніби насміхається над убогими.
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19.11.2021 20:01 Ответить
Нас позбавляют инвестиций зелёные дебилоиды наверху в первую очередь...
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19.11.2021 20:03 Ответить
Тебя убогий, они от Ахметова и Фирташа спасают, которые хотят тебе в карман залезть и раздеть до трусов!
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21.11.2021 14:54 Ответить
Главное, чтобы инвесторы сами не были рвачами. А то смотрят на Украину как на халявный источник бабла.
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19.11.2021 20:21 Ответить
Невыплату долга только одной компании ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова, Forbes объясняет политическими мотивами. -Что в переводе означает: Шмыгаль продал Коломойскому своего бывшего кормильца и благодетеля с потрохами. Шмыгаль возглавлял Бурштынскую тепловую электростанцию Ахметова.
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19.11.2021 20:26 Ответить
не только ДТЕК, не выплатили почти всем иностранцам с солнечными панелями.
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19.11.2021 22:11 Ответить
Знаем мы этих Зицпредседателей Фунтов иностранных, там везде уши Фирташа растут!
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20.11.2021 12:02 Ответить
Статья заказана Ахметовым?
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19.11.2021 21:29 Ответить
Його шавками.
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19.11.2021 21:51 Ответить
Хуже, ніж шавки зелених, нема нікого.
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19.11.2021 22:10 Ответить
Ну якщо за ці інвестиції планували побудувати нові "зелені" електростанції то це - не велика втрата.
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20.11.2021 06:44 Ответить
задача зеленского уничтожить экономику Украины полностью.
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20.11.2021 11:12 Ответить
Тем что Фирташу, Коломойскму и Ахметову бабла не отвалил за их воровскую схемку "зеленой энергетики"? Ай, ума у тебя видно палата!
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20.11.2021 11:58 Ответить
дурик, есть международные контракты, их нужно выполнять, иначе это мошенничество...
это тоже самое что ты взял машину в кредит, а потом отказываешься платить, потому что считает что не должен платить на воровские счета воровским банкам
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20.11.2021 12:20 Ответить
Пусть они свою вонючуюю элекрику в Европу продают, в 10 раз дороже, чем ее реальная цена!

Если Фирташ, Левочкин, Ахметов и Коломойский при прошлой власти оформили мошенническую схему как контракты по "зеленой энергетике", это не повод всем украинцам вывернуть карманы и сбросится этим красавцам на еще один дворец в Европе!

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20.11.2021 18:25 Ответить
 
 