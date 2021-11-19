Ситуация с выплатами "зеленых" облигаций лишает Украину крупных инвестиций, - Forbes
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Ситуация с выборочной выплатой долгов инвесторам в "зеленую" энергетику лишает Украину доступа к крупным инвестиционным проектам в возобновляемую энергетику.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью американского издания Forbes, информирует Цензор.НЕТ.
"Если выплаты по облигациям не будут распределены равномерно, вероятно, будет трудно увидеть инвесторов, желающих развивать крупномасштабные проекты в области возобновляемой энергетики в Украине", - говорится в статье.
Невыплату долга только одной компании ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова, Forbes объясняет политическими мотивами.
"Согласно украинским СМИ, одна из причин - это конфликт, разворачивающийся между президентом и Ахметовым, - из-за чего выделение средств из фондов "зеленых" облигаций связано с политическими предпосылками", - отмечает американское издание.
Forbes отмечает, что без жизнеспособных инвестиций, в первую очередь местных украинских компаний, в возобновляемые источники энергии Украине будет трудно достичь цели Владимира Зеленского, заявленной им на климатической конференции COP26.
Сворачивание инвестиций в "зеленую" энергетику, будет толкать Украину в еще большую энергетическую зависимость от России, отмечает издание со ссылкой на выводы Foreign Policy.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Пожалуйста, подождите...
ДАЙТЕ БЕНЕ С АХМЕТКОЙ бабла!
Срочно!
А то они не знают за что купить кокаин!
Посмтрите на их изможденные лица!
как нибудь...
Газа в Украине для бытового потребления- своего хватает.
А олигархи пусть сами думают у кого что покупать
Хотят олигархи "зеленую электрику" в 5 раз дороже обычной - пусть сами ее и потребляют. Каждый украинец НЕ должен сбрасываться на хотелки олигархов из своего кармана!
Як гадаєте, скільки за п'ять років загалом вкраде бубочка і вся його зелена мішпуха?
Я гадаю, що більше 50 мільярдів. Але не більше 100. А ви?
А Ахметов ведет бизнес, как ни странно прозрачно, насколько это возможно в Украине.
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Уже много лет ученые посчитали, что "зеленая энергетика" она только для дурочков зеленая.
А на самом деле при производстве солнечных панелей затрачивается еще больше энергии и создается больше выбросов, чем на обычной электростанции.
"Зеленая энергетика" - это мошенничество, от которого развитые страны избавляются, а не плодят, как у нас.
Именно поэтому Ахметов, Фирташ, Коломойский не в Европу побежали ее строить, а стоят ее тут, потому что именно тут такие лохи, как ты живут. Которые все схавают! А в Европе им это делать никто не разрешает!
это тоже самое что ты взял машину в кредит, а потом отказываешься платить, потому что считает что не должен платить на воровские счета воровским банкам
Если Фирташ, Левочкин, Ахметов и Коломойский при прошлой власти оформили мошенническую схему как контракты по "зеленой энергетике", это не повод всем украинцам вывернуть карманы и сбросится этим красавцам на еще один дворец в Европе!