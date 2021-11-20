ОБСЄ зафіксувала 9 танків російських окупантів у Луганській області
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Російсько-окупаційні війська розміщують військову техніку та інше озброєння на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу. Цього разу спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) помітили танки й зенітні установки окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 19 листопада.
За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ зафіксувала е 9 танків на полігонах в непідконтрольних уряду районах Луганської області.
З них 6 танків невстановленого типу помітив патруль ОБСЄ на полігоні поблизу н. п. Круглик. Ще 3 танки найманці РФ розмістили на полігоні поблизу селища Мирне недалеко від Луганська.
Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки, а саме 1 зенітну установку та 1 траншейну машину біля житлового кварталу в непідконтрольному уряду районі Донецької області. Цю техніку помітив безпілотник ОБСЄ поблизу житлового району н. п. Новогригорівка.
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Оно еще свою тупость розспамило.
Мы мирные люди , но наш бронепоезд должен стоять рядом с границей.
ТЕРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА ПОЛЬШИ
В сентябре 2016 года было официально объявлено о создании войск территориальной обороны в составе вооруженных сил Республики Польша
В ноябре 2016 года польский парламент утвердил поправку в Закон о всеобщей воинской повинности, которая предусматривает, что в ВС страны формируется новый вид - войска территориальной обороны
18 января 2017 года министр обороны Польши заявил, что до 2019 года запланировано создание войск WOT общей численностью свыше 150 тыс. человек, для чего из бюджета страны запланировано выделить 3,6 млрд. злотых (почти 1 млрд. долларов США)
Создание первых подразделений территориальной обороны началось в восточных воеводствах, всего было решено создать 17 бригад территориальной обороны (из них две бригады WOT должны были быть созданы в самом крупном Мазовецком воеводстве, в каждом из остальных воеводств планировалось создать по одной бригаде WOT)
16 мая 2017 года для войск территориальной обороны были заказаны 500 армейских грузовиков Jelcz 442.32