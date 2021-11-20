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ОБСЄ зафіксувала 9 танків російських окупантів у Луганській області

Новини Цензор.НЕТ Події

ОБСЄ зафіксувала 9 танків російських окупантів у Луганській області

Російсько-окупаційні війська розміщують військову техніку та інше озброєння на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу. Цього разу спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) помітили танки й зенітні установки окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 19 листопада.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ зафіксувала е 9 танків на полігонах в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

З них 6 танків невстановленого типу помітив патруль ОБСЄ на полігоні поблизу н. п. Круглик. Ще 3 танки найманці РФ розмістили на полігоні поблизу селища Мирне недалеко від Луганська.

Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки, а саме 1 зенітну установку та 1 траншейну машину біля житлового кварталу в непідконтрольному уряду районі Донецької області. Цю техніку помітив безпілотник ОБСЄ поблизу житлового району н. п. Новогригорівка.

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Автор: Вадим Куц
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І - що?
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20.11.2021 09:07 Відповісти
Спам как всегда😂🌷×××
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20.11.2021 09:18 Відповісти
Зеленский мерзский преступник ,предатель с подручными прихвостнями сдаёт Украину на растерзание рашистам !П
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20.11.2021 09:38 Відповісти
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20.11.2021 10:30 Відповісти
Танки "Вильхой" Джевелин не достанет. Бейте ворога
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20.11.2021 11:26 Відповісти
Видимо джвелинов уже нет - вроде покупали, а где они найти не могут
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20.11.2021 09:19 Відповісти
Закончились.
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20.11.2021 09:48 Відповісти
Продали. И вильху продали бы , но ее еще нет в ЗСУ
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20.11.2021 11:27 Відповісти
Слыш,веселый троль,тебе сказали спам - сиди тихо,хочешь крестик и бан?
Оно еще свою тупость розспамило.
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20.11.2021 10:06 Відповісти
Ну и....? Уничтожте их....
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20.11.2021 10:39 Відповісти
На каждый кацапский танк нужно размещать 2 танка ( желательно американских )
Мы мирные люди , но наш бронепоезд должен стоять рядом с границей.
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20.11.2021 10:41 Відповісти
Почему американских? Почему не своих?
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20.11.2021 11:15 Відповісти
Инфа
ТЕРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА ПОЛЬШИ

В сентябре 2016 года было официально объявлено о создании войск территориальной обороны в составе вооруженных сил Республики Польша

В ноябре 2016 года польский парламент утвердил поправку в Закон о всеобщей воинской повинности, которая предусматривает, что в ВС страны формируется новый вид - войска территориальной обороны

18 января 2017 года министр обороны Польши заявил, что до 2019 года запланировано создание войск WOT общей численностью свыше 150 тыс. человек, для чего из бюджета страны запланировано выделить 3,6 млрд. злотых (почти 1 млрд. долларов США)

Создание первых подразделений территориальной обороны началось в восточных воеводствах, всего было решено создать 17 бригад территориальной обороны (из них две бригады WOT должны были быть созданы в самом крупном Мазовецком воеводстве, в каждом из остальных воеводств планировалось создать по одной бригаде WOT)

16 мая 2017 года для войск территориальной обороны были заказаны 500 армейских грузовиков Jelcz 442.32
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20.11.2021 10:43 Відповісти
Вопрос - почему журналисты не обсуждают создание территориальной обороны в Украине ? Им олигархи не велят или про туризм писать приятнее ?
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20.11.2021 10:45 Відповісти
Ребята, кто может передайте кбервойскам Украине, что надо срочно хакнуть и положить надолго сайт Тенгри-ньюс, где окопались пригожинские тролли из рашки, им там совсем вольготно в ветках комментирования - уверенно протаскивают путинскую пропаганду, модераторы все сплошь русские - почти всех казахов забанили. Помогите с этим делом, а мы в свою очередь пару десятков русских фашистов-империалистов вырежем в Казахстане, хоть какая-то помощь будет Украине.
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24.02.2022 12:20 Відповісти
 
 