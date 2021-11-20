ОБСЄ зафіксувала 9 танків російських окупантів у Луганській області

Російсько-окупаційні війська розміщують військову техніку та інше озброєння на непідконтрольних українському уряду територіях Донбасу. Цього разу спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) помітили танки й зенітні установки окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 19 листопада.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ зафіксувала е 9 танків на полігонах в непідконтрольних уряду районах Луганської області.

З них 6 танків невстановленого типу помітив патруль ОБСЄ на полігоні поблизу н. п. Круглик. Ще 3 танки найманці РФ розмістили на полігоні поблизу селища Мирне недалеко від Луганська.

Також ОБСЄ відзначає ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки, а саме 1 зенітну установку та 1 траншейну машину біля житлового кварталу в непідконтрольному уряду районі Донецької області. Цю техніку помітив безпілотник ОБСЄ поблизу житлового району н. п. Новогригорівка.

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