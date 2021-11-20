ОБСЕ зафиксировала 9 танков российских оккупантов в Луганской области

Российско-оккупационные войска размещают военную технику и другое вооружение на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса. На этот раз наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заметили танки и зенитные установки оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 19 ноября.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 9 танков на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 6 танков неустановленного типа заметил патруль ОБСЕ на полигоне вблизи н. п. Круглик. Еще 3 танка наемники РФ разместили на полигоне вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности, а именно 1 зенитную установку и 1 траншейную машину возле жилого квартала в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Эту технику заметил беспилотник ОБСЕ вблизи жилого района н. п. Новогригоровка.

Читайте также: За минувшие сутки на Донбассе вследствие обстрелов со стороны войск РФ погиб украинский воин, всего оккупанты совершили 17 обстрелов, - штаб ООС