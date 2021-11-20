ОБСЕ зафиксировала 9 танков российских оккупантов в Луганской области
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Российско-оккупационные войска размещают военную технику и другое вооружение на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса. На этот раз наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заметили танки и зенитные установки оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 19 ноября.
За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 9 танков на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.
Из них 6 танков неустановленного типа заметил патруль ОБСЕ на полигоне вблизи н. п. Круглик. Еще 3 танка наемники РФ разместили на полигоне вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.
Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности, а именно 1 зенитную установку и 1 траншейную машину возле жилого квартала в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Эту технику заметил беспилотник ОБСЕ вблизи жилого района н. п. Новогригоровка.
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ТЕРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА ПОЛЬШИ
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В ноябре 2016 года польский парламент утвердил поправку в Закон о всеобщей воинской повинности, которая предусматривает, что в ВС страны формируется новый вид - войска территориальной обороны
18 января 2017 года министр обороны Польши заявил, что до 2019 года запланировано создание войск WOT общей численностью свыше 150 тыс. человек, для чего из бюджета страны запланировано выделить 3,6 млрд. злотых (почти 1 млрд. долларов США)
Создание первых подразделений территориальной обороны началось в восточных воеводствах, всего было решено создать 17 бригад территориальной обороны (из них две бригады WOT должны были быть созданы в самом крупном Мазовецком воеводстве, в каждом из остальных воеводств планировалось создать по одной бригаде WOT)
16 мая 2017 года для войск территориальной обороны были заказаны 500 армейских грузовиков Jelcz 442.32