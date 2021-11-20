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ОБСЕ зафиксировала 9 танков российских оккупантов в Луганской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ОБСЕ зафиксировала 9 танков российских оккупантов в Луганской области

Российско-оккупационные войска размещают военную технику и другое вооружение на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса. На этот раз наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заметили танки и зенитные установки оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 19 ноября.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 9 танков на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

Из них 6 танков неустановленного типа заметил патруль ОБСЕ на полигоне вблизи н. п. Круглик. Еще 3 танка наемники РФ разместили на полигоне вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности, а именно 1 зенитную установку и 1 траншейную машину возле жилого квартала в неподконтрольном правительству районе Донецкой области. Эту технику заметил беспилотник ОБСЕ вблизи жилого района н. п. Новогригоровка.

Читайте также: За минувшие сутки на Донбассе вследствие обстрелов со стороны войск РФ погиб украинский воин, всего оккупанты совершили 17 обстрелов, - штаб ООС
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І - що?
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20.11.2021 09:07 Ответить
Спам как всегда😂🌷×××
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20.11.2021 09:18 Ответить
Зеленский мерзский преступник ,предатель с подручными прихвостнями сдаёт Украину на растерзание рашистам !П
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20.11.2021 09:38 Ответить
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20.11.2021 10:30 Ответить
Танки "Вильхой" Джевелин не достанет. Бейте ворога
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20.11.2021 11:26 Ответить
Видимо джвелинов уже нет - вроде покупали, а где они найти не могут
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20.11.2021 09:19 Ответить
Закончились.
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20.11.2021 09:48 Ответить
Продали. И вильху продали бы , но ее еще нет в ЗСУ
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20.11.2021 11:27 Ответить
Слыш,веселый троль,тебе сказали спам - сиди тихо,хочешь крестик и бан?
Оно еще свою тупость розспамило.
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20.11.2021 10:06 Ответить
Ну и....? Уничтожте их....
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20.11.2021 10:39 Ответить
На каждый кацапский танк нужно размещать 2 танка ( желательно американских )
Мы мирные люди , но наш бронепоезд должен стоять рядом с границей.
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20.11.2021 10:41 Ответить
Почему американских? Почему не своих?
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20.11.2021 11:15 Ответить
Инфа
ТЕРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА ПОЛЬШИ

В сентябре 2016 года было официально объявлено о создании войск территориальной обороны в составе вооруженных сил Республики Польша

В ноябре 2016 года польский парламент утвердил поправку в Закон о всеобщей воинской повинности, которая предусматривает, что в ВС страны формируется новый вид - войска территориальной обороны

18 января 2017 года министр обороны Польши заявил, что до 2019 года запланировано создание войск WOT общей численностью свыше 150 тыс. человек, для чего из бюджета страны запланировано выделить 3,6 млрд. злотых (почти 1 млрд. долларов США)

Создание первых подразделений территориальной обороны началось в восточных воеводствах, всего было решено создать 17 бригад территориальной обороны (из них две бригады WOT должны были быть созданы в самом крупном Мазовецком воеводстве, в каждом из остальных воеводств планировалось создать по одной бригаде WOT)

16 мая 2017 года для войск территориальной обороны были заказаны 500 армейских грузовиков Jelcz 442.32
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20.11.2021 10:43 Ответить
Вопрос - почему журналисты не обсуждают создание территориальной обороны в Украине ? Им олигархи не велят или про туризм писать приятнее ?
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20.11.2021 10:45 Ответить
Ребята, кто может передайте кбервойскам Украине, что надо срочно хакнуть и положить надолго сайт Тенгри-ньюс, где окопались пригожинские тролли из рашки, им там совсем вольготно в ветках комментирования - уверенно протаскивают путинскую пропаганду, модераторы все сплошь русские - почти всех казахов забанили. Помогите с этим делом, а мы в свою очередь пару десятков русских фашистов-империалистов вырежем в Казахстане, хоть какая-то помощь будет Украине.
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24.02.2022 12:20 Ответить
 
 