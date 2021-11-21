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Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.

Він встановлений на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Зазначимо, що це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За часів експрезидента Віктора Януковича його святкування фактично скасували, об'єднавши з Днем Соборності 22 січня. Однак у 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно відзначає річниці Помаранчевої революції та Євромайдану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Брехня принижує – захистимо Гідність", - Рух опору капітуляції кличе людей на Майдан 21 листопада після скандалу з "вагнергейтом"

Як повідомили в КМДА, у Києві 21 листопада з нагоди Дня гідності та свободи відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проекти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо. 

Так, 21 листопада відбудуться меморіальні заходи на алеї Героїв Небесної Сотні: молебень, покладання квітів та хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу" за маршрутом: перехрестя вул. Хрещатик та алеї Героїв Небесної Сотні – Тимчасовий Меморіал Героїв Небесної Сотні.

21 листопада пройде презентація вуличної виставки "Мальована історія Майдану" – графічного роману-виставки про Революцію Гідності на Майдані Незалежності (довкола монумента Незалежності).

21 листопада в Київському академічному театрі "Колесо" відбудеться вистава "Ми Майдан".

21 листопада на Майдані Незалежності пройде імерсивний проєкт "Відчуття Майдану" (інсталяція з LED-екранів, на яких транслюватимуться архівні кадри, зняті під час подій Революції Гідності).

Із 16 до 31 листопада у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" триває фотовиставка "Майдан – фортеця духу".

Із 21 до 30 листопада в читальній залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів "До Дня Гідності та Свободи".

Протягом листопада у бібліотеках Києва проходитиме цикл тематичних заходів: тематичні полиці, огляди літератури, тематичні зустрічі.

Також у навчальних закладах Києва відбуватимуться тематичні просвітницькі заходи:

  • онлайн-уроки, години пам’яті до Дня Гідності та Свободи;
  • національно-патріотичні акції, хвилини мовчання "Пам’ятаємо подвиг Героїв Небесної Сотні" (захід в онлайн-форматі);
  • інформаційно-тематичні виставки (в онлайн-форматі);
  • екскурсії місцями пам’яті (Майдан Незалежності, алея Героїв Небесної Сотні);
  • покладання квітів до меморіальних дошок загиблим учасникам Революції Гідності, Героям Небесної Сотні, учасникам антитерористичної операції, встановлених на фасадах закладів освіти міста.
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Топ коментарі
+23
25% Вітаю вас! Ви кращі! І це наше свято.
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21.11.2021 08:59
+19
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
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21.11.2021 09:00
+19
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21.11.2021 09:02
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Що українцям відомо про гідність та свободу ми бачимо по результатах виборів.
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21.11.2021 08:58 Відповісти
Не плутай власників українських паспортів з українцями.
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21.11.2021 09:27 Відповісти
Сегодня День рождения вице- президента Украины Андея Борисовича Ермака! С Днем рождения Андрей Борисович гордимся вами!!
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21.11.2021 10:37 Відповісти
25% Вітаю вас! Ви кращі! І це наше свято.
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21.11.2021 08:59 Відповісти
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
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21.11.2021 09:00 Відповісти
Надо отметить сегодняшний день на должной высоте !
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21.11.2021 09:01 Відповісти
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21.11.2021 09:02 Відповісти
Тільки би не відосик, тільки би не відосик, спаси сохрани!!!
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21.11.2021 09:02 Відповісти
Буде. Його зєблан підготував до згвалтування вагнергейтом.
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21.11.2021 09:08 Відповісти
Поздно. Следующая новость на Цензоре - именно видосик.
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21.11.2021 09:42 Відповісти
Вже є...
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21.11.2021 09:42 Відповісти
С праздником!
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21.11.2021 09:04 Відповісти
Вас теж)Героям слава!
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21.11.2021 09:27 Відповісти
для малоросьни Достоинство оказалось слишком тяжелой ношей..


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21.11.2021 09:07 Відповісти
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21.11.2021 09:07 Відповісти
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21.11.2021 09:08 Відповісти
Это явно не праздник осла и его окружения.
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21.11.2021 09:10 Відповісти
В такі дні чотирикратний бігун від призову тікає з Києва (как бьі чего не вьішло) або на Бірючий, або ще кудись, а Мандель запускає відосик з привітаннями.
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21.11.2021 09:18 Відповісти
зебилов это не касается.
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21.11.2021 09:25 Відповісти
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21.11.2021 09:26 Відповісти
Сьогодні в Україні відзначають День НАЦІОНАЛЬНОЇ гідності та свободи

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21.11.2021 09:28 Відповісти
Що ж, пом"янемо, не чокаючись.. "Мудрий" український наріт все просрав. Шкода всіх загиблих - Небесну Сотню, скалічених на Інституцькій - все було дарма. Тупого ватного бидла в Україні виявилось 73%. Цей факт не залишає жодних шансів для успішної України.
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21.11.2021 09:34 Відповісти
Голова облради, голова ОДА, та в.о. міського голови прийшли покласти квіти до меморіалу на Майдані Героїв у п"ятницю. Вирішили "відбути номер" заздалегідь, щоб не працювати в неділю. Але коронавірус незабаром пройде, а пошесть зеленого манкурства триватиме ще довго.
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21.11.2021 09:34 Відповісти
Позорище
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21.11.2021 11:31 Відповісти
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21.11.2021 09:34 Відповісти
Суки-и-и-и-и, горіть у пеклі.
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21.11.2021 11:08 Відповісти
З Днем гідності та свободи!
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21.11.2021 09:35 Відповісти
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21.11.2021 09:36 Відповісти
А Гордон говорит, что революция Достоинства это тонкая спецоперация РФ для отбора Крыма. И она РФ удалась. Посмотрите на результат.
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21.11.2021 09:38 Відповісти
Ти аб абнулєніі пєнсіонних накаплєній рассєян?
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21.11.2021 09:40 Відповісти
Гордон про пенсии россиян ничего не говорил. Он сказал про результат революции.
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21.11.2021 09:42 Відповісти
Ну і как, часта атдихать єздіш?
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21.11.2021 09:52 Відповісти
Буду ездить. Но как только у нас будут зарплаты, как Яценюк со сцены обещал. Помнишь - з.п. 4000 Евро и пенсии в 1000. 8 лет уже прошло. Ждем.
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21.11.2021 09:56 Відповісти
А може краще в Сибір виїдеш?
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21.11.2021 10:02 Відповісти
4000 обіцяв зеленський на стадіоні.
А Яценюк не дурень щоб таке ляпнути.
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21.11.2021 10:04 Відповісти
Яценюк не обещал,а вот Королевская вовсю вещала про з/пл украинцам в 1000 евро и пенсии в 500 евро..,но Зе ее перещеголял..
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21.11.2021 14:52 Відповісти
пшел в очко вместе со штопанным гонрдоном.
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21.11.2021 11:01 Відповісти
За тебе Гордон думає ?
А чого пірамідку на голову не натяг ? Він же їх наполегливо радить ідіотам..
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21.11.2021 10:05 Відповісти
Сьогодні - День Десантно-Штурмових Військ Збройних Сил України.
І їхнього покровителя - Архистратига Михаїла.

Можливо, ресурс подасть цю інформацію.

Вітаю наших дорогих десантників, мужніх та сильних воїнів, наших героїв і захисників. Здоров'я вам, великого людського щастя і добра.

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21.11.2021 09:54 Відповісти
Вітаю
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21.11.2021 11:09 Відповісти
Гідність і свободу, яку виборювали 20% громадян країни, у 2019-му просрали 73% ідіотів, яким насрати на цю країну
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21.11.2021 10:09 Відповісти
Наш президент Петро Олексійович вже нас поздоровив! Дякуємо Богу, що ми маємо свою Державу,Віру, Мову !
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21.11.2021 10:42 Відповісти
гидко дивитись, як прихильники одного одіозного та неоднозначного політика намагаються фактично приватизувати це свято
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21.11.2021 10:49 Відповісти
 
 