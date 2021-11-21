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КГГА (2931) Украина (44298) День достоинства и Свободы (69)

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечается День достоинства и свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

День достоинства и свободы отмечается ежегодно 21 ноября, согласно указу президента от 13 ноября 2014 года.

Он установлен в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013).

Отметим, что этот праздник отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год. При экс-президенте Викторе Януковиче его празднование фактически отменили, объединив с Днем Соборности 22 января. Однако в 2014 году президент Петр Порошенко восстановил его официальный статус, с тех пор Украина одновременно отмечает годовщину Оранжевой революции и Евромайдана.

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Как сообщили в КГГА, в Киеве 21 ноября по случаю Дня достоинства и свободы пройдут мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции.

В частности, 21 ноября состоятся мемориальные мероприятия на аллее Героев Небесной Сотни: молебен, возложение цветов и шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу" по маршруту: перекресток ул. Крещатик и аллеи Героев Небесной Сотни – временный Мемориал Героев Небесной Сотни.

21 ноября пройдет презентация уличной выставки "Рисованная история Майдана" – графического романа-выставки о Революции Достоинства на Майдане Незалежности (вокруг монумента Независимости).

21 ноября в Киевском академическом театре "Колесо" состоится спектакль "Мы Майдан".

21 ноября на Майдане Незалежности пройдет иммерсивный проект "Ощущение Майдана" (инсталляция с LED-экранов, на которых будут транслироваться архивные кадры, снятые во время событий Революции Достоинства).

С 16 по 31 ноября в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" проходит фотовыставка "Майдан – крепость духа".

С 21 по 30 ноября в читальном зале Государственного архива г. Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню достоинства и свободы".

В ноябре в библиотеках Киева будет проходить цикл тематических мероприятий: тематические полки, обзоры литературы, тематические встречи.

Также в учебных заведениях Киева будут проходить тематические просветительские мероприятия:

  • онлайн-уроки, часы памяти ко Дню достоинства и свободы;
  • национально-патриотические акции, минуты молчания "Помним подвиг Героев Небесной Сотни" (мероприятие в онлайн-формате);
  • информационно-тематические выставки (в онлайн-формате);
  • экскурсии по местам памяти (Майдан Незалежности, аллея Героев Небесной Сотни);
  • возложение цветов к мемориальным доскам погибшим участникам Революции Достоинства, Героям Небесной Сотни, участникам антитеррористической операции, установленных на фасадах учебных заведений города.
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Топ комментарии
+23
25% Вітаю вас! Ви кращі! І це наше свято.
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21.11.2021 08:59
+19
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
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21.11.2021 09:00
+19
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21.11.2021 09:02
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Правила форума Совет форумчан
Що українцям відомо про гідність та свободу ми бачимо по результатах виборів.
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21.11.2021 08:58 Ответить
Не плутай власників українських паспортів з українцями.
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21.11.2021 09:27 Ответить
Сегодня День рождения вице- президента Украины Андея Борисовича Ермака! С Днем рождения Андрей Борисович гордимся вами!!
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21.11.2021 10:37 Ответить
25% Вітаю вас! Ви кращі! І це наше свято.
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21.11.2021 08:59 Ответить
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.
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21.11.2021 09:00 Ответить
Надо отметить сегодняшний день на должной высоте !
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21.11.2021 09:01 Ответить
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21.11.2021 09:02 Ответить
Тільки би не відосик, тільки би не відосик, спаси сохрани!!!
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21.11.2021 09:02 Ответить
Буде. Його зєблан підготував до згвалтування вагнергейтом.
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21.11.2021 09:08 Ответить
Поздно. Следующая новость на Цензоре - именно видосик.
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21.11.2021 09:42 Ответить
Вже є...
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21.11.2021 09:42 Ответить
С праздником!
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21.11.2021 09:04 Ответить
Вас теж)Героям слава!
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21.11.2021 09:27 Ответить
для малоросьни Достоинство оказалось слишком тяжелой ношей..


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21.11.2021 09:07 Ответить
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21.11.2021 09:07 Ответить
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21.11.2021 09:08 Ответить
Это явно не праздник осла и его окружения.
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21.11.2021 09:10 Ответить
В такі дні чотирикратний бігун від призову тікає з Києва (как бьі чего не вьішло) або на Бірючий, або ще кудись, а Мандель запускає відосик з привітаннями.
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21.11.2021 09:18 Ответить
зебилов это не касается.
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21.11.2021 09:25 Ответить
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21.11.2021 09:26 Ответить
Сьогодні в Україні відзначають День НАЦІОНАЛЬНОЇ гідності та свободи

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21.11.2021 09:28 Ответить
Що ж, пом"янемо, не чокаючись.. "Мудрий" український наріт все просрав. Шкода всіх загиблих - Небесну Сотню, скалічених на Інституцькій - все було дарма. Тупого ватного бидла в Україні виявилось 73%. Цей факт не залишає жодних шансів для успішної України.
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21.11.2021 09:34 Ответить
Голова облради, голова ОДА, та в.о. міського голови прийшли покласти квіти до меморіалу на Майдані Героїв у п"ятницю. Вирішили "відбути номер" заздалегідь, щоб не працювати в неділю. Але коронавірус незабаром пройде, а пошесть зеленого манкурства триватиме ще довго.
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21.11.2021 09:34 Ответить
Позорище
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21.11.2021 11:31 Ответить
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21.11.2021 09:34 Ответить
Суки-и-и-и-и, горіть у пеклі.
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21.11.2021 11:08 Ответить
З Днем гідності та свободи!
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21.11.2021 09:35 Ответить
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21.11.2021 09:36 Ответить
А Гордон говорит, что революция Достоинства это тонкая спецоперация РФ для отбора Крыма. И она РФ удалась. Посмотрите на результат.
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21.11.2021 09:38 Ответить
Ти аб абнулєніі пєнсіонних накаплєній рассєян?
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21.11.2021 09:40 Ответить
Гордон про пенсии россиян ничего не говорил. Он сказал про результат революции.
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21.11.2021 09:42 Ответить
Ну і как, часта атдихать єздіш?
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21.11.2021 09:52 Ответить
Буду ездить. Но как только у нас будут зарплаты, как Яценюк со сцены обещал. Помнишь - з.п. 4000 Евро и пенсии в 1000. 8 лет уже прошло. Ждем.
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21.11.2021 09:56 Ответить
А може краще в Сибір виїдеш?
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21.11.2021 10:02 Ответить
4000 обіцяв зеленський на стадіоні.
А Яценюк не дурень щоб таке ляпнути.
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21.11.2021 10:04 Ответить
Яценюк не обещал,а вот Королевская вовсю вещала про з/пл украинцам в 1000 евро и пенсии в 500 евро..,но Зе ее перещеголял..
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21.11.2021 14:52 Ответить
пшел в очко вместе со штопанным гонрдоном.
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21.11.2021 11:01 Ответить
За тебе Гордон думає ?
А чого пірамідку на голову не натяг ? Він же їх наполегливо радить ідіотам..
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21.11.2021 10:05 Ответить
Сьогодні - День Десантно-Штурмових Військ Збройних Сил України.
І їхнього покровителя - Архистратига Михаїла.

Можливо, ресурс подасть цю інформацію.

Вітаю наших дорогих десантників, мужніх та сильних воїнів, наших героїв і захисників. Здоров'я вам, великого людського щастя і добра.

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21.11.2021 09:54 Ответить
Вітаю
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21.11.2021 11:09 Ответить
Гідність і свободу, яку виборювали 20% громадян країни, у 2019-му просрали 73% ідіотів, яким насрати на цю країну
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21.11.2021 10:09 Ответить
Наш президент Петро Олексійович вже нас поздоровив! Дякуємо Богу, що ми маємо свою Державу,Віру, Мову !
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21.11.2021 10:42 Ответить
гидко дивитись, як прихильники одного одіозного та неоднозначного політика намагаються фактично приватизувати це свято
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21.11.2021 10:49 Ответить
 
 