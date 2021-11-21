Лавров стратегічно не хоче, щоб Нормандський формат працював, - Кулеба
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Росія висуває нереальні умови до Німеччини, Франції та України.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".
"Лавров стратегічно не хоче, щоб нормандський формат працював, тактично це забезпечується висуванням нереальних умов до Німеччини, Франції та України. Зокрема, наприклад, визнайте, що це конфлікт між Україною і так званими "ДНР" та "ЛНР", забудьте про роль Росії У Росії в цьому конфлікті тільки роль посередника з врегулювання Це базова проблема, і якщо її вирішити, можна рухатися вперед, але Росія робить все, щоб вона не вирішувалася, і постійно наполягає, що тільки у разі прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом можна рухатися вперед. Але це фактично означатиме індульгенцію Російської Федерації. Франція та Німеччина відповідають, що це не відповідає дійсності, роль Росії як сторони конфлікту зафіксована, і що ця вимога є критично неконструктивною", - пояснив він.
За словами міністра, Франція та Німеччина дійсно захищають позиції, що базуються на цінностях, а також на безпеці Європи та України. Нічого в тому, що вони пишуть міністру Лаврову, не суперечить позиції України та не послаблює її.
Будь ласка, зачекайте...
А ти чуєш як оруть зараз Слуги , що Єрмак не вконує НЄПАЛОЖЄННИХ обовязків ... ну то як, будеш й надалі на його повідку?
Яке ж воно нещасне сраколизне ЄрЗе... Ще одне, яке просторікує за найвеличнішого реформатора, мов би рівня Макро Мерке, і не нижче...
Соромно за такого міністра...
ОДИН З ПУНКТІВ ЙОГО РОЗГРОМУ, котрий ще ніким до нього не обговорювався .
Як можна було рік заперчувати операцію, а при цьому законсервувати ЗОЛОТІ ЗА ВАГОЮ матеріали , саме ті, котрі оприлюднила Яніна , котрі вдалося врятувати від ячейки Єрмака. Матеріали, які вже зараз запросили ООН та ЄС у світі агресіїї Рашистскої уХйляндії
Й ці суки у ОПУ навіть ці розвіддані проти уХуйла тупо тримали при цьому заперечуючи саму операцію .
ПИТАННЯ ВІД МЕНЕ - так хіба це не доказ що це зрада ? причому зрадженими були усі процеси підготовки - впевнена . А значить Буданов зробив не по уставу, але правильно, врятуваши людей, котрі там вже були на страті . А якщо він вже підозрівав кротяче лігово?
ще раз переконуюсь не просто так він стирчав на Інтері зі своїм шоу у часи керування Інтером Зеленського - наглядач, який зробив діагноз вові для Кремля, не тягне розумом окрім як зіграти Буратінкою
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