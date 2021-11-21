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Лавров стратегічно не хоче, щоб Нормандський формат працював, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лавров стратегічно не хоче, щоб Нормандський формат працював, - Кулеба

Росія висуває нереальні умови до Німеччини, Франції та України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Лавров стратегічно не хоче, щоб нормандський формат працював, тактично це забезпечується висуванням нереальних умов до Німеччини, Франції та України. Зокрема, наприклад, визнайте, що це конфлікт між Україною і так званими "ДНР" та "ЛНР", забудьте про роль Росії У Росії в цьому конфлікті тільки роль посередника з врегулювання Це базова проблема, і якщо її вирішити, можна рухатися вперед, але Росія робить все, щоб вона не вирішувалася, і постійно наполягає, що тільки у разі прямого діалогу Києва з Донецьком і Луганськом можна рухатися вперед. Але це фактично означатиме індульгенцію Російської Федерації. Франція та Німеччина відповідають, що це не відповідає дійсності, роль Росії як сторони конфлікту зафіксована, і що ця вимога є критично неконструктивною", - пояснив він.

За словами міністра, Франція та Німеччина дійсно захищають позиції, що базуються на цінностях, а також на безпеці Європи та України. Нічого в тому, що вони пишуть міністру Лаврову, не суперечить позиції України та не послаблює її.

Також читайте: Країни НАТО повинні оцінювати Україну за її власними здобутками, а не крізь призму Росії, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
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21.11.2021 23:41
+11
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21.11.2021 23:39
+5
Лавров з "господарем зараз "стоять врозкаряку": повидавали "донбасітам" російські паспорти для голосування за "сонцеликого" а вони ними скористалися щоб ухилиться від призову на війну! Пушилін шле повістки а його "нах" посилають - "Мы - граждане России !" Тепер кацапам нІкого в "ОРДЛОармію" призивать А дозволять офіційно призивать "громадян РФ" - розпишуться в тому що вони - учасники конфлікту на Донбасі! (Та й весь світ з них реготать буде - "Велика Росія" дозволила призивать у НВФ непризнаної держави своїх громадян!)
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21.11.2021 23:42
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А він працював? Які досягнення, цього реанімованого найвеличніВшим непотрібу? Окрім селфіків з німкенею, французом та фуйлом?
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21.11.2021 23:28 Відповісти
Хозяин Лаврова стратегически не хочет чтобы Украина существовала.
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21.11.2021 23:30 Відповісти
Кулеба ,Америку открыл ?
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21.11.2021 23:40 Відповісти
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21.11.2021 23:39 Відповісти
А ничего , что фамилия написана с ошибкой или поэтому и копипастит ботва пригожинская?
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22.11.2021 10:29 Відповісти
Лавров стратегічно не хоче, щоб Нормандський формат працював .-Удивляется Кулеба в растерянности. Ведь старшой обещал что проблем с гэшэфтом не будет. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир .Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется,- Шефир
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21.11.2021 23:40 Відповісти
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21.11.2021 23:41 Відповісти
А зачем нам турист Порошенко?
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22.11.2021 06:56 Відповісти
Лавров з "господарем зараз "стоять врозкаряку": повидавали "донбасітам" російські паспорти для голосування за "сонцеликого" а вони ними скористалися щоб ухилиться від призову на війну! Пушилін шле повістки а його "нах" посилають - "Мы - граждане России !" Тепер кацапам нІкого в "ОРДЛОармію" призивать А дозволять офіційно призивать "громадян РФ" - розпишуться в тому що вони - учасники конфлікту на Донбасі! (Та й весь світ з них реготать буде - "Велика Росія" дозволила призивать у НВФ непризнаної держави своїх громадян!)
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21.11.2021 23:42 Відповісти
Правильно подмечено , РФ-ия подгадила себе же "паспортизацией" в ОРДЛО.
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21.11.2021 23:45 Відповісти
Щоб ті "розкаряки" ще б розчахнулися, як корова на льоду. А "даунбасят" з паспортами рашки,які ухиляються від призову, обізвуть "бандьорівцями"
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22.11.2021 08:32 Відповісти
У 16-19 століттях були дуже модними "політичні памфлети" Вони часто супроводжувалися карикатурами Так от - в часи завойовницьких походів Росії на Північне Причорномор"я (при Катерині ІІ") з"явилася карикатура - стоїть Катерина у короні і пишному платті , "врозкаряку", над Босфором Одна нога на європейському березі , а друга - на азіатському А знизу на неї (під спідницю) дивляться "квадратно-округленими очима" люди в європейських костюмах тих часів ....
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22.11.2021 08:43 Відповісти
Бо їх очам відкрилася "безодня".
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22.11.2021 08:59 Відповісти
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22.11.2021 09:00 Відповісти
Кулеба це ти будеш передавати в ООН та до ЄС розлідування про Єрмака-зрадника? Він тобі дозволить це зробити ?

А ти чуєш як оруть зараз Слуги , що Єрмак не вконує НЄПАЛОЖЄННИХ обовязків ... ну то як, будеш й надалі на його повідку?
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21.11.2021 23:42 Відповісти
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21.11.2021 23:53 Відповісти
Почему Украине ценен и важен именно Нормандский формат политико-дипломатического урегулирования конфликта ? Именно там РФ прямо назьівают "стороной конфликта" все остальньіе участники переговоров - Украина , Германия и Франция . И Нормандский формат отнюдь не зашел в тупик , как переговорьі Минской группьі . Потому Москва делает все , чтобьі похоронить Норманди , но ей єто не удастся . Имхо
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21.11.2021 23:53 Відповісти
сварить его в супе! И скормить *****! С лопаты. Вот что, я думаю про его хотелку.
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21.11.2021 23:54 Відповісти
Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по шахматам
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21.11.2021 23:54 Відповісти
Господи, я повівся на анонс про додаткові матеріали по вангергейту, ввімкнув якраз інтерв'ю Кулеби...
Яке ж воно нещасне сраколизне ЄрЗе... Ще одне, яке просторікує за найвеличнішого реформатора, мов би рівня Макро Мерке, і не нижче...
Соромно за такого міністра...
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21.11.2021 23:57 Відповісти
Было бы удивительно если бы этот конь в ратиновом пальто хотел что бы формат работал---а так ясно как пень или день!
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21.11.2021 23:58 Відповісти
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22.11.2021 01:00 Відповісти
Портрет Гетьмана в студию!
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22.11.2021 01:05 Відповісти
Ёрничать будешь на пляшке, ботва
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22.11.2021 10:34 Відповісти
Слейся вата-бояра.
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23.11.2021 00:26 Відповісти
Я ,вас лядей рашистских,рентгеном вижу ,им и работаю...пнх
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23.11.2021 19:51 Відповісти
Смєшко дуже добре розбомбив Буданова й усю челядь кремлівської ячейки у ОПУ - професійно, не прямо але чітко неоднозночно . 24. канал Смешко у Мартиросяна. НЕДІЛЯ 21.11.21

ОДИН З ПУНКТІВ ЙОГО РОЗГРОМУ, котрий ще ніким до нього не обговорювався .

Як можна було рік заперчувати операцію, а при цьому законсервувати ЗОЛОТІ ЗА ВАГОЮ матеріали , саме ті, котрі оприлюднила Яніна , котрі вдалося врятувати від ячейки Єрмака. Матеріали, які вже зараз запросили ООН та ЄС у світі агресіїї Рашистскої уХйляндії
Й ці суки у ОПУ навіть ці розвіддані проти уХуйла тупо тримали при цьому заперечуючи саму операцію .

ПИТАННЯ ВІД МЕНЕ - так хіба це не доказ що це зрада ? причому зрадженими були усі процеси підготовки - впевнена . А значить Буданов зробив не по уставу, але правильно, врятуваши людей, котрі там вже були на страті . А якщо він вже підозрівав кротяче лігово?
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22.11.2021 01:46 Відповісти
І ось Євген Кісєльов - повна ************ підстилка ячейки Єрмака - одразу ж після Сешко-Мартиросян .

ще раз переконуюсь не просто так він стирчав на Інтері зі своїм шоу у часи керування Інтером Зеленського - наглядач, який зробив діагноз вові для Кремля, не тягне розумом окрім як зіграти Буратінкою
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22.11.2021 02:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rj4_tpmJdUM

Тарас Чорновіл -операція ОПУ проти Бурби , чоловік Веращук Керівник Альфи зі Львова,штурмував будинок профсозів у революцію Гідності . Зараз замісник керівника Альфи
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22.11.2021 02:16 Відповісти
Тарас прогнозує брудну атаку Єрмака на Бурбу з понеділка , підозрює що використають канал Пінчука з СВ СЛ - дивимося
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22.11.2021 02:18 Відповісти
РАБссия кроме дерьма производит еще беженцев в Белоруси....,на остальное мозгов давно нет...
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22.11.2021 02:46 Відповісти
#АннексияНЕТ #Бурба #Чорновил
Украинцы узнали КТО разгонял Майдан.. муж Верещук... План Бумеранг... Причем здесь Бурба - Чорновил
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22.11.2021 02:51 Відповісти
Арестовичей в Украине 73 %....
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22.11.2021 03:08 Відповісти
Моя племянница Мирослава живет в Чехии и ей всего 19 лет,говорит простую вещь...коли в Україні буде 73 % Киборгів... захищаючих Донецький айропорт або маленьке село Михайлівка поруч 7 років потому ...,тоді й з*явиться Країна Україна....
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22.11.2021 03:20 Відповісти
Лавров хочет овса. На крайняк-сена.
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22.11.2021 07:03 Відповісти
З добавкою коксу бо вже копитами б*є.
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22.11.2021 08:34 Відповісти
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22.11.2021 10:13 Відповісти
 
 