Лавров стратегически не хочет, чтобы Нормандский формат работал, - Кулеба

Россия выдвигает нереальные условия к Германии, Франции и Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Лавров стратегически не хочет, чтобы нормандский формат работал, тактически это обеспечивается выдвижением нереальных условий к Германии, Франции и Украине. В частности, например, признайте, что это конфликт между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", забудьте о роли России. Это базовая проблема, и если ее решить, можно двигаться вперед, но Россия делает все, чтобы она не решалась, и постоянно настаивает, что только в случае прямого диалога Киева с Донецком и Луганском можно двигаться. Но это фактически будет означать индульгенцию Российской Федерации. Франция и Германия отвечают, что это не соответствует действительности, роль России как стороны конфликта зафиксирована, и что это требование является критически неконструктивным", - пояснил он.

По словам министра, Франция и Германия действительно защищают позиции, основанные на ценностях, а также на безопасности Европы и Украины. Ничего в том, что они пишут министру Лаврову, не противоречит позициям Украины и не ослабляет ее.

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