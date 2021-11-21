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Новости Политика Украины Нормандские переговоры
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Лавров стратегически не хочет, чтобы Нормандский формат работал, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лавров стратегически не хочет, чтобы Нормандский формат работал, - Кулеба

Россия выдвигает нереальные условия к Германии, Франции и Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Лавров стратегически не хочет, чтобы нормандский формат работал, тактически это обеспечивается выдвижением нереальных условий к Германии, Франции и Украине. В частности, например, признайте, что это конфликт между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", забудьте о роли России. Это базовая проблема, и если ее решить, можно двигаться вперед, но Россия делает все, чтобы она не решалась, и постоянно настаивает, что только в случае прямого диалога Киева с Донецком и Луганском можно двигаться. Но это фактически будет означать индульгенцию Российской Федерации. Франция и Германия отвечают, что это не соответствует действительности, роль России как стороны конфликта зафиксирована, и что это требование является критически неконструктивным", - пояснил он.

По словам министра, Франция и Германия действительно защищают позиции, основанные на ценностях, а также на безопасности Европы и Украины. Ничего в том, что они пишут министру Лаврову, не противоречит позициям Украины и не ослабляет ее.

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Топ комментарии
+16
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21.11.2021 23:41
+11
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21.11.2021 23:39
+5
Лавров з "господарем зараз "стоять врозкаряку": повидавали "донбасітам" російські паспорти для голосування за "сонцеликого" а вони ними скористалися щоб ухилиться від призову на війну! Пушилін шле повістки а його "нах" посилають - "Мы - граждане России !" Тепер кацапам нІкого в "ОРДЛОармію" призивать А дозволять офіційно призивать "громадян РФ" - розпишуться в тому що вони - учасники конфлікту на Донбасі! (Та й весь світ з них реготать буде - "Велика Росія" дозволила призивать у НВФ непризнаної держави своїх громадян!)
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21.11.2021 23:42
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А він працював? Які досягнення, цього реанімованого найвеличніВшим непотрібу? Окрім селфіків з німкенею, французом та фуйлом?
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21.11.2021 23:28 Ответить
Хозяин Лаврова стратегически не хочет чтобы Украина существовала.
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21.11.2021 23:30 Ответить
Кулеба ,Америку открыл ?
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21.11.2021 23:40 Ответить
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21.11.2021 23:39 Ответить
А ничего , что фамилия написана с ошибкой или поэтому и копипастит ботва пригожинская?
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22.11.2021 10:29 Ответить
Лавров стратегічно не хоче, щоб Нормандський формат працював .-Удивляется Кулеба в растерянности. Ведь старшой обещал что проблем с гэшэфтом не будет. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир .Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется,- Шефир
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21.11.2021 23:40 Ответить
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21.11.2021 23:41 Ответить
А зачем нам турист Порошенко?
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22.11.2021 06:56 Ответить
Лавров з "господарем зараз "стоять врозкаряку": повидавали "донбасітам" російські паспорти для голосування за "сонцеликого" а вони ними скористалися щоб ухилиться від призову на війну! Пушилін шле повістки а його "нах" посилають - "Мы - граждане России !" Тепер кацапам нІкого в "ОРДЛОармію" призивать А дозволять офіційно призивать "громадян РФ" - розпишуться в тому що вони - учасники конфлікту на Донбасі! (Та й весь світ з них реготать буде - "Велика Росія" дозволила призивать у НВФ непризнаної держави своїх громадян!)
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21.11.2021 23:42 Ответить
Правильно подмечено , РФ-ия подгадила себе же "паспортизацией" в ОРДЛО.
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21.11.2021 23:45 Ответить
Щоб ті "розкаряки" ще б розчахнулися, як корова на льоду. А "даунбасят" з паспортами рашки,які ухиляються від призову, обізвуть "бандьорівцями"
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22.11.2021 08:32 Ответить
У 16-19 століттях були дуже модними "політичні памфлети" Вони часто супроводжувалися карикатурами Так от - в часи завойовницьких походів Росії на Північне Причорномор"я (при Катерині ІІ") з"явилася карикатура - стоїть Катерина у короні і пишному платті , "врозкаряку", над Босфором Одна нога на європейському березі , а друга - на азіатському А знизу на неї (під спідницю) дивляться "квадратно-округленими очима" люди в європейських костюмах тих часів ....
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22.11.2021 08:43 Ответить
Бо їх очам відкрилася "безодня".
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22.11.2021 08:59 Ответить
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22.11.2021 09:00 Ответить
Кулеба це ти будеш передавати в ООН та до ЄС розлідування про Єрмака-зрадника? Він тобі дозволить це зробити ?

А ти чуєш як оруть зараз Слуги , що Єрмак не вконує НЄПАЛОЖЄННИХ обовязків ... ну то як, будеш й надалі на його повідку?
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21.11.2021 23:42 Ответить
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21.11.2021 23:53 Ответить
Почему Украине ценен и важен именно Нормандский формат политико-дипломатического урегулирования конфликта ? Именно там РФ прямо назьівают "стороной конфликта" все остальньіе участники переговоров - Украина , Германия и Франция . И Нормандский формат отнюдь не зашел в тупик , как переговорьі Минской группьі . Потому Москва делает все , чтобьі похоронить Норманди , но ей єто не удастся . Имхо
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21.11.2021 23:53 Ответить
сварить его в супе! И скормить *****! С лопаты. Вот что, я думаю про его хотелку.
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21.11.2021 23:54 Ответить
Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по шахматам
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21.11.2021 23:54 Ответить
Господи, я повівся на анонс про додаткові матеріали по вангергейту, ввімкнув якраз інтерв'ю Кулеби...
Яке ж воно нещасне сраколизне ЄрЗе... Ще одне, яке просторікує за найвеличнішого реформатора, мов би рівня Макро Мерке, і не нижче...
Соромно за такого міністра...
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21.11.2021 23:57 Ответить
Было бы удивительно если бы этот конь в ратиновом пальто хотел что бы формат работал---а так ясно как пень или день!
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21.11.2021 23:58 Ответить
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22.11.2021 01:00 Ответить
Портрет Гетьмана в студию!
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22.11.2021 01:05 Ответить
Ёрничать будешь на пляшке, ботва
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22.11.2021 10:34 Ответить
Слейся вата-бояра.
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23.11.2021 00:26 Ответить
Я ,вас лядей рашистских,рентгеном вижу ,им и работаю...пнх
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23.11.2021 19:51 Ответить
Смєшко дуже добре розбомбив Буданова й усю челядь кремлівської ячейки у ОПУ - професійно, не прямо але чітко неоднозночно . 24. канал Смешко у Мартиросяна. НЕДІЛЯ 21.11.21

ОДИН З ПУНКТІВ ЙОГО РОЗГРОМУ, котрий ще ніким до нього не обговорювався .

Як можна було рік заперчувати операцію, а при цьому законсервувати ЗОЛОТІ ЗА ВАГОЮ матеріали , саме ті, котрі оприлюднила Яніна , котрі вдалося врятувати від ячейки Єрмака. Матеріали, які вже зараз запросили ООН та ЄС у світі агресіїї Рашистскої уХйляндії
Й ці суки у ОПУ навіть ці розвіддані проти уХуйла тупо тримали при цьому заперечуючи саму операцію .

ПИТАННЯ ВІД МЕНЕ - так хіба це не доказ що це зрада ? причому зрадженими були усі процеси підготовки - впевнена . А значить Буданов зробив не по уставу, але правильно, врятуваши людей, котрі там вже були на страті . А якщо він вже підозрівав кротяче лігово?
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22.11.2021 01:46 Ответить
І ось Євген Кісєльов - повна ************ підстилка ячейки Єрмака - одразу ж після Сешко-Мартиросян .

ще раз переконуюсь не просто так він стирчав на Інтері зі своїм шоу у часи керування Інтером Зеленського - наглядач, який зробив діагноз вові для Кремля, не тягне розумом окрім як зіграти Буратінкою
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22.11.2021 02:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rj4_tpmJdUM

Тарас Чорновіл -операція ОПУ проти Бурби , чоловік Веращук Керівник Альфи зі Львова,штурмував будинок профсозів у революцію Гідності . Зараз замісник керівника Альфи
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22.11.2021 02:16 Ответить
Тарас прогнозує брудну атаку Єрмака на Бурбу з понеділка , підозрює що використають канал Пінчука з СВ СЛ - дивимося
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22.11.2021 02:18 Ответить
РАБссия кроме дерьма производит еще беженцев в Белоруси....,на остальное мозгов давно нет...
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22.11.2021 02:46 Ответить
#АннексияНЕТ #Бурба #Чорновил
Украинцы узнали КТО разгонял Майдан.. муж Верещук... План Бумеранг... Причем здесь Бурба - Чорновил
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22.11.2021 02:51 Ответить
Арестовичей в Украине 73 %....
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22.11.2021 03:08 Ответить
Моя племянница Мирослава живет в Чехии и ей всего 19 лет,говорит простую вещь...коли в Україні буде 73 % Киборгів... захищаючих Донецький айропорт або маленьке село Михайлівка поруч 7 років потому ...,тоді й з*явиться Країна Україна....
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22.11.2021 03:20 Ответить
Лавров хочет овса. На крайняк-сена.
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22.11.2021 07:03 Ответить
З добавкою коксу бо вже копитами б*є.
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22.11.2021 08:34 Ответить
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22.11.2021 10:13 Ответить
 
 