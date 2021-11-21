Лавров стратегически не хочет, чтобы Нормандский формат работал, - Кулеба
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Россия выдвигает нереальные условия к Германии, Франции и Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Лавров стратегически не хочет, чтобы нормандский формат работал, тактически это обеспечивается выдвижением нереальных условий к Германии, Франции и Украине. В частности, например, признайте, что это конфликт между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", забудьте о роли России. Это базовая проблема, и если ее решить, можно двигаться вперед, но Россия делает все, чтобы она не решалась, и постоянно настаивает, что только в случае прямого диалога Киева с Донецком и Луганском можно двигаться. Но это фактически будет означать индульгенцию Российской Федерации. Франция и Германия отвечают, что это не соответствует действительности, роль России как стороны конфликта зафиксирована, и что это требование является критически неконструктивным", - пояснил он.
По словам министра, Франция и Германия действительно защищают позиции, основанные на ценностях, а также на безопасности Европы и Украины. Ничего в том, что они пишут министру Лаврову, не противоречит позициям Украины и не ослабляет ее.
Пожалуйста, подождите...
А ти чуєш як оруть зараз Слуги , що Єрмак не вконує НЄПАЛОЖЄННИХ обовязків ... ну то як, будеш й надалі на його повідку?
Яке ж воно нещасне сраколизне ЄрЗе... Ще одне, яке просторікує за найвеличнішого реформатора, мов би рівня Макро Мерке, і не нижче...
Соромно за такого міністра...
ОДИН З ПУНКТІВ ЙОГО РОЗГРОМУ, котрий ще ніким до нього не обговорювався .
Як можна було рік заперчувати операцію, а при цьому законсервувати ЗОЛОТІ ЗА ВАГОЮ матеріали , саме ті, котрі оприлюднила Яніна , котрі вдалося врятувати від ячейки Єрмака. Матеріали, які вже зараз запросили ООН та ЄС у світі агресіїї Рашистскої уХйляндії
Й ці суки у ОПУ навіть ці розвіддані проти уХуйла тупо тримали при цьому заперечуючи саму операцію .
ПИТАННЯ ВІД МЕНЕ - так хіба це не доказ що це зрада ? причому зрадженими були усі процеси підготовки - впевнена . А значить Буданов зробив не по уставу, але правильно, врятуваши людей, котрі там вже були на страті . А якщо він вже підозрівав кротяче лігово?
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