Крымскую платформу впервые включили в проект резолюции Генассамблеи ООН, - Кулеба
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МИД подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
"Очередное важное для платформы событие произошло вчера. Нам удалось включить первое упоминание Крымской платформы и ее поддержку в проект усиленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Вчера эта резолюция прошла комитет, ожидаем принятия в декабре на сессии Генассамблеи", – сообщил Кулеба.
Он отметил, что МИД Украины подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.
"Документ определяет цели и задачи совместной деятельности. МИД Украины будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров стран мира по Крыму, содействовать организации и совместному проведению мероприятий, конференций, семинаров и круглых столов в рамках Крымской платформы…" - добавил министр.
"Сегодня на рассмотрении сети находится более 180 запросов на участие в ее деятельности от иностранных экспертов и организаций. Крымская платформа превращается в действительно мировое дело", - добавил Кулеба.
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"Крымская платформа" - это про "держать проблему Крыма в дипломатическом информационном поле"
"Крымская платформа" - это даже возможно про "санкции против россии". Не в смысле "усиливать и вводить новые", а в смысле хотя бы не отменять действующие
"Крымская платформа" - это про "Украина помнит и не забудет"
Но совершенно точно "Крымская платформа" - это не про возврат Крыма Украине.
1. До 2014 г. Крым был официально признанной территорией Украины
2. Все действия РФ в Крыму - незаконны (и с т.з. украинских законов, и с т.з. международного права)
Только вот конвертировать эти козыри в действия невозможно.
Ну это как гопиник вам дал по голове в подворотне, а судья скажет вы сами виноваты, т.к. не занимались боксом.
Существует только одно гипотетическое обстоятельство, при котором возможен возврат Крыма. Но это настолько абстрактно, что даже обсуждать это смысла не вижу.
Очень наивно считать что т.н. участники этой самой "Крымской платформы" не знают об этих закупках.
И дело ведь не только в "электроэнергии и угле". Торговля идет в полный рост в обе стороны. Тот же газ, который по факту мы покупаем российский. Хотя потенциально, мы можем не только себя обеспечивать на 100%, но и экспортировать.