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Крымскую платформу впервые включили в проект резолюции Генассамблеи ООН, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Крымскую платформу впервые включили в проект резолюции Генассамблеи ООН, - Кулеба

МИД подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Очередное важное для платформы событие произошло вчера. Нам удалось включить первое упоминание Крымской платформы и ее поддержку в проект усиленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Вчера эта резолюция прошла комитет, ожидаем принятия в декабре на сессии Генассамблеи", – сообщил Кулеба.

Он отметил, что МИД Украины подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.

"Документ определяет цели и задачи совместной деятельности. МИД Украины будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров стран мира по Крыму, содействовать организации и совместному проведению мероприятий, конференций, семинаров и круглых столов в рамках Крымской платформы…" - добавил министр.

"Сегодня на рассмотрении сети находится более 180 запросов на участие в ее деятельности от иностранных экспертов и организаций. Крымская платформа превращается в действительно мировое дело", - добавил Кулеба.

Читайте: Ермак обсудил с вице-премьером Канады Фриланд пути взаимодействия в рамках "Крымской платформы", - ОПУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
"Крымская платформа" - это про "злить и раздражать путина"
"Крымская платформа" - это про "держать проблему Крыма в дипломатическом информационном поле"
"Крымская платформа" - это даже возможно про "санкции против россии". Не в смысле "усиливать и вводить новые", а в смысле хотя бы не отменять действующие
"Крымская платформа" - это про "Украина помнит и не забудет"

Но совершенно точно "Крымская платформа" - это не про возврат Крыма Украине.
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18.11.2021 14:32
+1
Не забивайте інформаційний простір. Як там "вагнерівці"? Як почувається зрадник? Чи отримає найвищу російську нагороду російський агент, який зірвав спецоперацію і спас терориста путіна? Куди братися Штірліцу до новітнього російського агента, який виліз аж на верхівку держави під час війни.
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18.11.2021 14:31
+1
Загадывать любые сроки возврата Крыма - дело не благодарное. Все-равно ошибетесь.
Существует только одно гипотетическое обстоятельство, при котором возможен возврат Крыма. Но это настолько абстрактно, что даже обсуждать это смысла не вижу.
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18.11.2021 18:20
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Не забивайте інформаційний простір. Як там "вагнерівці"? Як почувається зрадник? Чи отримає найвищу російську нагороду російський агент, який зірвав спецоперацію і спас терориста путіна? Куди братися Штірліцу до новітнього російського агента, який виліз аж на верхівку держави під час війни.
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18.11.2021 14:31 Ответить
"Крымская платформа" - это про "злить и раздражать путина"
"Крымская платформа" - это про "держать проблему Крыма в дипломатическом информационном поле"
"Крымская платформа" - это даже возможно про "санкции против россии". Не в смысле "усиливать и вводить новые", а в смысле хотя бы не отменять действующие
"Крымская платформа" - это про "Украина помнит и не забудет"

Но совершенно точно "Крымская платформа" - это не про возврат Крыма Украине.
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18.11.2021 14:32 Ответить
Та это и понятно. Тут скорее кацапия стала всё сильней приедаться всему нормальному в мире. Решили чуть кольнуть. А нам остаётся только чуть поиграть этой картой не сильно для нас козырной. Но сильных козырей у нас и не было. Сойдёт.
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18.11.2021 14:45 Ответить
По Крыму у нас есть 2 "козыря"
1. До 2014 г. Крым был официально признанной территорией Украины
2. Все действия РФ в Крыму - незаконны (и с т.з. украинских законов, и с т.з. международного права)

Только вот конвертировать эти козыри в действия невозможно.
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18.11.2021 15:13 Ответить
Так и я о том же. В смысле о тупике куда сами и загнали себя. Причём в период с 1992 по 1995гг. Три базовых стратегических ошибки что сразу нам зарубили любой прогресс и по сей день и далее. В 1992 г предоставление Крыму статуса автономии, статус внеблоковой страны и полный завал на закуску---отказ от ЯО! Ну и как вялотекущая шизофрения ---до 2004 г страной правили комуняки в прямом смысле слова. Ещё хлебать как минимум лет 20 запросто этот тупик и болото совковое.
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18.11.2021 17:58 Ответить
Причина потери Крыма одна - это российская агрессия.

Ну это как гопиник вам дал по голове в подворотне, а судья скажет вы сами виноваты, т.к. не занимались боксом.
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18.11.2021 18:04 Ответить
Та Крым знаком давно мне, первый раз отдыхал с мамой в 1962г. И часто было потом много лет по разным причинам. Вот сын был в сентябре 19г в Гурзуфе почти 3 недели. Давно пора сказать---да ни хера там не делали и многого что следовало очень. Там 10 лет боговал и лётал как змей трёхглавый Лужков в своей кепке и прочая подобная шваль. А сколько там отставников брежневских накопилось ещё с 60-70 гг в той стране, так не меряно. 5 колона умноженая на тысячу! Теперь врядли. Как минимум на 20 лет. А там иди знай. Когда цель ясна, а дорога тяжела--балласт сбрасывают и не оглядываются. Время покажет, время иное подскажет.
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18.11.2021 18:15 Ответить
Загадывать любые сроки возврата Крыма - дело не благодарное. Все-равно ошибетесь.
Существует только одно гипотетическое обстоятельство, при котором возможен возврат Крыма. Но это настолько абстрактно, что даже обсуждать это смысла не вижу.
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18.11.2021 18:20 Ответить
Ну да. А поясніть що означає купувати в роіські світло і вугілля.
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18.11.2021 14:48 Ответить
Отличный вопрос!
Очень наивно считать что т.н. участники этой самой "Крымской платформы" не знают об этих закупках.
И дело ведь не только в "электроэнергии и угле". Торговля идет в полный рост в обе стороны. Тот же газ, который по факту мы покупаем российский. Хотя потенциально, мы можем не только себя обеспечивать на 100%, но и экспортировать.
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18.11.2021 14:56 Ответить
Це перемога? Слава Зєлєнскому?
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18.11.2021 15:03 Ответить
Ударимо резолюціями по окупанту?
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18.11.2021 15:05 Ответить
Это зрада или перемога ?
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18.11.2021 15:08 Ответить
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18.11.2021 17:45 Ответить
 
 