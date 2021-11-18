Кримську платформу вперше включили до проєкту резолюції Генасамблеї ООН, - Кулеба

МЗС підписало меморандум про співпрацю з експертною мережею Кримської платформи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ГОРДОН".

"Чергова важлива для платформи подія сталася вчора. Нам вдалося включити першу згадку Кримської платформи та її підтримку до проєкту посиленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини у Криму. Вчора ця резолюція пройшла комітет, очікуємо на прийняття в грудні на сесії Генасамблеї", - повідомив голова МЗС.

Кулеба зазначив, що МЗС підписало меморандум про співпрацю з експертною мережею Кримської платформи.

"Документ визначає цілі та завдання спільної діяльності. МЗС України підтримуватиме дослідницькі проєкти незалежних аналітичних центрів країн світу щодо Криму, сприятиме організації та спільному проведенню заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи…", - додав міністр.

"Сьогодні на розгляді мережі перебуває понад 180 запитів на участь у її діяльності від іноземних експертів та організацій. Кримська платформа перетворюється на справді світову справу", - додав Кулеба.

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