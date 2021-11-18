Кримську платформу вперше включили до проєкту резолюції Генасамблеї ООН, - Кулеба
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МЗС підписало меморандум про співпрацю з експертною мережею Кримської платформи.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ГОРДОН".
"Чергова важлива для платформи подія сталася вчора. Нам вдалося включити першу згадку Кримської платформи та її підтримку до проєкту посиленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини у Криму. Вчора ця резолюція пройшла комітет, очікуємо на прийняття в грудні на сесії Генасамблеї", - повідомив голова МЗС.
Кулеба зазначив, що МЗС підписало меморандум про співпрацю з експертною мережею Кримської платформи.
"Документ визначає цілі та завдання спільної діяльності. МЗС України підтримуватиме дослідницькі проєкти незалежних аналітичних центрів країн світу щодо Криму, сприятиме організації та спільному проведенню заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи…", - додав міністр.
"Сьогодні на розгляді мережі перебуває понад 180 запитів на участь у її діяльності від іноземних експертів та організацій. Кримська платформа перетворюється на справді світову справу", - додав Кулеба.
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"Крымская платформа" - это про "держать проблему Крыма в дипломатическом информационном поле"
"Крымская платформа" - это даже возможно про "санкции против россии". Не в смысле "усиливать и вводить новые", а в смысле хотя бы не отменять действующие
"Крымская платформа" - это про "Украина помнит и не забудет"
Но совершенно точно "Крымская платформа" - это не про возврат Крыма Украине.
1. До 2014 г. Крым был официально признанной территорией Украины
2. Все действия РФ в Крыму - незаконны (и с т.з. украинских законов, и с т.з. международного права)
Только вот конвертировать эти козыри в действия невозможно.
Ну это как гопиник вам дал по голове в подворотне, а судья скажет вы сами виноваты, т.к. не занимались боксом.
Существует только одно гипотетическое обстоятельство, при котором возможен возврат Крыма. Но это настолько абстрактно, что даже обсуждать это смысла не вижу.
Очень наивно считать что т.н. участники этой самой "Крымской платформы" не знают об этих закупках.
И дело ведь не только в "электроэнергии и угле". Торговля идет в полный рост в обе стороны. Тот же газ, который по факту мы покупаем российский. Хотя потенциально, мы можем не только себя обеспечивать на 100%, но и экспортировать.