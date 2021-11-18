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Кримську платформу вперше включили до проєкту резолюції Генасамблеї ООН, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кримську платформу вперше включили до проєкту резолюції Генасамблеї ООН, - Кулеба

МЗС підписало меморандум про співпрацю з експертною мережею Кримської платформи.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "ГОРДОН".

"Чергова важлива для платформи подія сталася вчора. Нам вдалося включити першу згадку Кримської платформи та її підтримку до проєкту посиленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації з правами людини у Криму. Вчора ця резолюція пройшла комітет, очікуємо на прийняття в грудні на сесії Генасамблеї", - повідомив голова МЗС.

Кулеба зазначив, що МЗС підписало меморандум про співпрацю з експертною мережею Кримської платформи.

"Документ визначає цілі та завдання спільної діяльності. МЗС України підтримуватиме дослідницькі проєкти незалежних аналітичних центрів країн світу щодо Криму, сприятиме організації та спільному проведенню заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи…", - додав міністр.

"Сьогодні на розгляді мережі перебуває понад 180 запитів на участь у її діяльності від іноземних експертів та організацій. Кримська платформа перетворюється на справді світову справу", - додав Кулеба.

Також читайте: Захід має трирівневий пакет стримування агресії Росії проти України, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
"Крымская платформа" - это про "злить и раздражать путина"
"Крымская платформа" - это про "держать проблему Крыма в дипломатическом информационном поле"
"Крымская платформа" - это даже возможно про "санкции против россии". Не в смысле "усиливать и вводить новые", а в смысле хотя бы не отменять действующие
"Крымская платформа" - это про "Украина помнит и не забудет"

Но совершенно точно "Крымская платформа" - это не про возврат Крыма Украине.
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18.11.2021 14:32
+1
Не забивайте інформаційний простір. Як там "вагнерівці"? Як почувається зрадник? Чи отримає найвищу російську нагороду російський агент, який зірвав спецоперацію і спас терориста путіна? Куди братися Штірліцу до новітнього російського агента, який виліз аж на верхівку держави під час війни.
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18.11.2021 14:31
+1
Загадывать любые сроки возврата Крыма - дело не благодарное. Все-равно ошибетесь.
Существует только одно гипотетическое обстоятельство, при котором возможен возврат Крыма. Но это настолько абстрактно, что даже обсуждать это смысла не вижу.
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18.11.2021 18:20
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Не забивайте інформаційний простір. Як там "вагнерівці"? Як почувається зрадник? Чи отримає найвищу російську нагороду російський агент, який зірвав спецоперацію і спас терориста путіна? Куди братися Штірліцу до новітнього російського агента, який виліз аж на верхівку держави під час війни.
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18.11.2021 14:31 Відповісти
"Крымская платформа" - это про "злить и раздражать путина"
"Крымская платформа" - это про "держать проблему Крыма в дипломатическом информационном поле"
"Крымская платформа" - это даже возможно про "санкции против россии". Не в смысле "усиливать и вводить новые", а в смысле хотя бы не отменять действующие
"Крымская платформа" - это про "Украина помнит и не забудет"

Но совершенно точно "Крымская платформа" - это не про возврат Крыма Украине.
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18.11.2021 14:32 Відповісти
Та это и понятно. Тут скорее кацапия стала всё сильней приедаться всему нормальному в мире. Решили чуть кольнуть. А нам остаётся только чуть поиграть этой картой не сильно для нас козырной. Но сильных козырей у нас и не было. Сойдёт.
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18.11.2021 14:45 Відповісти
По Крыму у нас есть 2 "козыря"
1. До 2014 г. Крым был официально признанной территорией Украины
2. Все действия РФ в Крыму - незаконны (и с т.з. украинских законов, и с т.з. международного права)

Только вот конвертировать эти козыри в действия невозможно.
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18.11.2021 15:13 Відповісти
Так и я о том же. В смысле о тупике куда сами и загнали себя. Причём в период с 1992 по 1995гг. Три базовых стратегических ошибки что сразу нам зарубили любой прогресс и по сей день и далее. В 1992 г предоставление Крыму статуса автономии, статус внеблоковой страны и полный завал на закуску---отказ от ЯО! Ну и как вялотекущая шизофрения ---до 2004 г страной правили комуняки в прямом смысле слова. Ещё хлебать как минимум лет 20 запросто этот тупик и болото совковое.
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18.11.2021 17:58 Відповісти
Причина потери Крыма одна - это российская агрессия.

Ну это как гопиник вам дал по голове в подворотне, а судья скажет вы сами виноваты, т.к. не занимались боксом.
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18.11.2021 18:04 Відповісти
Та Крым знаком давно мне, первый раз отдыхал с мамой в 1962г. И часто было потом много лет по разным причинам. Вот сын был в сентябре 19г в Гурзуфе почти 3 недели. Давно пора сказать---да ни хера там не делали и многого что следовало очень. Там 10 лет боговал и лётал как змей трёхглавый Лужков в своей кепке и прочая подобная шваль. А сколько там отставников брежневских накопилось ещё с 60-70 гг в той стране, так не меряно. 5 колона умноженая на тысячу! Теперь врядли. Как минимум на 20 лет. А там иди знай. Когда цель ясна, а дорога тяжела--балласт сбрасывают и не оглядываются. Время покажет, время иное подскажет.
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18.11.2021 18:15 Відповісти
Загадывать любые сроки возврата Крыма - дело не благодарное. Все-равно ошибетесь.
Существует только одно гипотетическое обстоятельство, при котором возможен возврат Крыма. Но это настолько абстрактно, что даже обсуждать это смысла не вижу.
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18.11.2021 18:20 Відповісти
Ну да. А поясніть що означає купувати в роіські світло і вугілля.
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18.11.2021 14:48 Відповісти
Отличный вопрос!
Очень наивно считать что т.н. участники этой самой "Крымской платформы" не знают об этих закупках.
И дело ведь не только в "электроэнергии и угле". Торговля идет в полный рост в обе стороны. Тот же газ, который по факту мы покупаем российский. Хотя потенциально, мы можем не только себя обеспечивать на 100%, но и экспортировать.
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18.11.2021 14:56 Відповісти
Це перемога? Слава Зєлєнскому?
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18.11.2021 15:03 Відповісти
Ударимо резолюціями по окупанту?
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18.11.2021 15:05 Відповісти
Это зрада или перемога ?
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18.11.2021 15:08 Відповісти
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18.11.2021 17:45 Відповісти
 
 