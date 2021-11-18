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Захід має трирівневий пакет стримування агресії Росії проти України, - Кулеба

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Захід має трирівневий пакет стримування агресії Росії проти України, - Кулеба

Українське бачення загроз з боку Росії цілком збігається з баченням міжнародних партнерів. Тому Україна та Захід працюють над планом стримування російської агресії.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Росія активно демонструє, що розглядає всі можливі сценарії, включно з військовим. Тому йдеться не про "побоювання", а про цілком реалістичну оцінку загроз. Саме тому у Вашингтоні та Брюсселі я говорив із партнерами вже зовсім не про те, чи є загроза, чи її немає. Ми говорили про конкретні дії та конкретний пакет стримування РФ від військових авантюр і подальших агресивних дій", - розповів він.

Наразі українські дипломати, за словами міністра, цілодобово займаються зміцненням безпеки України, а найголовніше - стримуванням Росії.

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"Ми працюємо над тим, щоб консолідувати такий рівень міжнародної підтримки України, щоб у Москви в принципі не було бажання навіть розпочинати будь-які військові авантюри. За підсумками переговорів у Вашингтоні та Брюсселі, я переконаний, що нам це вдається. Партнери готові підтримувати нас не лише словом, а і ділом", - пояснив глава МЗС.

За словами Кулеби, Україна разом з міжнародними партнерами працює над комплексним трирівневим планом стримування агресивних дій Росії. Перший рівень - дипломатичний та полягає в тому, щоб партнери робили сильні, вчасні публічні і непублічні заяви на підтримку України.

"Другий рівень - економічний. Йдеться про нові і болісні економічні обмеження, які можуть бути запроваджені в разі нових агресивних дій Росії. Він має мати в собі удари в найболючіші місця, включно з проєктом "Північний потік-2", - зазначив він.

А третій рівень, як розповів міністр, військово-оборонний. Цей рівень стримування полягає в тому, щоб зміцнити обороноздатність України завдяки допомозі партнерів. Зокрема, шляхом надання додаткового озброєння, поглиблення взаємодії у сфері розвідки та підвищення військової присутності в повітрі та на воді у Чорному морі.

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"Цей трирівневий пакет стримування наповнюється різними партнерами в залежності від їхньої готовності та рішучості. Хтось готовий надавати зброю, хтось готовий розробляти економічні заходи, а хтось готовий робити сильні заяви. Всі ці елементи ми цінуємо, і підтримка кожного партнера для нас важлива", - резюмував Кулеба.
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Топ коментарі
+9
1. Стурбованість. 2. Глибока стурбованість. 3.Сертифікація ПП2.
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18.11.2021 08:58
+4
Но что тут важно понимать, поскреби любую помойку, будь то Сербия, Беларусь или Армения - везде торчат кремлевские звезды. Поэтому можно шарахаться по сторонам и пытаться тушить конфликты по периметру границ Сербии, Беларуси или Армении или вылавливать проблемы на Ближнем Востоке и Африке, а можно таки набраться духу и прикрыть источник распространения этой дряни.

Без этого - ничего не получится и это уже более, чем очевидно.

ANTI-COLORADOS
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18.11.2021 09:14
+3
Пакеты это у Кулебы.... А сдерживание это только Украинские Вооруженные Силы!
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18.11.2021 08:56
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18.11.2021 08:54 Відповісти
1. Стурбованість. 2. Глибока стурбованість. 3.Сертифікація ПП2.
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18.11.2021 08:58 Відповісти
Пакеты это у Кулебы.... А сдерживание это только Украинские Вооруженные Силы!
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18.11.2021 08:56 Відповісти
пакеты АТБ...как у его бога-писюниста
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18.11.2021 09:11 Відповісти
Кстати пакеті у АТБ сейчас очень качественные
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18.11.2021 11:58 Відповісти
Кулеба давно в перемогах погряз. Никак оттуда не вылезет.
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18.11.2021 09:01 Відповісти
Руцкие положат эти пакеты.... В пакет с пакетами...
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18.11.2021 09:06 Відповісти
100%,если начнётся - пакеты у них в дефиците станут..
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18.11.2021 09:29 Відповісти
Ситуация с мигрантами на границе с Польшей что Запад сам себе ничем помочь не может
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18.11.2021 09:12 Відповісти
Более 400 иракских мигрантов, находящихся в районе польско-белорусской границы, готовы вылететь из Белоруссии на родину, заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф в интервью телеканалу Al Sumaria.

Тему несчастных мигрантов считаю закрытой. Все желающие могут спокойно вернуться в тёплый Ирак. Остаются мазохисты - которым в удовольствие сидеть зимой жопой в сугробе в белорусском лесу без еды.
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18.11.2021 09:31 Відповісти
От того что ты её закрыл, она у тебя не закрылась. Там есть граждане других государств и все они штурмуют границу. Именно, что штурмуют. То есть нападают на другое государство члена ЕС и НАТО. При этом ЕС с НАТО как ты закрыли тему.
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18.11.2021 12:13 Відповісти
Грустно, но вы правы.
мухи летят на мёд, а не на уксус, значит, зверушки продолжат штурман Европы
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18.11.2021 13:43 Відповісти
Но что тут важно понимать, поскреби любую помойку, будь то Сербия, Беларусь или Армения - везде торчат кремлевские звезды. Поэтому можно шарахаться по сторонам и пытаться тушить конфликты по периметру границ Сербии, Беларуси или Армении или вылавливать проблемы на Ближнем Востоке и Африке, а можно таки набраться духу и прикрыть источник распространения этой дряни.

Без этого - ничего не получится и это уже более, чем очевидно.

ANTI-COLORADOS
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18.11.2021 09:14 Відповісти
Ну конечно, этот пакет очень помогает последние годы.
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18.11.2021 09:18 Відповісти
Кулеба, треба запрошувати США створити свою військову базу в Сумах.
З розміщенням там ракет з ядерними боєголовками.
Їздите тільки гроші просираєте.
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18.11.2021 09:19 Відповісти
Перший рівень- ми стурбовані,

Другий рівень - ми сильно стурбовані,

Третій рівень - ми дуже сильно стурбовані.
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18.11.2021 09:27 Відповісти
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18.11.2021 09:29 Відповісти
символично
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18.11.2021 09:31 Відповісти
Пляшку треба перевернути.
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18.11.2021 20:22 Відповісти
Харош чесать? Когда вредителя д'ерьмака с подручными изолируют?
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18.11.2021 09:31 Відповісти
Реальные действия Запада это военно-воздушное прикрытие с воздуха, размещение сил ПВО на территории Украины и переброска контингента " миротворцев" стран НАТО в Украину численностью до 8-10 тыс. ( минимум)
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18.11.2021 10:12 Відповісти
Кулеба тот ,кто был против голосования у ВР за обращение к США об основном стратегическом союзнике Украины вне НАТО теперь лепит всякую ерунду.Борель от ЕС,дал понять,что военной помощи от ЕС Украина не получит , а и не может получить ,в случае очередной рашистской агресии больше того,что получила при окупации в 2014 году,рашистом Крыма и части Донбасса
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18.11.2021 10:15 Відповісти
Якщо вторгнення дійсно почнеться, то наші союзнички засунуть той пакет собі в дупу і будуть в котрий раз розповідати про свою велику стурбованість. Тільки дурень може сподіватися на їхню допомогу, а особливо на Германію з Францією.
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18.11.2021 20:20 Відповісти
 
 