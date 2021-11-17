Джонсон застеріг Росію від "авантюрних" кроків щодо України

Керівництво РФ зробить серйозну помилку, якщо вдасться до силових методів щодо України.

Про це заявив під час спілкування з британськими парламентарями прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, це буде трагічна, трагічна помилка для Кремля вважати, що можна щось отримати за рахунок військово-політичного авантюризму", - сказав Джонсон, відповідаючи на запитання, яку ще військову допомогу може надати Лондон Польщі та Україні для демонстрації Москві серйозності своїх намірів.

При цьому очильник британського уряду уточнив, що йдеться про дві різні речі: так, Польща є членом НАТО і має відповідні гарантії безпеки, а Україна – ні, причому не існує навіть плану дій для вступу України до НАТО.

"Що нам потрібно зробити – переконатися, щоб усі розуміли ціну невірних оцінок ситуації на кордонах", – зазначив прем'єр.

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