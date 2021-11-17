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Джонсон застеріг Росію від "авантюрних" кроків щодо України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Джонсон застеріг Росію від

Керівництво РФ зробить серйозну помилку, якщо вдасться до силових методів щодо України.

Про це заявив під час спілкування з британськими парламентарями прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, це буде трагічна, трагічна помилка для Кремля вважати, що можна щось отримати за рахунок військово-політичного авантюризму", - сказав Джонсон, відповідаючи на запитання, яку ще військову допомогу може надати Лондон Польщі та Україні для демонстрації Москві серйозності своїх намірів.

При цьому очильник британського уряду уточнив, що йдеться про дві різні речі: так, Польща є членом НАТО і має відповідні гарантії безпеки, а Україна – ні, причому не існує навіть плану дій для вступу України до НАТО.

"Що нам потрібно зробити – переконатися, щоб усі розуміли ціну невірних оцінок ситуації на кордонах", – зазначив прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Незабаром Європі доведеться обирати – газ із Росії або захист України та миру, - прем'єр Великої Британії Джонсон

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Джонсону респект!
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17.11.2021 21:25
+8
Такі речі, такі політики просто так не кажуть. Респектище Великій Британії.
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17.11.2021 21:33
+5
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
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17.11.2021 22:08
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Будете бомбіть моцкву?
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17.11.2021 21:03 Відповісти
Озабоченностями.
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17.11.2021 21:07 Відповісти
Боже , ХРАНИ КОРОЛЕВУ ! Спасибо , Великобритании
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17.11.2021 22:04 Відповісти
нє, прочитають нову лєкцію об шантаже і карррупції

Крис@kryscina_by
1 ч

Лукашенко снова поговорил с Меркель…
- Ангела, 70.000 - это несерьёзно, я же просил признать меня президентом… Высылаю ещё группу к границе с Литвой.
Поляки резко осудили Германию за переговоры с террористом.

"...ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении".
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17.11.2021 21:04 Відповісти
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
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17.11.2021 23:20 Відповісти
Острів у безпеці та має дуже не пагану ППО. До того ж в НАТО і вже не в ЄС. То чом би не робити гучні заяви?

Час покаже "хто кому рабінович"
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17.11.2021 21:08 Відповісти
***** думает шо он из джонсон-бэби...
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17.11.2021 21:15 Відповісти
ціна помилки, вказана в тротиловому еквіваленті, путіну зрозуміліша.
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17.11.2021 21:21 Відповісти
Панові Б.Джонсону
...

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
...

За Україну Л. Кучма
За Російську Федерацію Б. Єльцин
За Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії Дж. Мейджор
За Сполучені Штати Америки У. Клінтон

Будапешт, 5 грудня 1994 року.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
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17.11.2021 21:25 Відповісти
Потрібно, щоб школярі вивчали напамьять.
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17.11.2021 21:31 Відповісти
зачем лишние знания?
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18.11.2021 01:24 Відповісти
Джонсону респект!
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17.11.2021 21:25 Відповісти
Такі речі, такі політики просто так не кажуть. Респектище Великій Британії.
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17.11.2021 21:33 Відповісти
От Срашки смердит фашистской вонью, в ней сейчас правят обезумевшие от безнаказанности бандиты из гэбни - а это известные отморозки ещё с советского времени. Например, они готовили у себя на секретных базах КГБ палестинских террористов для терактов в Израиле. Ботоксный фюрер Путлер и его свора - это гибридные фашисты, они не выпячивают так публично свою людоедскую сущность как это делали гитлеровские бандиты. Они проворачивают свои проделки скрытно, тем обычно и отличаются кремлёвские бандиты испокон веков. Поэтому в отличие от подобных им гитлеровским бандитам, русские фашисты, садисты и каратели так ни разу и не понесли наказания за свои живодёрские действия в отношении других народов
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17.11.2021 22:06 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
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17.11.2021 22:08 Відповісти
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17.11.2021 22:22 Відповісти
На фоне возросшей угрозы вторжения россии, уже и Швеция заявила о готовности послать войска в Украину "в рамках учебной миссии"...
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17.11.2021 23:13 Відповісти
Ссылку пожалуйста.
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17.11.2021 23:34 Відповісти
лови неЛох ..
Швеція готова відправити війська до України. Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст допустив відправлення шведського військового контингенту до України в рамках місії під керівництвом ЄС .
ПОЛИТИКАUA
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17.11.2021 23:38 Відповісти
https://zn.ua/WORLD/shvetsija-hotova-otpravit-svoikh-*******************-v-ukrainu.html
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17.11.2021 23:58 Відповісти
 
 