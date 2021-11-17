Джонсон предостерег Россию от "авантюрных" шагов в отношении Украины
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Руководство РФ совершит серьезную ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины.
Об этом заявил во время общения с британскими парламентариями премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля полагать, что можно что-то получить за счет военно-политического авантюризма", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос, какую еще военную помощь может оказать Лондон Польше и Украине для демонстрации Москве серьезности своих намерений.
При этом глава британского правительства уточнил, что речь идет о двух разных вещах: да, Польша является членом НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина – нет, причем не существует даже плана действий по вступлению Украины в НАТО.
"Что нам нужно сделать – убедиться, чтобы все понимали цену неверных оценок ситуации на границах", – отметил премьер.
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Крис@kryscina_by
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Час покаже "хто кому рабінович"
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1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
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За Україну Л. Кучма
За Російську Федерацію Б. Єльцин
За Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії Дж. Мейджор
За Сполучені Штати Америки У. Клінтон
Будапешт, 5 грудня 1994 року.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
Швеція готова відправити війська до України. Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст допустив відправлення шведського військового контингенту до України в рамках місії під керівництвом ЄС .
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