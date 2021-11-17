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Джонсон предостерег Россию от "авантюрных" шагов в отношении Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Джонсон предостерег Россию от

Руководство РФ совершит серьезную ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины.

Об этом заявил во время общения с британскими парламентариями премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля полагать, что можно что-то получить за счет военно-политического авантюризма", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос, какую еще военную помощь может оказать Лондон Польше и Украине для демонстрации Москве серьезности своих намерений.

При этом глава британского правительства уточнил, что речь идет о двух разных вещах: да, Польша является членом НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина – нет, причем не существует даже плана действий по вступлению Украины в НАТО.

"Что нам нужно сделать – убедиться, чтобы все понимали цену неверных оценок ситуации на границах", – отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира, - премьер Великобритании Джонсон
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Топ комментарии
+9
Джонсону респект!
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17.11.2021 21:25
+8
Такі речі, такі політики просто так не кажуть. Респектище Великій Британії.
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17.11.2021 21:33
+5
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
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17.11.2021 22:08
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Будете бомбіть моцкву?
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17.11.2021 21:03 Ответить
Озабоченностями.
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17.11.2021 21:07 Ответить
Боже , ХРАНИ КОРОЛЕВУ ! Спасибо , Великобритании
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17.11.2021 22:04 Ответить
нє, прочитають нову лєкцію об шантаже і карррупції

Крис@kryscina_by
1 ч

Лукашенко снова поговорил с Меркель…
- Ангела, 70.000 - это несерьёзно, я же просил признать меня президентом… Высылаю ещё группу к границе с Литвой.
Поляки резко осудили Германию за переговоры с террористом.

"...ЕС выделяет 700 000 евро на гуманитарную помощь мигрантам, оказавшимся на границе Беларуси в уязвимом положении".
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17.11.2021 21:04 Ответить
Анна@f68Cxhj68OZsLkm

1 ч



"Уряд Польщі не визнає домовленості на тему вирішення міграційної кризи, які були досягнуті без участі країни в переговорному процесі. Зокрема, під час телефонної розмови канцлера Ангели Меркель та Олександра Лукашенка"
"Нічого про Україну без України "(ПП)
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17.11.2021 23:20 Ответить
Острів у безпеці та має дуже не пагану ППО. До того ж в НАТО і вже не в ЄС. То чом би не робити гучні заяви?

Час покаже "хто кому рабінович"
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17.11.2021 21:08 Ответить
***** думает шо он из джонсон-бэби...
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17.11.2021 21:15 Ответить
ціна помилки, вказана в тротиловому еквіваленті, путіну зрозуміліша.
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17.11.2021 21:21 Ответить
Панові Б.Джонсону
...

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( 995_010 ).
...

За Україну Л. Кучма
За Російську Федерацію Б. Єльцин
За Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії Дж. Мейджор
За Сполучені Штати Америки У. Клінтон

Будапешт, 5 грудня 1994 року.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
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17.11.2021 21:25 Ответить
Потрібно, щоб школярі вивчали напамьять.
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17.11.2021 21:31 Ответить
зачем лишние знания?
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18.11.2021 01:24 Ответить
Джонсону респект!
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17.11.2021 21:25 Ответить
Такі речі, такі політики просто так не кажуть. Респектище Великій Британії.
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17.11.2021 21:33 Ответить
От Срашки смердит фашистской вонью, в ней сейчас правят обезумевшие от безнаказанности бандиты из гэбни - а это известные отморозки ещё с советского времени. Например, они готовили у себя на секретных базах КГБ палестинских террористов для терактов в Израиле. Ботоксный фюрер Путлер и его свора - это гибридные фашисты, они не выпячивают так публично свою людоедскую сущность как это делали гитлеровские бандиты. Они проворачивают свои проделки скрытно, тем обычно и отличаются кремлёвские бандиты испокон веков. Поэтому в отличие от подобных им гитлеровским бандитам, русские фашисты, садисты и каратели так ни разу и не понесли наказания за свои живодёрские действия в отношении других народов
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17.11.2021 22:06 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
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17.11.2021 22:08 Ответить
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17.11.2021 22:22 Ответить
На фоне возросшей угрозы вторжения россии, уже и Швеция заявила о готовности послать войска в Украину "в рамках учебной миссии"...
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17.11.2021 23:13 Ответить
Ссылку пожалуйста.
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17.11.2021 23:34 Ответить
лови неЛох ..
Швеція готова відправити війська до України. Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст допустив відправлення шведського військового контингенту до України в рамках місії під керівництвом ЄС .
ПОЛИТИКАUA
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17.11.2021 23:38 Ответить
https://zn.ua/WORLD/shvetsija-hotova-otpravit-svoikh-*******************-v-ukrainu.html
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17.11.2021 23:58 Ответить
 
 