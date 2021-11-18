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У Запада трехуровневый пакет сдерживания агрессии России против Украины, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

У Запада трехуровневый пакет сдерживания агрессии России против Украины, - Кулеба

Украинское видение угроз со стороны России полностью совпадает с видением международных партнеров. Потому Украина и Запад работают над планом сдерживания российской агрессии.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Россия активно демонстрирует, что рассматривает все возможные сценарии, включая военные. Поэтому речь идет не об "опасениях", а о вполне реалистичной оценке угроз. Именно поэтому в Вашингтоне и Брюсселе я говорил с партнерами уже совсем не о том, есть ли угроза, или ее нет. Мы говорили о конкретных действиях и конкретном пакете сдерживания РФ от военных авантюр и дальнейших агрессивных действий", - рассказал он.

Сейчас украинские дипломаты, по словам министра, круглосуточно занимаются укреплением безопасности Украины, а самое главное - сдерживанием России.

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"Мы работаем над тем, чтобы консолидировать такой уровень международной поддержки Украины, чтобы у Москвы в принципе не было желания даже начинать любые военные авантюры. По итогам переговоров в Вашингтоне и Брюсселе, я убежден, что нам это удается. Партнеры готовы поддерживать нас не только словом, но и делом", - пояснил глава МИД.

По словам Кулебы, Украина вместе с международными партнерами работает над комплексным трехуровневым планом сдерживания агрессивных действий России. Первый уровень - дипломатический и заключается в том, чтобы партнеры делали сильные, своевременные публичные и непубличные заявления в поддержку Украины.

"Второй уровень - экономический. Речь идет о новых и болезненных экономических ограничениях, которые могут быть введены в случае новых агрессивных действий России. Он должен иметь в себе удары в самые болезненные места, включая проект "Северный поток-2", - отметил он.

А третий уровень, как рассказал министр, военно-оборонительный. Этот уровень сдерживания заключается в том, чтобы укрепить обороноспособность Украины благодаря помощи партнеров. В частности, путем предоставления дополнительного вооружения, углубления взаимодействия в сфере разведки и повышения военного присутствия в воздухе и на воде в Черном море.

"Этот трехуровневый пакет сдерживания наполняется разными партнерами в зависимости от их готовности и решимости. Кто-то готов предоставлять оружие, кто-то готов разрабатывать экономические меры, а кто-то готов делать сильные заявления. Все эти элементы мы ценим, и поддержка каждого партнера для нас важна", - резюмировал Кулеба.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
1. Стурбованість. 2. Глибока стурбованість. 3.Сертифікація ПП2.
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18.11.2021 08:58
+4
Но что тут важно понимать, поскреби любую помойку, будь то Сербия, Беларусь или Армения - везде торчат кремлевские звезды. Поэтому можно шарахаться по сторонам и пытаться тушить конфликты по периметру границ Сербии, Беларуси или Армении или вылавливать проблемы на Ближнем Востоке и Африке, а можно таки набраться духу и прикрыть источник распространения этой дряни.

Без этого - ничего не получится и это уже более, чем очевидно.

ANTI-COLORADOS
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18.11.2021 09:14
+3
Пакеты это у Кулебы.... А сдерживание это только Украинские Вооруженные Силы!
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18.11.2021 08:56
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18.11.2021 08:54 Ответить
1. Стурбованість. 2. Глибока стурбованість. 3.Сертифікація ПП2.
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18.11.2021 08:58 Ответить
Пакеты это у Кулебы.... А сдерживание это только Украинские Вооруженные Силы!
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18.11.2021 08:56 Ответить
пакеты АТБ...как у его бога-писюниста
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18.11.2021 09:11 Ответить
Кстати пакеті у АТБ сейчас очень качественные
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18.11.2021 11:58 Ответить
Кулеба давно в перемогах погряз. Никак оттуда не вылезет.
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18.11.2021 09:01 Ответить
Руцкие положат эти пакеты.... В пакет с пакетами...
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18.11.2021 09:06 Ответить
100%,если начнётся - пакеты у них в дефиците станут..
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18.11.2021 09:29 Ответить
Ситуация с мигрантами на границе с Польшей что Запад сам себе ничем помочь не может
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18.11.2021 09:12 Ответить
Более 400 иракских мигрантов, находящихся в районе польско-белорусской границы, готовы вылететь из Белоруссии на родину, заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф в интервью телеканалу Al Sumaria.

Тему несчастных мигрантов считаю закрытой. Все желающие могут спокойно вернуться в тёплый Ирак. Остаются мазохисты - которым в удовольствие сидеть зимой жопой в сугробе в белорусском лесу без еды.
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18.11.2021 09:31 Ответить
От того что ты её закрыл, она у тебя не закрылась. Там есть граждане других государств и все они штурмуют границу. Именно, что штурмуют. То есть нападают на другое государство члена ЕС и НАТО. При этом ЕС с НАТО как ты закрыли тему.
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18.11.2021 12:13 Ответить
Грустно, но вы правы.
мухи летят на мёд, а не на уксус, значит, зверушки продолжат штурман Европы
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18.11.2021 13:43 Ответить
Но что тут важно понимать, поскреби любую помойку, будь то Сербия, Беларусь или Армения - везде торчат кремлевские звезды. Поэтому можно шарахаться по сторонам и пытаться тушить конфликты по периметру границ Сербии, Беларуси или Армении или вылавливать проблемы на Ближнем Востоке и Африке, а можно таки набраться духу и прикрыть источник распространения этой дряни.

Без этого - ничего не получится и это уже более, чем очевидно.

ANTI-COLORADOS
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18.11.2021 09:14 Ответить
Ну конечно, этот пакет очень помогает последние годы.
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18.11.2021 09:18 Ответить
Кулеба, треба запрошувати США створити свою військову базу в Сумах.
З розміщенням там ракет з ядерними боєголовками.
Їздите тільки гроші просираєте.
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18.11.2021 09:19 Ответить
Перший рівень- ми стурбовані,

Другий рівень - ми сильно стурбовані,

Третій рівень - ми дуже сильно стурбовані.
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18.11.2021 09:27 Ответить
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18.11.2021 09:29 Ответить
символично
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18.11.2021 09:31 Ответить
Пляшку треба перевернути.
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18.11.2021 20:22 Ответить
Харош чесать? Когда вредителя д'ерьмака с подручными изолируют?
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18.11.2021 09:31 Ответить
Реальные действия Запада это военно-воздушное прикрытие с воздуха, размещение сил ПВО на территории Украины и переброска контингента " миротворцев" стран НАТО в Украину численностью до 8-10 тыс. ( минимум)
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18.11.2021 10:12 Ответить
Кулеба тот ,кто был против голосования у ВР за обращение к США об основном стратегическом союзнике Украины вне НАТО теперь лепит всякую ерунду.Борель от ЕС,дал понять,что военной помощи от ЕС Украина не получит , а и не может получить ,в случае очередной рашистской агресии больше того,что получила при окупации в 2014 году,рашистом Крыма и части Донбасса
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18.11.2021 10:15 Ответить
Якщо вторгнення дійсно почнеться, то наші союзнички засунуть той пакет собі в дупу і будуть в котрий раз розповідати про свою велику стурбованість. Тільки дурень може сподіватися на їхню допомогу, а особливо на Германію з Францією.
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18.11.2021 20:20 Ответить
 
 