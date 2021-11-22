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евтаназія (2) Корнієнко (649)

Суспільство негативно відреагує на законопроєкт про евтаназію, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Суспільство негативно відреагує на законопроєкт про евтаназію, - Корнієнко

Українці негативно відреагують на законопроєкт про евтаназію, ця тема навряд збере на референдум необхідну кількість охочих.

Про це перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.

"Питання чутливе. Не думаю, що з наскоку можна підібратися, треба обговорювати з суспільством - хоча б у форматі соціологічних опитувань", - пояснив парламентар.

Корнієнко не впевнений, що тема збере на референдум необхідну кількість охочих.

"Вона точно не має бути продуктом ані якихось індивідуальних депутатських дій, навіть із партії влади, ані політичних торгів. Вважаю, що думка суспільства буде негативною. Це моє бачення", - додав перший віцеспікер Ради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін досі не повернув доопрацьований проєкт держбюжету-2022 до ВР, але на його розгляд ще є два пленарні тижні, - Корнієнко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Смотря на чью.

Если это будет эвтаназия ЗЕ, то большинство воспримет позитивно.
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22.11.2021 13:03
+10
ТАКИЙ ЗАКОН НЕОБХІДНИЙ. Людина має право вибирати .
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22.11.2021 13:04
+9
Зелені чоловічки:
Обіцяний інсайд по Олександру Трухіну (нардеп СН). Наші інформатори в поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспіській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить.
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22.11.2021 13:02
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Зелені чоловічки:
Обіцяний інсайд по Олександру Трухіну (нардеп СН). Наші інформатори в поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспіській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить.
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22.11.2021 13:02 Відповісти
так зе!вава его и отмазал, мусора не просто так видео прибрали
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22.11.2021 14:25 Відповісти
Навіщо ефтаназія, якщо в повну силу діє геноцид простого люду.?
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22.11.2021 13:03 Відповісти
Смотря на чью.

Если это будет эвтаназия ЗЕ, то большинство воспримет позитивно.
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22.11.2021 13:03 Відповісти
З язика зняв
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22.11.2021 13:04 Відповісти
Эвтаназия это прекрасная альтернатива ожиданию снижения тарифов
Но большинство - 73% будет против, будут ждать что у него во второй раз получится.
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22.11.2021 13:12 Відповісти
Уже нет.

Рейтинг ЗЕ скатился к 20 с копейками процентам уже пару недель назад.
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22.11.2021 13:13 Відповісти
Так они как раз и пытаются от Зели внимание отвлечь всякими референдумами... Уверен, что еще какое то шоу придумают
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22.11.2021 13:18 Відповісти
ну да, лучше пусть умирают в агонии
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22.11.2021 13:04 Відповісти
ТАКИЙ ЗАКОН НЕОБХІДНИЙ. Людина має право вибирати .
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22.11.2021 13:04 Відповісти
Полностью с Вами согласен! Но кто ее будет осуществлять? Сам больной? Потому как врачи, согласно клятве Гиппократа не имеют права этого делать.
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23.11.2021 12:10 Відповісти
совок тупой. любые либеральные идеи камуняки зеленые гробят.
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22.11.2021 13:06 Відповісти
Закон отличный и должен в Украине быть принят ,человек имеет право и на жизнь и на смерть ,особенно неизлечимо больной человек испытывающие нечеловеческие муки .
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22.11.2021 13:13 Відповісти
Все- таки он бы предпочел выздороветь. Может он бы рискнул отдать себя на эксперименты по излечению этой болезни? Или предпочел бы идти туда, где опасно? Например в Японии во время взрыва Фукусимы именно старые люди шли убирать радиоактивный мусор, чтобы молодые не облучились.
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23.11.2021 06:45 Відповісти
А вот насчет боли - есть морфин. Может лучше, чтобы государство давало бесплатно это и подобные лекарства, а не делало евтаназию? Или деньги на лекарство? Или " врач сказал в морг, значит в морг".
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23.11.2021 06:49 Відповісти
Главное, что бы эвтаназия не была принудительной как вакцЫнация
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22.11.2021 13:40 Відповісти
То, что сейчас продвигается под словом вакцинация и есть ни что иное как эвтаназия. Просто есть отсрочка. Если бы люди умирали сразу, не получилось быою одурачить так много народу.
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23.11.2021 00:02 Відповісти
Перед війною (у 41-му) одна ворожка "закляла на смерть" мого діда (не захотів одружуваться з дівкою що по ньому "сохла") Дід пройшов усю війну і помер у кінці 80-х Оце "відстрочка" А ти про відстрочку з "вакцинаціє-евтаназією" щось "шепчеш"
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23.11.2021 06:33 Відповісти
корниенко отброс зе!гнидный
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22.11.2021 14:26 Відповісти
якщо брати їх виборців, то потрібно казати як Бужанський про них)
якщо ж суспільство,то хто цій "карабєльная сасне" сказав що проти?!
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22.11.2021 14:49 Відповісти
натепер евтаназію люди роблять викидуючись з вікон лікарень.. так зекоманді кошерніше..
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22.11.2021 15:48 Відповісти
Они боятся, что верующие будут против и рейтинг упадёт....
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22.11.2021 16:20 Відповісти
Це скільки бабла піде мимо кишень дохторів,звичайно не підтримає шидівня фармокологічна
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23.11.2021 00:19 Відповісти
Можна дозволити евтаназію бабкам-шептухам та пупорізкам.
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23.11.2021 06:14 Відповісти
Не..ну если авторы проекта начнут с себя.....
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23.11.2021 00:19 Відповісти
По-моему, во время пандемии и войны этот вопрос об эвтаназии крайне неуместный и даже враждебный. Какую светлую голову эта мысль посетила?
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23.11.2021 06:37 Відповісти
Почему нервно? Для власти и депутатов эвтаназию надо сразу ввести и на всех применить..
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23.11.2021 07:04 Відповісти
У нас это национальная особенность - решать за других!
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23.11.2021 09:10 Відповісти
 
 