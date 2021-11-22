Общество негативно отреагирует на законопроект об эвтаназии, - Корниенко
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Украинцы негативно отреагируют на законопроект об эвтаназии, эта тема вряд ли соберет на референдум необходимое количество желающих.
Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос чувствительный. Не думаю, что с наскока можно подобраться, нужно обсуждать с обществом - хотя бы в формате социологических опросов", - объяснил парламентарий.
Корниенко не уверен, что тема соберет на референдум необходимое количество желающих.
"Она точно не должна быть продуктом ни каких-либо индивидуальных депутатских действий, даже из партии власти, ни политических торгов. Считаю, что мнение общества будет негативным. Это мое видение", - добавил первый вице-спикер Рады.
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Обіцяний інсайд по Олександру Трухіну (нардеп СН). Наші інформатори в поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспіській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить.
Если это будет эвтаназия ЗЕ, то большинство воспримет позитивно.
Но большинство - 73% будет против, будут ждать что у него во второй раз получится.
Рейтинг ЗЕ скатился к 20 с копейками процентам уже пару недель назад.
якщо ж суспільство,то хто цій "карабєльная сасне" сказав що проти?!