Общество негативно отреагирует на законопроект об эвтаназии, - Корниенко

Украинцы негативно отреагируют на законопроект об эвтаназии, эта тема вряд ли соберет на референдум необходимое количество желающих.

Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос чувствительный. Не думаю, что с наскока можно подобраться, нужно обсуждать с обществом - хотя бы в формате социологических опросов", - объяснил парламентарий.

Корниенко не уверен, что тема соберет на референдум необходимое количество желающих.

"Она точно не должна быть продуктом ни каких-либо индивидуальных депутатских действий, даже из партии власти, ни политических торгов. Считаю, что мнение общества будет негативным. Это мое видение", - добавил первый вице-спикер Рады.

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