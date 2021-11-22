РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4006 посетителей онлайн
Новости Общество
2 929 29
эвтаназия (7) Корниенко (651)

Общество негативно отреагирует на законопроект об эвтаназии, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Общество негативно отреагирует на законопроект об эвтаназии, - Корниенко

Украинцы негативно отреагируют на законопроект об эвтаназии, эта тема вряд ли соберет на референдум необходимое количество желающих.

Об этом первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил в интервью изданию "Фокус", передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос чувствительный. Не думаю, что с наскока можно подобраться, нужно обсуждать с обществом - хотя бы в формате социологических опросов", - объяснил парламентарий.

Корниенко не уверен, что тема соберет на референдум необходимое количество желающих.

"Она точно не должна быть продуктом ни каких-либо индивидуальных депутатских действий, даже из партии власти, ни политических торгов. Считаю, что мнение общества будет негативным. Это мое видение", - добавил первый вице-спикер Рады.

Читайте также: В Австрии подтвердили право тяжелобольных добровольно уходить из жизни, это шестая европейская страна, где позволят эвтаназию
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Смотря на чью.

Если это будет эвтаназия ЗЕ, то большинство воспримет позитивно.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:03
+10
ТАКИЙ ЗАКОН НЕОБХІДНИЙ. Людина має право вибирати .
показать весь комментарий
22.11.2021 13:04
+9
Зелені чоловічки:
Обіцяний інсайд по Олександру Трухіну (нардеп СН). Наші інформатори в поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспіській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелені чоловічки:
Обіцяний інсайд по Олександру Трухіну (нардеп СН). Наші інформатори в поліції нащебетали цікаву інформацію щодо горезвісного ДТП з Олександра Трухіна на бориспіській трасі.
По-перше, у поліції є відео з місця ДТП. На ньому видно, що «слуга» був за кермом і коли вийшов був п'яний. Це було чути навіть без алкотестера.
По-друге, експертиза встановила, що Трухін навіть не гальмував. Гальмувало саме авто, завдяки автоматичній системі. У поліції навіть кажуть, що «слуга» не гальмував, бо тупо заснув за кермом…
Повний букет, щоб посадити Трухіна. Але ця справа на лічному контролі Президента. Тому Трухін як той пам'ятник, котрий стоїть, а не сидить.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:02 Ответить
так зе!вава его и отмазал, мусора не просто так видео прибрали
показать весь комментарий
22.11.2021 14:25 Ответить
Навіщо ефтаназія, якщо в повну силу діє геноцид простого люду.?
показать весь комментарий
22.11.2021 13:03 Ответить
Смотря на чью.

Если это будет эвтаназия ЗЕ, то большинство воспримет позитивно.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:03 Ответить
З язика зняв
показать весь комментарий
22.11.2021 13:04 Ответить
Эвтаназия это прекрасная альтернатива ожиданию снижения тарифов
Но большинство - 73% будет против, будут ждать что у него во второй раз получится.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:12 Ответить
Уже нет.

Рейтинг ЗЕ скатился к 20 с копейками процентам уже пару недель назад.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:13 Ответить
Так они как раз и пытаются от Зели внимание отвлечь всякими референдумами... Уверен, что еще какое то шоу придумают
показать весь комментарий
22.11.2021 13:18 Ответить
ну да, лучше пусть умирают в агонии
показать весь комментарий
22.11.2021 13:04 Ответить
ТАКИЙ ЗАКОН НЕОБХІДНИЙ. Людина має право вибирати .
показать весь комментарий
22.11.2021 13:04 Ответить
Полностью с Вами согласен! Но кто ее будет осуществлять? Сам больной? Потому как врачи, согласно клятве Гиппократа не имеют права этого делать.
показать весь комментарий
23.11.2021 12:10 Ответить
совок тупой. любые либеральные идеи камуняки зеленые гробят.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:06 Ответить
Закон отличный и должен в Украине быть принят ,человек имеет право и на жизнь и на смерть ,особенно неизлечимо больной человек испытывающие нечеловеческие муки .
показать весь комментарий
22.11.2021 13:13 Ответить
Все- таки он бы предпочел выздороветь. Может он бы рискнул отдать себя на эксперименты по излечению этой болезни? Или предпочел бы идти туда, где опасно? Например в Японии во время взрыва Фукусимы именно старые люди шли убирать радиоактивный мусор, чтобы молодые не облучились.
показать весь комментарий
23.11.2021 06:45 Ответить
А вот насчет боли - есть морфин. Может лучше, чтобы государство давало бесплатно это и подобные лекарства, а не делало евтаназию? Или деньги на лекарство? Или " врач сказал в морг, значит в морг".
показать весь комментарий
23.11.2021 06:49 Ответить
Главное, что бы эвтаназия не была принудительной как вакцЫнация
показать весь комментарий
22.11.2021 13:40 Ответить
То, что сейчас продвигается под словом вакцинация и есть ни что иное как эвтаназия. Просто есть отсрочка. Если бы люди умирали сразу, не получилось быою одурачить так много народу.
показать весь комментарий
23.11.2021 00:02 Ответить
Перед війною (у 41-му) одна ворожка "закляла на смерть" мого діда (не захотів одружуваться з дівкою що по ньому "сохла") Дід пройшов усю війну і помер у кінці 80-х Оце "відстрочка" А ти про відстрочку з "вакцинаціє-евтаназією" щось "шепчеш"
показать весь комментарий
23.11.2021 06:33 Ответить
корниенко отброс зе!гнидный
показать весь комментарий
22.11.2021 14:26 Ответить
якщо брати їх виборців, то потрібно казати як Бужанський про них)
якщо ж суспільство,то хто цій "карабєльная сасне" сказав що проти?!
показать весь комментарий
22.11.2021 14:49 Ответить
натепер евтаназію люди роблять викидуючись з вікон лікарень.. так зекоманді кошерніше..
показать весь комментарий
22.11.2021 15:48 Ответить
Они боятся, что верующие будут против и рейтинг упадёт....
показать весь комментарий
22.11.2021 16:20 Ответить
Це скільки бабла піде мимо кишень дохторів,звичайно не підтримає шидівня фармокологічна
показать весь комментарий
23.11.2021 00:19 Ответить
Можна дозволити евтаназію бабкам-шептухам та пупорізкам.
показать весь комментарий
23.11.2021 06:14 Ответить
Не..ну если авторы проекта начнут с себя.....
показать весь комментарий
23.11.2021 00:19 Ответить
По-моему, во время пандемии и войны этот вопрос об эвтаназии крайне неуместный и даже враждебный. Какую светлую голову эта мысль посетила?
показать весь комментарий
23.11.2021 06:37 Ответить
Почему нервно? Для власти и депутатов эвтаназию надо сразу ввести и на всех применить..
показать весь комментарий
23.11.2021 07:04 Ответить
У нас это национальная особенность - решать за других!
показать весь комментарий
23.11.2021 09:10 Ответить
 
 