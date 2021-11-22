100% житлових будинків та медзакладів підключені до тепла, - Чернишов
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Усі 24 обласні державні адміністрації прозвітували про 100% підключення тепла у житловому секторі. Аналогічний показник – у закладах охорони здоров’я.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.
"Усі обласні державні адміністрації прозвітували про підключення до теплопостачання 100% житлового фонду та медичних закладів. Водночас вже зараз маємо подбати про те, якими будуть майбутні опалювальні сезони, й активніше працювати над підвищенням енергоефективності будівель. Це – одне з пріоритетних завдань для кожної громади. Уряд надає чимало можливостей для розвитку цього напряму у громадах. Зокрема, йдеться про програму "Енергодім" Фонду енергоефективності", - заявив очільник міністерства Олексій Чернишов.
Чернишов зазначив, що вартість тепла та гарячої води у цьому опалювальному сезоні для населення зростати не мають.
Будь ласка, зачекайте...
Там де і починали 11 жовтня - пізніше призупиняли ...
Дійсно дорого та й Бог (чи природа) поки що дає достатньо теплу погоду.
2- Усі 24 обласні державні адміністрації прозвітували про 100% підключення тепла у житловому секторі. Джерело: https://censor.net/ua/n3300929 - відголосок радянських часів ?
А ще би - хто не впорався - посадили Десь у нормальних країнах такі рапорти подають ?
3- Ціна опалення на 90% буде залежати від ціни на газ , рідко де - на вугілля .
Населенню обіцяли ціну на газ не підвищувати ..., а юридичним особам , Теплокомуненерго , а і т.п. ? Електрика - теж росте
Київ та іже з ним - таки покриють . А інші
4-активніше працювати над підвищенням енергоефективності будівель. Джерело: https://censor.net/ua/n3300929 -про це дійсно треба думати і робити , але з квітня по жовтень , а не вже зараз 🎅