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газ (2590) опалення (349) вугілля (623) опалювальний сезон (548) Теплокомуненерго (117) Міністерство розвитку громад і територій (77) Олексій Чернишов (121)

100% житлових будинків та медзакладів підключені до тепла, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

100% житлових будинків та медзакладів підключені до тепла, - Чернишов

Усі 24 обласні державні адміністрації прозвітували про 100% підключення тепла у житловому секторі. Аналогічний показник – у закладах охорони здоров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад і територій.

"Усі обласні державні адміністрації прозвітували про підключення до теплопостачання 100% житлового фонду та медичних закладів. Водночас вже зараз маємо подбати про те, якими будуть майбутні опалювальні сезони, й активніше працювати над підвищенням енергоефективності будівель. Це – одне з пріоритетних завдань для кожної громади. Уряд надає чимало можливостей для розвитку цього напряму у громадах. Зокрема, йдеться про програму "Енергодім" Фонду енергоефективності", - заявив очільник міністерства Олексій Чернишов.

Чернишов зазначив, що вартість тепла та гарячої води у цьому опалювальному сезоні для населення зростати не мають.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ура, не прошло и полгода. Теперь осталось дать местным бюджетам денег на такие грабительские тарифы пока они обанкротились окончательно.
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22.11.2021 17:23 Відповісти
1- не пів-року , а максимум - місяць )
Там де і починали 11 жовтня - пізніше призупиняли ...
Дійсно дорого та й Бог (чи природа) поки що дає достатньо теплу погоду.

2- Усі 24 обласні державні адміністрації прозвітували про 100% підключення тепла у житловому секторі. Джерело: https://censor.net/ua/n3300929 - відголосок радянських часів ?
А ще би - хто не впорався - посадили Десь у нормальних країнах такі рапорти подають ?


3- Ціна опалення на 90% буде залежати від ціни на газ , рідко де - на вугілля .
Населенню обіцяли ціну на газ не підвищувати ..., а юридичним особам , Теплокомуненерго , а і т.п. ? Електрика - теж росте
Київ та іже з ним - таки покриють . А інші

4-активніше працювати над підвищенням енергоефективності будівель. Джерело: https://censor.net/ua/n3300929 -про це дійсно треба думати і робити , але з квітня по жовтень , а не вже зараз 🎅
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22.11.2021 22:52 Відповісти
 
 