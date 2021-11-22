За 10 місяців в ДТП загинули 2 592 людини, - патрульна поліція

За 10 місяців 2021 року в Україні скоєно понад 150 тисяч ДТП, з них понад 20 тисяч — з потерпілими та загиблими.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції.

Спостерігається позитивна динаміка в порівнянні з попереднім роком — кількість ДТП знизилась на понад 6%.

2 592 людини загинули. Цей показник знизився майже на 9%.

Також він зазначив, що за 10 місяців 2021 року підрозділи поліції опрацювали понад 4 млн 300 тисяч викликів, які надійшли на лінію 102. Склали понад 4 млн 500 тисяч адміністративних матеріалів, з-поміж яких 113 тисяч — за керування у стані сп’яніння.

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"Відзначу позитивні наслідки судового розгляду адміністративних матеріалів щодо керування у стані сп’яніння. Їх розглянуто понад 60 тисяч і у 22 випадках вже відбулося застосування таких санкцій, як безоплатне вилучення транспортних засобів. 48 разів платно вилучено транспортні засоби, у 203 випадках застосовано адміністративний арешт", — зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.