РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4873 посетителя онлайн
Новости ПроисшествияАвто Силовики
1 272 3
ДТП (7443) правоохранительные органы (2944) жертвы (1546) патрульная полиция (1791) Билошицкий (112)

За 10 месяцев в ДТП погибли 2 592 человека, - патрульная полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто

За 10 месяцев в ДТП погибли 2 592 человека, - патрульная полиция

За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло более 150 тысяч ДТП, из них более 20 тысяч - с пострадавшими и погибшими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Патрульной полиции.

Наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом — количество ДТП снизилось более чем на 6%.

2592 человека погибли. Этот показатель снизился почти на 9%.

Также он отметил, что за 10 месяцев 2021 года подразделения полиции обработали более 4 млн 300 тысяч вызовов, поступивших на линию 102. Составили более 4 млн 500 тысяч административных материалов, из которых 113 тысяч - за вождение в состоянии опьянения.

Читайте также: За 10 месяцев в Украине произошло 1 844 ДТП с летальным исходом, - Венедиктова

"Отмечу положительные последствия судебного разбирательства административных материалов по управлению в состоянии опьянения. Их рассмотрено более 60 тысяч и в 22 случаях уже произошло применение таких санкций, как безвозмездное изъятие транспортных средств. 48 раз платно изъяты транспортные средства, в 203 случаях применен административный арест", - отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та . Єрунда. Як за чотири дні від ковіду.
Да, антиковідники ?
показать весь комментарий
22.11.2021 19:35 Ответить
 
 