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Військові РФ розпочали масштабні навчання в ОРДЛО, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Військові РФ розпочали масштабні навчання в ОРДЛО, - розвідка

В ОРДЛО розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" та окупаційних адміністрацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на ГУР.

Командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. 22 листопада 2021 року у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів розпочалось масштабне командно-штабне навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів "силових структур" і окупаційних адміністрацій. Контроль проведення навчань здійснюється комплексною комісією 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил.

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Раша любит все свои агрессивные действия маскировать под видом учений. Так было накануне 2008, так и накануне 2014.
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23.11.2021 11:19 Відповісти
Потрібно вводити Воєнний стан і збільшувати чисельність ЗСУ о 600 тис. військовослужбовців.
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23.11.2021 13:47 Відповісти
Ты уже из окопа строчишь, хворе? Рядом с выбранным тобою гундосиком?
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23.11.2021 13:49 Відповісти
Кремлевская власть чувствует что срок ее действия истек и она начинает действовать деструктивно для себя и окружающих
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23.11.2021 11:46 Відповісти
Какое страшное время настало. Президент - лох, его эксперты и помощники - предатели, а соседние народы тупые и трусливые, во главе которых не лохи, как наш, а жестокие, хитрые и целеустремленные завоеватели. Боже, береги Украину и дай ума ее народу на следующие выборы.
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23.11.2021 11:59 Відповісти
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23.11.2021 12:08 Відповісти
послать хоть 1 байрактар, пусть их потренерует жмуриться
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23.11.2021 13:41 Відповісти
 
 