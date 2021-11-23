РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15313 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 115 7
Минобороны (8240) разведка (4004) Донбасс (26945)

Военные РФ начали масштабные учения в ОРДЛО, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Военные РФ начали масштабные учения в ОРДЛО, - разведка

В ОРДЛО начались масштабные командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на ГУР.

Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. 22 ноября 2021 года в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов начались масштабные командно-штабные учения с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций. Контроль за проведением учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ по подготовке очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.

Также читайте: Вторжение России в Украину: глава ГУР Буданов рассказал о возможных сценариях

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раша любит все свои агрессивные действия маскировать под видом учений. Так было накануне 2008, так и накануне 2014.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:19 Ответить
Потрібно вводити Воєнний стан і збільшувати чисельність ЗСУ о 600 тис. військовослужбовців.
показать весь комментарий
23.11.2021 13:47 Ответить
Ты уже из окопа строчишь, хворе? Рядом с выбранным тобою гундосиком?
показать весь комментарий
23.11.2021 13:49 Ответить
Кремлевская власть чувствует что срок ее действия истек и она начинает действовать деструктивно для себя и окружающих
показать весь комментарий
23.11.2021 11:46 Ответить
Какое страшное время настало. Президент - лох, его эксперты и помощники - предатели, а соседние народы тупые и трусливые, во главе которых не лохи, как наш, а жестокие, хитрые и целеустремленные завоеватели. Боже, береги Украину и дай ума ее народу на следующие выборы.
показать весь комментарий
23.11.2021 11:59 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2021 12:08 Ответить
послать хоть 1 байрактар, пусть их потренерует жмуриться
показать весь комментарий
23.11.2021 13:41 Ответить
 
 