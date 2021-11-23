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На 97 році життя помер вчений, колишній в'язень Аушвіцу Маліцький, чия жовто-блакитна стрічка обурила російські ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сьогодні на 97 році життя помер Ігор Маліцький - колишній в'язень Аушвіц-Біркенау та ще трьох нацистських концтаборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, сумну новину про смерть відомого харківського наковця повідомила внучка Маліцького Аліса.

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"Сьогодні пішов з життя наш любий дідусь, легендарний патріот та найкращий українець – Маліцький Ігор Федорович. Будемо дуже сумувати за тобою", - написала вона.

На 97 році життя помер вчений, колишній вязень Аушвіцу Маліцький, чия жовто-блакитна стрічка обурила російські ЗМІ 01

Ігор Маліцький намагався щороку їздити на пам'ятні дні в музей на місці концтабору. Традиційно колишні в'язні одягають стрічки в кольорах національних прапорів своїх країн. У 2015 році російські ЗМІ обрізали жовто-блакитну стрічку на грудях Маліцького, публікуючи його фото.

Цензор.нет у 2015 році брав інтерв'ю у пана Маліцького, де він висловив свою позицію.
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