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Особи, які вакциновані двома різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Особи, які вакциновані двома різними вакцинами, можуть отримати COVID-сертифікат, - Ляшко

В Україні наразі дозволено поєднувати мРНК-вакцини - Pfizer та Moderna.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Ляшко пояснив, що якщо людина отримала першу дозу вакцини від коронавірусу, то для другої можна використати вже мРНК-вакцину, тобто Moderna або Pfizer.

"Змішування інших типів вакцин зараз не передбачено. Тобто після Coronavac вколоти Moderna або Pfizer поки не рекомендується. Особи, які отримали дві дози вакцин, за змішаною схемою, вважаються повністю імунізованими і можуть отримати сертифікат про вакцинацію", - пояснив міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Я если 3-мя разными???
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23.11.2021 12:06 Відповісти
такого цирка я еще не слышал
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23.11.2021 12:09 Відповісти
Лучшая вакцина это первачок градусов 55 ,сальцо и чесночок ,надо срочно открывать пункты именно такой вакцинации ,при чём бесплатной а всем привившимся выдавать по тысяче ниличкой ...
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23.11.2021 12:11 Відповісти
Зараз хочу отримати 1000 гривень з кішені (карману) зе-лених а не якийсь там десь колись "ковідсєртіфикат.
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23.11.2021 12:13 Відповісти
эх, гулять так гулять, даешь все и сразу! от *********** и китайского шмурдяка, до Файзера и Джонсона! чтобы уже с гарантией.
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23.11.2021 16:17 Відповісти
 
 