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Робота над Реєстром ветеранів війни на завершальному етапі, - Лапутіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робота над Реєстром ветеранів війни на завершальному етапі, - Лапутіна

Єдиний державний реєстр ветеранів війни запрацює в тестовому режимі до кінця року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

Очільниця міністерства Юлія Лапутіна провела робочу зустріч із CEO IT-компанії Kitsoft Олександром Єфремовим.

"Спільними зусиллями ми маємо в обіцяні терміни завершити роботу над створенням Єдиного державного реєстру та цього року презентувати його ветеранський спільноті. Він дасть нам можливість впровадити зручні та сучасні електронні сервіси. Проєкти е-Ветеран, G2VEI, MARTA – це прояв поваги держави до Захисників і вимога сучасного технологічного світу, над чим ми спільно працюємо", - зазначила міністр.

Зі свого боку представники компанії відзвітували про стан готовності проєктів, над якими ведеться робота, а також були визначені покрокові терміни їхнього завершення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Як довго реєстр залишить не зламаним?
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23.11.2021 12:17 Відповісти
А зачем его ломать, если он будет открытый?
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23.11.2021 14:22 Відповісти
Відкритим для всіх?
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23.11.2021 14:27 Відповісти
А почему нет? Вы думаете у России нет списков наших ветеранов?
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23.11.2021 15:20 Відповісти
Я лично не понимаю, почему я должен боятся или стыдится того, что я ветеран войны?
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23.11.2021 15:22 Відповісти
Соромитись точно не повинні. Але зібрана в одному місці електронна база, як мені здається, не найкраща ідея. Спецслужби московії ламають і складніші бази.
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23.11.2021 15:30 Відповісти
Никто не ломает открытые настежь двери)
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23.11.2021 15:40 Відповісти
Якась частина даних про учасників війни з росією, по-нормальному, має бути закрита для широко загалу. Не будуть же ці телепні світити на весь світ адресу проживання та інші персональні дані кожного ветерана чи діючого військового?
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23.11.2021 15:48 Відповісти
Часть можно и нужно закрыть и иметь только в бумажном варианте, но это от силы 5%, остальное можно пустить в открытый доступ.
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23.11.2021 15:57 Відповісти
Тобто, питання "Як довго реєстр залишиться не зламаним?" актуальне.
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23.11.2021 16:04 Відповісти
Нет, просто есть секретная информация не для широкого доступа.
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23.11.2021 16:06 Відповісти
Ну так частину бази із обмеженим доступом, секретною інформацією і можуть зламувати.
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23.11.2021 16:13 Відповісти
Я же написал, что секреты только в бумажном варианте) это аксиома.
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23.11.2021 23:47 Відповісти
Мошеннические звонки поступают семьям военных.

В Украине активизировались телефонные мошенники, которые «разводят» на деньги семьи военных. Родственникам военнослужащих, находящихся в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщают что их дети, братья или мужья попали в плен, что является ложью. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

«Разговор строят по схеме: «Вам знаком (имя близкого человека - сына, брата, мужа…)? Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить - нужно заплатить…». В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать. Не стоит расспрашивать подробности мошенников, потому что для них это дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление», - отметил Левченко.

Он отметил, что цель мошенников - добиться от человека перевода денег на банковский счет или сим-карту.

«Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию от первоисточника», - добавил спикер СБУ.
Как действовать, если поступил звонок от мошенников:

никогда не называть близких по имени;

попросить позвонившего назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения пленного, город и часть, в которой он проходил военную службу;

позвонить родственнику, который якобы попал в плен.

позвонить в объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35
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23.11.2021 14:36 Відповісти
Я не знаю яким довбнем потрібно бути щоб вестись на ці розмови. По всій лінії розмежування є зв'язок всіх операторів що є в Україні.
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23.11.2021 14:39 Відповісти
Це міністерство непотрібів ще чим займається окрім цієї херні???
Альоооо... Лаптіна!!!!! Більше нема чим зайнятись окрім перерахунку всіх ветеранів і хто де коли був?
А як щодо виконання Закону України відносно виплат до 5 травня??? Твій шеф вже 2 роки як поклав Великого Шмигаля на цей Закон.
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23.11.2021 14:36 Відповісти
 
 