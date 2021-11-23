Робота над Реєстром ветеранів війни на завершальному етапі, - Лапутіна
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Єдиний державний реєстр ветеранів війни запрацює в тестовому режимі до кінця року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.
Очільниця міністерства Юлія Лапутіна провела робочу зустріч із CEO IT-компанії Kitsoft Олександром Єфремовим.
"Спільними зусиллями ми маємо в обіцяні терміни завершити роботу над створенням Єдиного державного реєстру та цього року презентувати його ветеранський спільноті. Він дасть нам можливість впровадити зручні та сучасні електронні сервіси. Проєкти е-Ветеран, G2VEI, MARTA – це прояв поваги держави до Захисників і вимога сучасного технологічного світу, над чим ми спільно працюємо", - зазначила міністр.
Зі свого боку представники компанії відзвітували про стан готовності проєктів, над якими ведеться робота, а також були визначені покрокові терміни їхнього завершення.
Будь ласка, зачекайте...
В Украине активизировались телефонные мошенники, которые «разводят» на деньги семьи военных. Родственникам военнослужащих, находящихся в зоне проведения Операции объединенных сил, сообщают что их дети, братья или мужья попали в плен, что является ложью. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.
«Разговор строят по схеме: «Вам знаком (имя близкого человека - сына, брата, мужа…)? Он сейчас у нас, он попал в плен. Хотите освободить - нужно заплатить…». В этой ситуации самое важное: не поддаваться эмоциям и не нервничать. Не стоит расспрашивать подробности мошенников, потому что для них это дополнительная возможность продолжать разговор в желаемом для них русле и оказывать на вас психологическое давление», - отметил Левченко.
Он отметил, что цель мошенников - добиться от человека перевода денег на банковский счет или сим-карту.
«Иногда злоумышленники просят не отключать телефон, чтобы избавить людей от возможности перезвонить родственникам и выяснить настоящую ситуацию. А иногда меняют голос и представляются родственниками. Но это не должно повлиять на ваше решение получить информацию от первоисточника», - добавил спикер СБУ.
Как действовать, если поступил звонок от мошенников:
никогда не называть близких по имени;
попросить позвонившего назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения пленного, город и часть, в которой он проходил военную службу;
позвонить родственнику, который якобы попал в плен.
позвонить в объединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по телефону (044) 255-84-35
Альоооо... Лаптіна!!!!! Більше нема чим зайнятись окрім перерахунку всіх ветеранів і хто де коли був?
А як щодо виконання Закону України відносно виплат до 5 травня??? Твій шеф вже 2 роки як поклав Великого Шмигаля на цей Закон.