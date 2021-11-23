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МОЗ має намір залучати релігійні громади до кампанії вакцинації проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ має намір залучати релігійні громади до кампанії вакцинації проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я зацікавлене у залученні всіх небайдужих офіційних релігійних громад до вакцинальної кампанії проти коронавірусу.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда під час церемонії відкриття центру вакцинації у столичній мечеті Ар-Рахма, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо в цьому допомогу державі, громадянам та парафіянам. Усі місця, які хочуть допомогти людям захиститися, ми сприймаємо як належне", - сказав Комаріда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт вакцинації проти COVID-19 відкриється у київській мечеті Ар-Рахма

Як повідомлялося, центр вакцинації проти COVID-19 у київській мечеті Ар-Рахма працюватиме щодня з 9 до 16 години. Вакцинуватися тут зможуть усі охочі віком від 18 років, а також підлітки віком 12+ за наявності в них усіх рутинних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень.
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Топ коментарі
+2
Я не розумію одного: майже півмільйона за поточний рік людей вмерло, на ковід списали біля 40000, чому в церкві мають закликати вакцинуватися замість кодувати алкоголіків і курців?
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23.11.2021 14:11
+2
А понагнетать?
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23.11.2021 15:15
+1
курці алкоголіки тепер щей ковід це дуже великі гроші
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23.11.2021 14:19
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Не піду ні до якої церкви. Ні одна церква не виступила проти поховання людських тіл в мішках. Церкви обслуговують владу.
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23.11.2021 14:05 Відповісти
До того ж безглуздий цей акт. Покійник аж ніяк не може передати вірус повітрянно-крапельним шляхом. Нашо цей прикрий цирк незрозуміло взагалі.
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23.11.2021 14:22 Відповісти
А понагнетать?
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23.11.2021 15:15 Відповісти
Так оттож. Я другой причины и не нахожу кроме как раздуть панику.
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23.11.2021 15:16 Відповісти
Поки ви надумали, то московська церква, яка тут називаєтиься УПЦ давно це зробила на користь московії і доблєсні правоохоронці не склали жодного протоколу. А коли крикнули відкоснику, що він зрадник, то вже в 2 часа ночі штурмували квартиру крикеувшому.
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23.11.2021 14:08 Відповісти
Я не розумію одного: майже півмільйона за поточний рік людей вмерло, на ковід списали біля 40000, чому в церкві мають закликати вакцинуватися замість кодувати алкоголіків і курців?
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23.11.2021 14:11 Відповісти
курці алкоголіки тепер щей ковід це дуже великі гроші
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23.11.2021 14:19 Відповісти
это риторический вопрос
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23.11.2021 14:21 Відповісти
Хто не вакцинується - той бузувір, так слід це розуміти?!
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23.11.2021 14:32 Відповісти
За ніхто не замислювався - скільки коштів витрачено на пропаганду вакцинації? Хоча б порядок цифр
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23.11.2021 14:37 Відповісти
24 лимонов - это только то, что было озвучено
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23.11.2021 15:04 Відповісти
 
 