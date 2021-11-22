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Пункт вакцинації проти COVID-19 відкриється у київській мечеті Ар-Рахма

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Пункт вакцинації проти COVID-19 відкриється у київській мечеті Ар-Рахма

23 листопада об 11:00 відбудеться відкриття центру вакцинації населення проти COVID-19 в мечеті Ар-Рахма в Києві, за адресою вул. Лук'янівська, 46.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ. 

Центр працюватиме щодня з 9 до 16 години. Вакцинуватися тут зможуть усі охочі віком від 18 років, а також підлітки віком 12+ за наявності в них усіх рутинних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень.

В МОЗ зазначили, що на сьогодні в Україні працює вже понад 450 центрів вакцинації населення проти COVID-19. Їх відкривають на стадіонах, спортивних, освітніх та культурних майданчиках, у торговельних центрах, а також у релігійних установах. Мета цих центрів – зробити щеплення від COVID-19 якомога зручнішими та доступнішими для всіх груп населення. Також пройти вакцинацію можна у більш ніж 3 000 пунктів щеплень та у понад 450 центрах вакцинації. Організовані колективи та громадян, які не можуть самостійно пересуватися, вакцинують більш ніж 1 000 мобільних бригад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кияни перестали робити друге щеплення від COVID-19, потрібно вносити зміни до постанови Кабміну, - Рубан

Вакцинацію від COVID-19 в Україні підтримують представники різних конфесій. Власним прикладом долучитися до вакцинації вірян вже закликали Верховний Архієпископ Києво-Галицький, Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Святослав, Архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря (Православна Церква України) Лаврентій.

Зробити щеплення від коронавірусної хвороби вірянам радять предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній, Головний Рабин міста Києва Йонатан Бін’ямін Маркович, голова Ради Федерації єврейських громад в Україні Рабин Майєр Цві Стамблер та інші релігійні лідери.

Також читайте: Безпритульних у Львові вакцинуватимуть від COVID-19, - міськрада

7 листопада 2021 року в Києві відкрили центр вакцинації в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.
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Топ коментарі
+3
приходьте, і вам обрізаніє зробимо. заодно з вакцинацією
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22.11.2021 19:16
+3
во многих мусульманских странах есть церкви.
В Коране вообще не запрещается молиться мусульманам в церквях.
Мне один турок рассказывал в Киеве, что поскольку мечеть здесь одна и далеко, то он иногда молится в церкви. Заходит, становится на колени в сторонке, чтобы не раздражать прихожан, иногда у батюшки разрешения спрашивает -никто никогда не отказывал.
Он сказал хорошие слова:
БОГ ОДИН. Только дороги к нему - разные.
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22.11.2021 19:48
+2
в еміратах є, віраку, ірані мільйони християн, сотні церков, десятки синагог(в одному тегерані порядка 10).а саудити і ко вони союзники штатів- їм можна насрати на таку дрібницю як християнські храми. доречі найбільший костел будується на бл.сході
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22.11.2021 19:15
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в еміратах є, віраку, ірані мільйони християн, сотні церков, десятки синагог(в одному тегерані порядка 10).а саудити і ко вони союзники штатів- їм можна насрати на таку дрібницю як християнські храми. доречі найбільший костел будується на бл.сході
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22.11.2021 19:15 Відповісти
в Британии давно вакцинируют в мечетях. В храмах удобно вакцинировать - места много.
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22.11.2021 19:54 Відповісти
во многих мусульманских странах есть церкви.
В Коране вообще не запрещается молиться мусульманам в церквях.
Мне один турок рассказывал в Киеве, что поскольку мечеть здесь одна и далеко, то он иногда молится в церкви. Заходит, становится на колени в сторонке, чтобы не раздражать прихожан, иногда у батюшки разрешения спрашивает -никто никогда не отказывал.
Он сказал хорошие слова:
БОГ ОДИН. Только дороги к нему - разные.
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22.11.2021 19:48 Відповісти
Іншалла !

приємно читати новини про розумних відданих вірі людей:
пунк вакцинації діє в Патриаршому соборі УГКЦ, а зараз і у Соборній мечеті

храни Боже всіх людей, які щиро вірять в тебе !
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22.11.2021 21:04 Відповісти
мне по х-й,я агностик.
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22.11.2021 21:27 Відповісти
тогда и Богу похер на тебя !
твоя страховка аннулирована !
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22.11.2021 22:07 Відповісти
нет более дебила,нежели верующий...
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22.11.2021 22:15 Відповісти
Нет большей мрази, чем неверующий. Абсолютное животное.
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23.11.2021 15:59 Відповісти
ты ещё про ослицу расскажи,которую истинный мусульманин трахнуть должен.
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22.11.2021 21:52 Відповісти
Доожились уже и православных в мусульман превращать будут.А может и в офисе президента устроить вакцинацию людей?По идее Президент против не должен быть ведь это его и его команды инициатива или нет?
ВПЕРЕД НА ВАКЦИНАЦИЮ В ОП заодно и тысячу возьмем из автографом Зеленского.
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22.11.2021 18:53 Відповісти
приходьте, і вам обрізаніє зробимо. заодно з вакцинацією
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22.11.2021 19:16 Відповісти
Дякую,я вже перше ,,обрезание,, пройшов.Чекаю повторне.
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22.11.2021 19:23 Відповісти
В Арабистане строят христианские церкви? Сколько их в Саудовской Аравии?
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22.11.2021 19:19 Відповісти
а в синагоге когда откроют?

или там за деньги?

а в костёле? а в лавре?
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22.11.2021 19:24 Відповісти
в главном храме УКГЦ пункт вакцинации открыли две недели назад.
Не вижу проблемы.
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22.11.2021 19:52 Відповісти
а я и не знал. так как насчет синагоги и лавры?
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22.11.2021 20:49 Відповісти
судя по всему вы идиот,потому для вас проблем и нету.
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22.11.2021 21:29 Відповісти
Зãступ бараболі@Hlopak_

1 ч

Сьогодні.
Черга на вакцинацію в Німеччині.
Як там кажуть солдати, "на війні немає атеїстів".
Так і в Німеччині - країна вийшла на друге місце в світі за новими захворюваннями (після США), й мітинги антиваксів різко розсосались - всі побігли вакцинуватись...
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22.11.2021 19:52 Відповісти
Не то щоб я здивований... А коли кошерна вакцина з'явиться?
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22.11.2021 19:52 Відповісти
дурилка, "кошерною" вакциною Ізраіль пішов колотись уже по другому колу,

поки ти тут патякаєш, ходиш в УПЦ МП РПЦ
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22.11.2021 21:07 Відповісти
 
 