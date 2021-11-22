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Пункт вакцинации против COVID-19 откроется в киевской мечети Ар-Рахма

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

Пункт вакцинации против COVID-19 откроется в киевской мечети Ар-Рахма

23 ноября в 11.00 состоится открытие центра вакцинации населения против COVID-19 в мечети Ар-Рахма в Киеве, по адресу ул. Лукьяновская, 46.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Центр будет работать ежедневно с 9 до 16 часов. Вакцинироваться здесь смогут все желающие от 18 лет, а также подростки в возрасте 12+ при наличии у них всех рутинных прививок согласно календарю профилактических прививок.

В Минздраве отметили, что на сегодняшний день в Украине работает уже более 450 центров вакцинации населения против COVID-19. Их открывают на стадионах, спортивных, образовательных и культурных площадках, торговых центрах, а также в религиозных учреждениях. Цель этих центров – сделать прививку от COVID-19 как можно более удобной и доступной для всех групп населения. Также пройти вакцинацию можно в более чем 3 000 пунктах прививок и более чем в 450 центрах вакцинации. Организованные коллективы и граждан, которые не могут самостоятельно передвигаться, вакцинируют более 1000 мобильных бригад.

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Вакцинацию от COVID-19 в Украине поддерживают представители разных конфессий. Собственным примером приобщиться к вакцинации верующих уже призвали Верховный Архиепископ Киево-Галицкий, Глава Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) Святослав, Архимандрит Михайловского Златоверхого монастыря (Православная Церковь Украины) Лаврентий.

Привиться от коронавирусной болезни верующим советуют предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший Митрополит Эпифаний, Главный Раввин города Киева Йонатан Биньямин Маркович, председатель Совета Федерации еврейских общин в Украине Раввин Майер Цви Стамблер и другие религиозные лидеры.

7 ноября 2021 в Киеве открыли центр вакцинации в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.
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Топ комментарии
+3
приходьте, і вам обрізаніє зробимо. заодно з вакцинацією
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22.11.2021 19:16
+3
во многих мусульманских странах есть церкви.
В Коране вообще не запрещается молиться мусульманам в церквях.
Мне один турок рассказывал в Киеве, что поскольку мечеть здесь одна и далеко, то он иногда молится в церкви. Заходит, становится на колени в сторонке, чтобы не раздражать прихожан, иногда у батюшки разрешения спрашивает -никто никогда не отказывал.
Он сказал хорошие слова:
БОГ ОДИН. Только дороги к нему - разные.
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22.11.2021 19:48
+2
в еміратах є, віраку, ірані мільйони християн, сотні церков, десятки синагог(в одному тегерані порядка 10).а саудити і ко вони союзники штатів- їм можна насрати на таку дрібницю як християнські храми. доречі найбільший костел будується на бл.сході
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22.11.2021 19:15
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в еміратах є, віраку, ірані мільйони християн, сотні церков, десятки синагог(в одному тегерані порядка 10).а саудити і ко вони союзники штатів- їм можна насрати на таку дрібницю як християнські храми. доречі найбільший костел будується на бл.сході
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22.11.2021 19:15 Ответить
в Британии давно вакцинируют в мечетях. В храмах удобно вакцинировать - места много.
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22.11.2021 19:54 Ответить
во многих мусульманских странах есть церкви.
В Коране вообще не запрещается молиться мусульманам в церквях.
Мне один турок рассказывал в Киеве, что поскольку мечеть здесь одна и далеко, то он иногда молится в церкви. Заходит, становится на колени в сторонке, чтобы не раздражать прихожан, иногда у батюшки разрешения спрашивает -никто никогда не отказывал.
Он сказал хорошие слова:
БОГ ОДИН. Только дороги к нему - разные.
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22.11.2021 19:48 Ответить
Іншалла !

приємно читати новини про розумних відданих вірі людей:
пунк вакцинації діє в Патриаршому соборі УГКЦ, а зараз і у Соборній мечеті

храни Боже всіх людей, які щиро вірять в тебе !
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22.11.2021 21:04 Ответить
мне по х-й,я агностик.
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22.11.2021 21:27 Ответить
тогда и Богу похер на тебя !
твоя страховка аннулирована !
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22.11.2021 22:07 Ответить
нет более дебила,нежели верующий...
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22.11.2021 22:15 Ответить
Нет большей мрази, чем неверующий. Абсолютное животное.
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23.11.2021 15:59 Ответить
ты ещё про ослицу расскажи,которую истинный мусульманин трахнуть должен.
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22.11.2021 21:52 Ответить
Доожились уже и православных в мусульман превращать будут.А может и в офисе президента устроить вакцинацию людей?По идее Президент против не должен быть ведь это его и его команды инициатива или нет?
ВПЕРЕД НА ВАКЦИНАЦИЮ В ОП заодно и тысячу возьмем из автографом Зеленского.
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22.11.2021 18:53 Ответить
приходьте, і вам обрізаніє зробимо. заодно з вакцинацією
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22.11.2021 19:16 Ответить
Дякую,я вже перше ,,обрезание,, пройшов.Чекаю повторне.
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22.11.2021 19:23 Ответить
В Арабистане строят христианские церкви? Сколько их в Саудовской Аравии?
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22.11.2021 19:19 Ответить
а в синагоге когда откроют?

или там за деньги?

а в костёле? а в лавре?
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22.11.2021 19:24 Ответить
в главном храме УКГЦ пункт вакцинации открыли две недели назад.
Не вижу проблемы.
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22.11.2021 19:52 Ответить
а я и не знал. так как насчет синагоги и лавры?
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22.11.2021 20:49 Ответить
судя по всему вы идиот,потому для вас проблем и нету.
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22.11.2021 21:29 Ответить
Зãступ бараболі@Hlopak_

1 ч

Сьогодні.
Черга на вакцинацію в Німеччині.
Як там кажуть солдати, "на війні немає атеїстів".
Так і в Німеччині - країна вийшла на друге місце в світі за новими захворюваннями (після США), й мітинги антиваксів різко розсосались - всі побігли вакцинуватись...
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22.11.2021 19:52 Ответить
Не то щоб я здивований... А коли кошерна вакцина з'явиться?
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22.11.2021 19:52 Ответить
дурилка, "кошерною" вакциною Ізраіль пішов колотись уже по другому колу,

поки ти тут патякаєш, ходиш в УПЦ МП РПЦ
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22.11.2021 21:07 Ответить
 
 