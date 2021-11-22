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Безпритульних у Львові вакцинуватимуть від COVID-19, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Безпритульних у Львові вакцинуватимуть від COVID-19, - міськрада

Львівська міська рада організує пункт вакцинації для безхатьків, аби вони могли отримали щеплення та захистити своє життя і здоров’я від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міської ради.

Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вул. Кирилівській, 3а. Планується, що пункт функціонуватиме наступної п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

"Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати змогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від хвороби, яка зараз набула загрозливих масштабів. Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з бездомними та організовують їх харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю", - в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
После прививки у бомжа 3 дня будет температура 39. А он будет спать на улице в декабре. Думаю всем понятно, чем закончится эта вакцинация.
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22.11.2021 12:03
+7
нормально так, повышать статистику за счет бомжей позорники ипаные, покормите их лучше
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22.11.2021 11:54
+5
"...защитить свою жизнь и здоровье от коронавируса". Да тут походу бездомных нужно защищать от гиперинициативных тварей с Львовского горсовета.
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22.11.2021 12:14
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Безпритульных быть просто не должно и именно в этом и зарыта собака ,не страна у нас а хрен знает что ...УВЫ ,
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22.11.2021 11:45 Відповісти
они есть в каждой стране даже в сша
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22.11.2021 11:57 Відповісти
містер Хе, а смерть має бути? зокрема смерть дітей?
рекомендую всім адептам світової скорботи вбитися об стіну
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22.11.2021 12:08 Відповісти
самое большое количество бездомных - в США. Особенно в Лос-Анджелесе.
Погода хорошая, подачек много дают.
В Украине, в том числе на Западной, полно брошенных домов в деревнях.
Они живут на улицах потому что им так нравится, их все устраивает.
Но вакцинация бездомных - благородный шаг.
Поддерживаю.
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22.11.2021 13:23 Відповісти
А что, беспритульных не жалко?
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22.11.2021 11:47 Відповісти
По 20 баксов на бесхатченка. В дию сертификат добавят? Че за дичь?
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22.11.2021 11:52 Відповісти
вылавливать и вакцинировать...
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22.11.2021 11:52 Відповісти
нормально так, повышать статистику за счет бомжей позорники ипаные, покормите их лучше
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22.11.2021 11:54 Відповісти
А оно им нада? Транспорт, работа, курокод... Оччень сомневаюсь.
Но видимость активной борьбы организовали, молодцы!
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22.11.2021 11:55 Відповісти
После прививки у бомжа 3 дня будет температура 39. А он будет спать на улице в декабре. Думаю всем понятно, чем закончится эта вакцинация.
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22.11.2021 12:03 Відповісти
а відмиють їх перед тим?
бо я тим вакцинаторам не заздрю
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22.11.2021 12:10 Відповісти
"...защитить свою жизнь и здоровье от коронавируса". Да тут походу бездомных нужно защищать от гиперинициативных тварей с Львовского горсовета.
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22.11.2021 12:14 Відповісти
Какая забота!
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22.11.2021 12:23 Відповісти
делать добро - это, типа плохо?
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22.11.2021 13:24 Відповісти
Да нет,напротив.... просто вас лично,ваших близких,родных, в температурой нужно кинуть на парутройку дней на улице в ноябре/декабре, и из витаминов - ошметки лимона с помойки.И глянем , сколько из вас выживет, это ведь не плохо, ведь это же самое будет и с теми бездомными кого проколят. Подобной дичью что вы написали, всем людям которые читаю коментарии ,вы лишьний раз подтвердили - ВЫ БОТ НА СТАВКЕ, ибо оправдывать подобный треш власти, может только бот.
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22.11.2021 15:22 Відповісти
Може, для початку аналізи на туберкульоз і гепатит С. Хоча... Прі чём тут это.
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22.11.2021 13:52 Відповісти
Да пусть хоть Садовый лично прививает, маразм надо довести до полного абсурда.
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22.11.2021 14:56 Відповісти
А вот это конечно самая ДИКАЯ новость за все время.
Дикая во многих аспектах : у нас нет денег для лечения детей - собирают по миру постоянно.
У нас практически пофик на пенсов - ибо настолько наплевательское отношение в вакцинации (как заботе о жизни) в их направлении только слепой не видит.
Сама компания в плане заботы о жизни и здоровье ГРАЖДАН провальна во всех направлениях....
И ТУТ тааадам - вакцинация бездомных, с температурной реакцией (у большенства ) и в холода (ноябрь/декабрь) на улице - выживут еденицы. Это фашизм , эксперимент или тупо вакцины сосроками девать некуда????????? КТО тот "гений" который подобную дичь продвигает????? А инфантильное общество схавает и это.
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22.11.2021 15:16 Відповісти
 
 