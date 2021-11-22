Безпритульних у Львові вакцинуватимуть від COVID-19, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Львівська міська рада організує пункт вакцинації для безхатьків, аби вони могли отримали щеплення та захистити своє життя і здоров’я від коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міської ради.
Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вул. Кирилівській, 3а. Планується, що пункт функціонуватиме наступної п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.
"Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати змогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від хвороби, яка зараз набула загрозливих масштабів. Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з бездомними та організовують їх харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю", - в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.
Будь ласка, зачекайте...
рекомендую всім адептам світової скорботи вбитися об стіну
Погода хорошая, подачек много дают.
В Украине, в том числе на Западной, полно брошенных домов в деревнях.
Они живут на улицах потому что им так нравится, их все устраивает.
Но вакцинация бездомных - благородный шаг.
Поддерживаю.
Но видимость активной борьбы организовали, молодцы!
бо я тим вакцинаторам не заздрю
Дикая во многих аспектах : у нас нет денег для лечения детей - собирают по миру постоянно.
У нас практически пофик на пенсов - ибо настолько наплевательское отношение в вакцинации (как заботе о жизни) в их направлении только слепой не видит.
Сама компания в плане заботы о жизни и здоровье ГРАЖДАН провальна во всех направлениях....
И ТУТ тааадам - вакцинация бездомных, с температурной реакцией (у большенства ) и в холода (ноябрь/декабрь) на улице - выживут еденицы. Это фашизм , эксперимент или тупо вакцины сосроками девать некуда????????? КТО тот "гений" который подобную дичь продвигает????? А инфантильное общество схавает и это.