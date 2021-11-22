Безпритульних у Львові вакцинуватимуть від COVID-19, - міськрада

Львівська міська рада організує пункт вакцинації для безхатьків, аби вони могли отримали щеплення та захистити своє життя і здоров’я від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міської ради.

Пункт вакцинації розташують у Центрі обліку та нічного перебування бездомних громадян, на вул. Кирилівській, 3а. Планується, що пункт функціонуватиме наступної п’ятниці, 26 листопада, з 11:00 до 18:00.

"Такий пункт вакцинації ми створюємо з метою дати змогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, вакцинуватись та мати захист від хвороби, яка зараз набула загрозливих масштабів. Ми порадились із громадськими організаціями, які працюють з бездомними та організовують їх харчування, і дійшли спільної думки, що пункт працюватиме у світловий день, щоб усі охочі могли скористатись цією можливістю", - в.о. директора департаменту гуманітарної політики Євген Бойко.

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