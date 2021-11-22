Бездомных во Львове будут вакцинировать от COVID-19, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Общество
Львовский городской совет организует пункт вакцинации для бездомных, чтобы они могли привиться и защитить свою жизнь и здоровье от коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета.
Пункт вакцинации будет размещен в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на ул. Кирилловской, 3а. Планируется, что пункт будет функционировать в следующую пятницу, 26 ноября, с 11:00 до 18:00.
"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнения, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", - и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко.
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рекомендую всім адептам світової скорботи вбитися об стіну
Погода хорошая, подачек много дают.
В Украине, в том числе на Западной, полно брошенных домов в деревнях.
Они живут на улицах потому что им так нравится, их все устраивает.
Но вакцинация бездомных - благородный шаг.
Поддерживаю.
Но видимость активной борьбы организовали, молодцы!
бо я тим вакцинаторам не заздрю
Дикая во многих аспектах : у нас нет денег для лечения детей - собирают по миру постоянно.
У нас практически пофик на пенсов - ибо настолько наплевательское отношение в вакцинации (как заботе о жизни) в их направлении только слепой не видит.
Сама компания в плане заботы о жизни и здоровье ГРАЖДАН провальна во всех направлениях....
И ТУТ тааадам - вакцинация бездомных, с температурной реакцией (у большенства ) и в холода (ноябрь/декабрь) на улице - выживут еденицы. Это фашизм , эксперимент или тупо вакцины сосроками девать некуда????????? КТО тот "гений" который подобную дичь продвигает????? А инфантильное общество схавает и это.