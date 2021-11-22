Бездомных во Львове будут вакцинировать от COVID-19, - горсовет

Львовский городской совет организует пункт вакцинации для бездомных, чтобы они могли привиться и защитить свою жизнь и здоровье от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Пункт вакцинации будет размещен в Центре учета и ночного пребывания бездомных граждан, на ул. Кирилловской, 3а. Планируется, что пункт будет функционировать в следующую пятницу, 26 ноября, с 11:00 до 18:00.

"Такой пункт вакцинации мы создаем с целью дать возможность тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, вакцинироваться и иметь защиту от болезни, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Мы посоветовались с общественными организациями, которые работают с бездомными и организуют их питание, и пришли к общему мнения, что пункт будет работать в световой день, чтобы все желающие могли воспользоваться этой возможностью", - и.о. директора департамента гуманитарной политики Евгений Бойко.

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