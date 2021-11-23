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На КПВВ біля окупованого Криму вакцинуватимуть від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

На КПВВ біля окупованого Криму вакцинуватимуть від COVID-19

На Херсонщині, на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", проводитимуть вакцинацію від коронавірусу - це буде пілотний проєкт.

Про це під час огляду режимної зони на КПВВ "Чонгар" заявила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що такий проєкт запроваджується в експериментальному порядку на декілька місяців, щоб побачити як він працюватиме.

"Якщо буде попит, і люди будуть звертатися, то, звичайно, це треба буде робити - і на КПВВ "Каланчак", і на КПВВ "Чонгар", - сказала Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна продовжила контракт з Pfizer: щорічно буде купувати 25 млн доз COVID-вакцини для додаткових щеплень, - Ляшко

За її словами, є питання організаційні, які необхідно вирішити.

Наразі вже є відповідна домовленість з головою Херсонської ОДА, сказала Верещук.

Цей експеримент, уточнила вона, можна запровадити на кілька місяців, умовно, до березня, щоб взимку мешканцям АРК не доводилося їхати для вакцинації далеко у населені пункти Херсонщини. За цей період, за словами міністра, можна буде подивитися на динаміку: чи буде потреба надалі надавати таку послугу безпосередньо на КПВВ.
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И кто туда пойдет если в Крыму действуют QR коды только на российские вакцины.
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23.11.2021 16:31 Відповісти
вересчук виглядає невакцинованих кримчан
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23.11.2021 16:32 Відповісти
Пусть этих крымских лядей спутником колют. нефиг им людские вакцЫны давать!!!
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23.11.2021 16:32 Відповісти
А как быть с проукраинскими крымчанами? Знаю, что их очень мало, но они же есть.
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23.11.2021 16:40 Відповісти
Зараз крисчани за Pfizer попруть. У них вибір вакцин невеликий - спутнік та спутнік. А тим, хто ще хоче жити, розуміють, що вакцина необхідна. Тим більше, що на расії антиваксерна пропаганда переслідується, це у нас їхні боти відпрацьовують, як скажені кидаються на людей та маніпулюють свідомістю тих, хто вагається.
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23.11.2021 16:58 Відповісти
Не переживай за них. Все хто хотел уже прокололись местным варевом и щасливы также как и наши ковидобесы. Кого нагнули, того уже и так нагнули.

Единственно если за границу надо двинуть - вот эти может и попрут.
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23.11.2021 17:05 Відповісти
Сленг антивакса: местное варево; ковидобесы; нагнули; двинуть.

Я за них не хвилююсь, мені на них начхати, як і на наших антиваксів. Просто коментую новину, бо знаю, що багато з них мріють зробити будь яку вакцину, яка визнана ВОЗ. На кацапії навіть тури у Європу робили, щоб зробити щеплення Pfizer або Moderna.

А тим, хто зібрався за кордон без вакцини, то можна навіть не рипатись.
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23.11.2021 17:21 Відповісти
Я не розумію чому Україна має за власні кошти вакцинувати осіб з окупованої території тим самим полегшуючи ворогу її утримання. Це не пілотний проект. Це диверсія ФСБ реалізована агентом ФСБ. Далі буде. Переконаний що всі діяльність ТП на державній службі буде повністю деструктивною і принесе величезну шкоду Україні.
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23.11.2021 17:03 Відповісти
Отвечаю на поставленный вами вопрос: важна цифра вакцинированных. Как, кого и какими методами - никого не интересует.
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23.11.2021 17:11 Відповісти
Ну "да" - ідеологія "какая разніца"...
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23.11.2021 18:11 Відповісти
охенеть,от падлы! оказывается тест на ковид для подонков анти-укринских тоже бесплатный !
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23.11.2021 17:07 Відповісти
 
 