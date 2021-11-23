На КПВВ біля окупованого Криму вакцинуватимуть від COVID-19
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На Херсонщині, на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", проводитимуть вакцинацію від коронавірусу - це буде пілотний проєкт.
Про це під час огляду режимної зони на КПВВ "Чонгар" заявила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона зазначила, що такий проєкт запроваджується в експериментальному порядку на декілька місяців, щоб побачити як він працюватиме.
"Якщо буде попит, і люди будуть звертатися, то, звичайно, це треба буде робити - і на КПВВ "Каланчак", і на КПВВ "Чонгар", - сказала Верещук.
За її словами, є питання організаційні, які необхідно вирішити.
Наразі вже є відповідна домовленість з головою Херсонської ОДА, сказала Верещук.
Цей експеримент, уточнила вона, можна запровадити на кілька місяців, умовно, до березня, щоб взимку мешканцям АРК не доводилося їхати для вакцинації далеко у населені пункти Херсонщини. За цей період, за словами міністра, можна буде подивитися на динаміку: чи буде потреба надалі надавати таку послугу безпосередньо на КПВВ.
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Единственно если за границу надо двинуть - вот эти может и попрут.
Я за них не хвилююсь, мені на них начхати, як і на наших антиваксів. Просто коментую новину, бо знаю, що багато з них мріють зробити будь яку вакцину, яка визнана ВОЗ. На кацапії навіть тури у Європу робили, щоб зробити щеплення Pfizer або Moderna.
А тим, хто зібрався за кордон без вакцини, то можна навіть не рипатись.