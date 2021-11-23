На КПВВ біля окупованого Криму вакцинуватимуть від COVID-19

На Херсонщині, на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", проводитимуть вакцинацію від коронавірусу - це буде пілотний проєкт.

Про це під час огляду режимної зони на КПВВ "Чонгар" заявила віцепрем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що такий проєкт запроваджується в експериментальному порядку на декілька місяців, щоб побачити як він працюватиме.

"Якщо буде попит, і люди будуть звертатися, то, звичайно, це треба буде робити - і на КПВВ "Каланчак", і на КПВВ "Чонгар", - сказала Верещук.

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За її словами, є питання організаційні, які необхідно вирішити.

Наразі вже є відповідна домовленість з головою Херсонської ОДА, сказала Верещук.

Цей експеримент, уточнила вона, можна запровадити на кілька місяців, умовно, до березня, щоб взимку мешканцям АРК не доводилося їхати для вакцинації далеко у населені пункти Херсонщини. За цей період, за словами міністра, можна буде подивитися на динаміку: чи буде потреба надалі надавати таку послугу безпосередньо на КПВВ.