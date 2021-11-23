Javelin на Донбасі не використовували, - речник штабу ООС Мельничук
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У штабі Операції Об’єднаних сил заперечують використання американських переносних протитанкових комплексів Javelin.
Про це начальник пресслужби ОС Ярослав Мельничук заявив у коментарі "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що ОС заперечують інформацію, "надану невідомо ким". Станом на зараз на Донбасі "Джавеліни" не використовувалися.
Речник ОС пообіцяв, що як тільки "Джавеліни" використають проти російсько-окупаційних військ, українці одразу про це дізнаються.
Раніше "слуга народу", голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Ігор Копитін повідомив, що українські війська застосували в зоні ООС протитанковий ракетний комплекс Javelin.
Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки, а також безпілотників, гелікоптерів і літаків, що заходять на посадку.
Будь ласка, зачекайте...
У семи нянек Джавелин без дела !
Шашлык, 3 шашлыка - выбросила в пропасть.
А то он много чего говорит. А если всерьез, то Лука исключительно хитрый, мноопытный, коварный, стойкий и изобретательный политик, действующий под маской "психически невыдержанного колхозника". Сколько народа он на "колхозника" развел!
вы определиться никак не можете было или небыло?
Теперь пусть на Расее вьіносят себе мозг от зловещей неопределенности. Разьіграно , как по нотам ! Респект !
Так и ведется психологическая война с противником - для тех , кто не знает.
А начсет информвойны -- Вот именно, и зеленые пистаполы только играют на руку врагу, внося недоверие к своим защитникам.
Шо за камера о которую бьются осколки.
Зате у повітрі ми беззахисні. Це вже зельонкіна заслуга.