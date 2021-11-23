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Javelin на Донбасі не використовували, - речник штабу ООС Мельничук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Javelin на Донбасі не використовували, - речник штабу ООС Мельничук

У штабі Операції Об’єднаних сил заперечують використання американських переносних протитанкових комплексів Javelin.

Про це начальник пресслужби ОС Ярослав Мельничук заявив у коментарі "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що ОС заперечують інформацію, "надану невідомо ким". Станом на зараз на Донбасі "Джавеліни" не використовувалися.

Речник ОС пообіцяв, що як тільки "Джавеліни" використають проти російсько-окупаційних військ, українці одразу про це дізнаються.

Раніше "слуга народу", голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Ігор Копитін повідомив, що українські війська застосували в зоні ООС протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Дивіться: Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - "слуга народу" Копитін. ФОТО

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки, а також безпілотників, гелікоптерів і літаків, що заходять на посадку.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
не факт,если бы шмальнули,было бы видео - обязательно - всем интересно было бы узнать,кого из бурято-шахтёрских витезей первым поплющило за руский миръ такой дорогой омереканской фиговиной..
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23.11.2021 20:01
+9
Наши генералы обосрались и оправдываются перед путлером: Не ни разу, мамой клянусь !
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23.11.2021 19:55
+7
Начальник ГРУ говорит, что применяли, нардеп от "СН" говорит, что применяли, а пресс-служба ООС, что нет !?
У семи нянек Джавелин без дела !
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23.11.2021 19:59
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Наши генералы обосрались и оправдываются перед путлером: Не ни разу, мамой клянусь !
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23.11.2021 19:55 Відповісти
не факт,если бы шмальнули,было бы видео - обязательно - всем интересно было бы узнать,кого из бурято-шахтёрских витезей первым поплющило за руский миръ такой дорогой омереканской фиговиной..
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23.11.2021 20:01 Відповісти
Джавелины нужны только для танков, а они сейчас на передок не выезжают. Ну а тратить их на грузовики, бтр, бмп или другие легкие "маталыги", которые прекрасно горят и от менее экзотических ПТРК - кто умными назовет?
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23.11.2021 21:32 Відповісти
Вряд-ли. Меня тоже утром в новости от "слуги" напрягло отсутствие фоток. Только с полигона. Было очень похоже на пиар. Джевелин -- очень специфическая и дорогая штука чтобы ее использовать не по серьезной технике. По всяким БТР, БМП и подобному у нас и без Джевлеинов инструменты есть.
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23.11.2021 20:21 Відповісти
У нас вообще очень много сказочных персонажей стали болтать в последнее время о том, что их совершенно не касается и мягко говоря, не в их компетенции, и самое смешное, противореча друг дружке. Как-то надо уже наводить порядок в военном информ-поле и давать по языку всяким пис...аболам со своим никому не нужным мнением
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23.11.2021 20:45 Відповісти
А в Україні бодай хтось відповів за публічну брехню !!! Звіздіти ,не мішки тягати !!)))
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23.11.2021 21:30 Відповісти
Дорого.... фаготист дешевле...
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23.11.2021 20:46 Відповісти
По поводу наших согласен, а вот амеры своих вояк помница одёргивали, фигачили из них разве шо не по собачьим будкам
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23.11.2021 22:36 Відповісти
Начальник ГРУ говорит, что применяли, нардеп от "СН" говорит, что применяли, а пресс-служба ООС, что нет !?
У семи нянек Джавелин без дела !
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23.11.2021 19:59 Відповісти
Шо , сам начальник ГРУ ГШ МО РФ такое сказал ? Влетит ему от Шойги ...
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23.11.2021 20:09 Відповісти
Может спи....онерили, и надо списать? Типа
Шашлык, 3 шашлыка - выбросила в пропасть.
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23.11.2021 21:03 Відповісти
Так, а куди він дівся?
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23.11.2021 20:03 Відповісти
Так всё же понятно! Если Джавелина нет в месте хранения, то ясное дело - его применили. Наверняка, успешно. Предположение о том, что его продали сепарам, я отметаю, как совершенно недостойную! Такого, ведь, никогда не было, да и быть не может!!!
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23.11.2021 20:08 Відповісти
Звідки білорусу знати що можливе в Україні?
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23.11.2021 20:13 Відповісти
Я уважаю демократически избранную в Украине власть. А Вы?
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23.11.2021 20:20 Відповісти
Ти за білорузьким кордоном можешь хоть обісратись.
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23.11.2021 20:22 Відповісти
Могу, конечно. А ещё могу посмотреть как ваши официальные лица регулярно обсираются.
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23.11.2021 20:25 Відповісти
Может лучше за своими смотреть?😂🌷
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23.11.2021 20:27 Відповісти
Свои его кормят. Низ-зя.
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23.11.2021 20:40 Відповісти
Ну, наши куда осторожнее, таких ляпов не допускают.
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23.11.2021 20:49 Відповісти
Вообще как то пох на ваших.У тебя своя страна,вот и займись своей страной😂🌷
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23.11.2021 20:51 Відповісти
За нашими скучно наблюдать - обычные косноязычные чиновники (за редкими исключениями). Слово боятся сказать За вашими следить куда веселей - у вас вся страна сплошной 95-й квартал.
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23.11.2021 21:06 Відповісти
Коцапа ты сильно напоминаешь,их в дверь-они в окно.Их спамят,посылают,но они с каким то болезненным остервенением лезут на этот сайт.Вообще гордости ноль😂🌷
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23.11.2021 21:10 Відповісти
Марк , как тьі прокомментируешь последние перльі Луки ? Хотя , если нет специального медицинского образования , єто сложно ...
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23.11.2021 21:17 Відповісти
Ты про какие? Про эти что-ли? https://youtu.be/KsA5eJxhzMI

А то он много чего говорит. А если всерьез, то Лука исключительно хитрый, мноопытный, коварный, стойкий и изобретательный политик, действующий под маской "психически невыдержанного колхозника". Сколько народа он на "колхозника" развел!
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23.11.2021 21:23 Відповісти
Марк , бульбопюрер "развел" многих , но народ Беларуси он , наоборот , завел . И жить шизоиду осталось недолго . Имхо
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23.11.2021 21:27 Відповісти
Ну, так 27 лет уже при власти. Пора и передохнуть. Он сейчас затеял конституционную реформу, в результате которой рассчитывает занять то место, которое сейчас в Казахстане занимает Назарбаев. Как получится - увидим.
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23.11.2021 21:37 Відповісти
У кого ти питаєшь. У представника нації, яка одна на просторі СРСР змінила свої національні флаг і герб на радянські. У тих хто буде квітами зустрічати російських солдат на дорозі до Українського кордону? Ти бачив їх майдан. СТИДОБА.
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24.11.2021 11:14 Відповісти
Шістка російського ФСБ вчіть українців , як жити. Білорус, ти випадково берега не поплутав?
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24.11.2021 11:11 Відповісти
Так і прапор тобі в руки, союзник ерефії.
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23.11.2021 20:27 Відповісти
Прапора Союзного государства пока нет, правда, обещают подумать над этим.
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23.11.2021 21:11 Відповісти
Вже є це червоний з серпом і ще якимсь лайном. Повертайтесь к істокам. Адін народ з путіним.
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24.11.2021 11:17 Відповісти
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23.11.2021 20:46 Відповісти
тыц дрыц
вы определиться никак не можете было или небыло?
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23.11.2021 20:04 Відповісти
Ахто ж признається, "може то Зінка"?
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23.11.2021 20:54 Відповісти
Такі да, но нет.
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24.11.2021 11:18 Відповісти
Хороший развод и троллинг противника , в стиле Голдьі Мейер : "Израиль не имеет ядерного оружия , но применит его в случае необходимости".
Теперь пусть на Расее вьіносят себе мозг от зловещей неопределенности. Разьіграно , как по нотам ! Респект !
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23.11.2021 20:07 Відповісти
Что ты несёшь клоун, то что шмаркли лепят кто что попало и позорят нас перед союзниками это разыграно по нотам?))) Ты еще нам расскажи что по вагнеровцам когда операции сначала не было, потом она была не наша, а потом наша, но мы не виноваты это тоже хитрый план.
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23.11.2021 20:15 Відповісти
Т.е. в Раше настолько тупые вояки, что не смогут понять каким средством поражения уничтожена их техника? Это уже слишком, перебор в жополизстве.
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23.11.2021 20:28 Відповісти
Понять , конечно , смогут , а дальше , что ? Сообщить об уничтожении танка или БМП американским оружием хай-тек , унизительно . Поєтому будут молчать о потерях , а устраивать истерику будут только со ссьілкой на украинские источники . А они неоднозначньі , мягко говоря.
Так и ведется психологическая война с противником - для тех , кто не знает.
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23.11.2021 20:38 Відповісти
Так откуда тогда "зловещая неопределенность"? Ничего тупее на ум не пришло.?

А начсет информвойны -- Вот именно, и зеленые пистаполы только играют на руку врагу, внося недоверие к своим защитникам.
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23.11.2021 21:29 Відповісти
Не використовували? А дарма...
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23.11.2021 20:12 Відповісти
их там нет
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23.11.2021 20:31 Відповісти
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23.11.2021 20:13 Відповісти
Що за танк ?
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23.11.2021 20:26 Відповісти
Та,,,
Шо за камера о которую бьются осколки.
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23.11.2021 21:08 Відповісти
головна фішка зеленої влади - не дня без брехні !
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23.11.2021 20:20 Відповісти
Нам постоянно врут, сначало говорят одно а через неделю противоположное. Так было с стягиванием российских войск и вот сейчас.
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23.11.2021 20:22 Відповісти
Так то ж трампушка забороняв, а тепер дідусь Байден кермує, а нова мітла, як відомо, трактує домовленості по-новому.
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23.11.2021 20:27 Відповісти
Ну ожидаемо. Сразу напрягло что нет видео или фото, да и танков противник на передке не держит а использовать против дота просто глупо.
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23.11.2021 20:28 Відповісти
тобі ,що кацапів шкода ?
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23.11.2021 20:33 Відповісти
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23.11.2021 20:32 Відповісти
Что мы все время оправдываемся перед чмошниками , применяли или не применяли тот или иной вид оружия!!! Мы защищаем свои кордоны и жизни наших людей и пошли на йух все "озабоченные"!!!!!!!!!!!!!!
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23.11.2021 20:34 Відповісти
Вы еще росийских окупантов пустите на склад пускай пересчитают и ключи от склада им отдайте чтобы как в крыму
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23.11.2021 20:39 Відповісти
Ну так пойдите у ***** медаль попросите за незащиту Родины. Кто будет уважать такую армию и такую страну где перед врагом отчитываются за каждый шаг
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23.11.2021 20:40 Відповісти
Дивно, ідіот від прес-служби української армії хизується і виправдовується тим, що армія не знищує ефективно вбивць українців, навіть якщо має ефективні засоби.
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23.11.2021 20:46 Відповісти
Пентагон рассматривает поставки в Украину ракетных комплексов "Стингер" пише агенція CNN...,раз єто просочилось в прессу, то глава Пентагона Ллойд Остин доставит комплексы лично в Киев...Не сцыте крысы мавзолейные... все идет по плану...
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23.11.2021 20:56 Відповісти
Таке враження, наче останнім часом хтось навмисне підігріває інфопростір.
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23.11.2021 21:02 Відповісти
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23.11.2021 21:04 Відповісти
Купував іще Порошенко.
Зате у повітрі ми беззахисні. Це вже зельонкіна заслуга.
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23.11.2021 22:05 Відповісти
не факт
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24.11.2021 11:26 Відповісти
 
 