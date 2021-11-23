Javelin на Донбасі не використовували, - речник штабу ООС Мельничук

У штабі Операції Об’єднаних сил заперечують використання американських переносних протитанкових комплексів Javelin.

Про це начальник пресслужби ОС Ярослав Мельничук заявив у коментарі "Українській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що ОС заперечують інформацію, "надану невідомо ким". Станом на зараз на Донбасі "Джавеліни" не використовувалися.

Речник ОС пообіцяв, що як тільки "Джавеліни" використають проти російсько-окупаційних військ, українці одразу про це дізнаються.

Раніше "слуга народу", голова підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Ігор Копитін повідомив, що українські війська застосували в зоні ООС протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Дивіться: Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - "слуга народу" Копитін. ФОТО

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки, а також безпілотників, гелікоптерів і літаків, що заходять на посадку.