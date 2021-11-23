Javelin на Донбассе не использовали, - представитель штаба ООС Мельничук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В штабе Операции Объединенных сил отрицают использование американских переносных противотанковых комплексов Javelin.
Об этом начальник прессслужбы ОС Ярослав Мельничук заявил в комментарии "Українській правді", сообщает Цензор.НЕТ.
Он заверил, что ОС отрицают информацию, "предоставленную неизвестно кем". По состоянию на данный момент на Донбассе "Джавелины" не использовались.
Представитель ОС пообещал, что как только "Джавелины" используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают.
Ранее "слуга народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин сообщил, что украинские войска применили в зоне ООС противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов.
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У семи нянек Джавелин без дела !
Шашлык, 3 шашлыка - выбросила в пропасть.
А то он много чего говорит. А если всерьез, то Лука исключительно хитрый, мноопытный, коварный, стойкий и изобретательный политик, действующий под маской "психически невыдержанного колхозника". Сколько народа он на "колхозника" развел!
вы определиться никак не можете было или небыло?
Теперь пусть на Расее вьіносят себе мозг от зловещей неопределенности. Разьіграно , как по нотам ! Респект !
Так и ведется психологическая война с противником - для тех , кто не знает.
А начсет информвойны -- Вот именно, и зеленые пистаполы только играют на руку врагу, внося недоверие к своим защитникам.
Шо за камера о которую бьются осколки.
Зате у повітрі ми беззахисні. Це вже зельонкіна заслуга.