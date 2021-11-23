Javelin на Донбассе не использовали, - представитель штаба ООС Мельничук

В штабе Операции Объединенных сил отрицают использование американских переносных противотанковых комплексов Javelin.

Об этом начальник прессслужбы ОС Ярослав Мельничук заявил в комментарии "Українській правді", сообщает Цензор.НЕТ.

Он заверил, что ОС отрицают информацию, "предоставленную неизвестно кем". По состоянию на данный момент на Донбассе "Джавелины" не использовались.

Представитель ОС пообещал, что как только "Джавелины" используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают.

Ранее "слуга народа", глава подкомитета по оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин сообщил, что украинские войска применили в зоне ООС противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов.

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