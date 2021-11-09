Военные США поинтересовались опытом Украины в применении ПТРК "Javelin", - Генштаб ВСУ

Американские военные на встрече с коллегами из ВСУ "интересовались эффективностью и опытом использования полученной от США материально-технической помощи в ходе выполнения боевых задач", причем "в числе прочего акцентировали внимание на применении ПТРК Javelin".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"В оперативном командовании "Север" состоялась рабочая встреча Атташе Сухопутных войск при Посольстве США в Украине полковника Брендона Пресли с командующим войсками генерал-майором Виктором Николюком и офицерами управления. В ходе визита стороны обсудили ряд вопросов относительно ситуации в северо-восточном регионе Украины и направления сотрудничества с США", - говорится в сообщении.

"Наши подразделения неоднократно проходили обучение с участием и под руководством американских инструкторов. Это и есть одно из результативных направлений нашей совместной работы. Надеюсь, что сотрудничество будет только углубляться, а положительные результаты будут наращиваться", - отметил командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк.

"В ходе брифинга украинской стороны американских партнеров была доведена информация о ситуации с безопасностью в зоне ответственности ОК "Север". Также отдельно остановились на уже полученном опыте управления и подчиненных воинских частей в ходе участия в операции Объединенных сил по соответствующим направлениям деятельности, в частности в логистике, разведке, в системе связи", - добавили в Генштабе.

"Полковника Брендона Пресли и его помощника майора Джеймса Типпетса интересовали эффективность и опыт использования материально-технической помощи, полученной от США, в ходе выполнения боевых задач украинскими военными. Среди прочего акцентировали внимание на применении ПТРК "Javelin", - отметили в Генштабе.

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Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов.