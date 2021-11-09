Военные США поинтересовались опытом Украины в применении ПТРК "Javelin", - Генштаб ВСУ
Американские военные на встрече с коллегами из ВСУ "интересовались эффективностью и опытом использования полученной от США материально-технической помощи в ходе выполнения боевых задач", причем "в числе прочего акцентировали внимание на применении ПТРК Javelin".
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
"В оперативном командовании "Север" состоялась рабочая встреча Атташе Сухопутных войск при Посольстве США в Украине полковника Брендона Пресли с командующим войсками генерал-майором Виктором Николюком и офицерами управления. В ходе визита стороны обсудили ряд вопросов относительно ситуации в северо-восточном регионе Украины и направления сотрудничества с США", - говорится в сообщении.
"Наши подразделения неоднократно проходили обучение с участием и под руководством американских инструкторов. Это и есть одно из результативных направлений нашей совместной работы. Надеюсь, что сотрудничество будет только углубляться, а положительные результаты будут наращиваться", - отметил командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк.
"В ходе брифинга украинской стороны американских партнеров была доведена информация о ситуации с безопасностью в зоне ответственности ОК "Север". Также отдельно остановились на уже полученном опыте управления и подчиненных воинских частей в ходе участия в операции Объединенных сил по соответствующим направлениям деятельности, в частности в логистике, разведке, в системе связи", - добавили в Генштабе.
"Полковника Брендона Пресли и его помощника майора Джеймса Типпетса интересовали эффективность и опыт использования материально-технической помощи, полученной от США, в ходе выполнения боевых задач украинскими военными. Среди прочего акцентировали внимание на применении ПТРК "Javelin", - отметили в Генштабе.
Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов.
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2. Это напоминание украинцам - что русские танки на границе с РФ, не спать!
3. Николюк - опытный военный. Рад что именно он сейчас возглавляет части "Пивнич".
Это именно его ребята взяли в свое время Александрова и Ерофеева.
он возглавлял 92-ю, которая единственная пыталась деблокировать наших под Илловайском. Но их всех разгромили.. так что человек обстреляный и злой.
Дороговато для учений.
А подо Львовом есть полигон? вот это новость.
Кацапы. как вы палитесь это капец.
- Як повідомили в офісі ЗЕ-презервадента, - їх зовсім не застосовують, бо вони дуже не подобаються Путіну і його найманцям в ЛуГандонії... як і в випадку з застосування Байрактара...
Для особо одаренных диванных икспердов, стратегаф, тактикаф и других праффесаров военных наук, которые тоже "в танке":
1. Максимальная эффективная дальность Джавелина 3000 метров
2. Стоимость выстрела - больше 200 килобаксов
3. Есть ссылки на сообщения, за время с момента принятия комплексов на вооружение, о том, что были попытки танковых прорывов или хотя бы выезда танков/др. бронетехники на огневые позиции наблюдаемые в оптика с?
4. Танк может, как и гаубица, вести огонь из укрытий, по навесной траектории на дальность до 10 км (смотри п. 1)
5. Сжигать Джавелин для того чтобы поломать блиндаж или пару-тройку пехотинцев? Ну не знаю .... может разумней взять для этого что-то менее экзотичное?
Логично.
- Эээээ...... Ммм........ Ааааа....... ими что, надо было СТРЕЛЯТЬ?!!!
на зесрань не звертати уваги - ці тварі не до Украіни.
свороваливзорвали)
Чи досвідом стрільби по мішенях на полігоні ?
Неудобный вопрос.
Не хотелось бы чтобы наши использовался как подставку под телевизор
- Можно.
- Ну и ...?
- Что "ну и"? Вы спросили, мы-ответили. Следующий вопрос, пожалуйста.
там особо учиться не надо: увидел - нажал и забыл,
где они и сколько их - никого не должно и па ть,
а поговорить о них ... это можно