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Новости Война
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Военные США поинтересовались опытом Украины в применении ПТРК "Javelin", - Генштаб ВСУ

Военные США поинтересовались опытом Украины в применении ПТРК

Американские военные на встрече с коллегами из ВСУ "интересовались эффективностью и опытом использования полученной от США материально-технической помощи в ходе выполнения боевых задач", причем "в числе прочего акцентировали внимание на применении ПТРК Javelin".

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"В оперативном командовании "Север" состоялась рабочая встреча Атташе Сухопутных войск при Посольстве США в Украине полковника Брендона Пресли с командующим войсками генерал-майором Виктором Николюком и офицерами управления. В ходе визита стороны обсудили ряд вопросов относительно ситуации в северо-восточном регионе Украины и направления сотрудничества с США", - говорится в сообщении.

Военные США поинтересовались опытом Украины в применении ПТРК Javelin, - Генштаб ВСУ 01

"Наши подразделения неоднократно проходили обучение с участием и под руководством американских инструкторов. Это и есть одно из результативных направлений нашей совместной работы. Надеюсь, что сотрудничество будет только углубляться, а положительные результаты будут наращиваться", - отметил командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк.

"В ходе брифинга украинской стороны американских партнеров была доведена информация о ситуации с безопасностью в зоне ответственности ОК "Север". Также отдельно остановились на уже полученном опыте управления и подчиненных воинских частей в ходе участия в операции Объединенных сил по соответствующим направлениям деятельности, в частности в логистике, разведке, в системе связи", - добавили в Генштабе.

"Полковника Брендона Пресли и его помощника майора Джеймса Типпетса интересовали эффективность и опыт использования материально-технической помощи, полученной от США, в ходе выполнения боевых задач украинскими военными. Среди прочего акцентировали внимание на применении ПТРК "Javelin", - отметили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США помогут развивать потенциал ПВО Украины, модернизировать флот и поставят "Джавелины". Путин понимает только язык силы, - сенатор Грэм

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов.

Автор: 

Генштаб ВС (6208) США (26471) Javelin (167)


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Топ комментарии
+34
Зеля ж запретил стрелять, какие джавелины? Так то с ними все ок, они в безопасности)))
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09.11.2021 13:12
+16
Не низя стрелять, а то будет из Германии обеспокоенность. А вот когда наши ребята гибнут каждый день , то все в порядке.. обеспокоенности нет.
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09.11.2021 13:14
+12
Про це повідомив зелений Генштаб. Сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалить.
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09.11.2021 13:14
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Зеля ж запретил стрелять, какие джавелины? Так то с ними все ок, они в безопасности)))
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09.11.2021 13:12 Ответить
Про це повідомив зелений Генштаб. Сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалить.
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09.11.2021 13:14 Ответить
1. Джавелины применяются, и успешно.
2. Это напоминание украинцам - что русские танки на границе с РФ, не спать!
3. Николюк - опытный военный. Рад что именно он сейчас возглавляет части "Пивнич".
Это именно его ребята взяли в свое время Александрова и Ерофеева.
он возглавлял 92-ю, которая единственная пыталась деблокировать наших под Илловайском. Но их всех разгромили.. так что человек обстреляный и злой.
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09.11.2021 13:50 Ответить
Де їх застосовують ЗСУ?
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09.11.2021 13:54 Ответить
на навчаннях десь під Львовом.
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09.11.2021 14:12 Ответить
1 выстрел Джавелина стоит 2 млн долларов.
Дороговато для учений.
А подо Львовом есть полигон? вот это новость.
Кацапы. как вы палитесь это капец.
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10.11.2021 23:48 Ответить
Эндрю с Вами поспорил бы, как и Киян. Но увы, их обоих убили. Помню интервью Ветра на Цензоре, где он обьяснял, что контрабанда в его районе невозможна из-за водной преграды, а буквально за день до него волонтеры показали видео паромной переправы, где все работало как на стройке 30х.. Меня тогда это очень удивило, как комбриг не может знать о переправе в сфере его ответственности? Тогда я еще не знал о угрозах Ветра волонтеру Галущенко и деталях зачистки места его убийства...
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09.11.2021 14:31 Ответить
Питання, а чи є ще в наявності ті Джавеліни, зелупна влада ?
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09.11.2021 13:21 Ответить
и клоун ответил с печалью - мыши их поели, нет джавелинов, но если каждому зелебобику дать по рогатке, то мы остановим танки которые мы не видим возле нашей границы.
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09.11.2021 14:19 Ответить
Это тактичный намек зелупкам у власти. Кричите караул, убивают а стрелять не стреляете...
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09.11.2021 14:12 Ответить
А тебе думать на ботоферме запретили или от природы такое тошнотворное?
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09.11.2021 14:25 Ответить
-Американські військові на зустрічі з колегами із ЗСУ "цікавилися ефективністю та досвідом використання Джавелінів в ході виконання бойових завдань"

- Як повідомили в офісі ЗЕ-презервадента, - їх зовсім не застосовують, бо вони дуже не подобаються Путіну і його найманцям в ЛуГандонії... як і в випадку з застосування Байрактара...
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09.11.2021 14:27 Ответить
Что за бред? что они там курят?
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09.11.2021 13:13 Ответить
Кто курит ? Зелена гнидота чи Штати
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09.11.2021 13:19 Ответить
Зелена гидота.
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09.11.2021 13:37 Ответить
а вы с какой целью интересуетесь? хотите их травке рекламу сделать или чисто для себе?
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09.11.2021 13:45 Ответить
Не низя стрелять, а то будет из Германии обеспокоенность. А вот когда наши ребята гибнут каждый день , то все в порядке.. обеспокоенности нет.
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09.11.2021 13:14 Ответить
Не низя стрелять, а то будет из Германии обеспокоенность.

Для особо одаренных диванных икспердов, стратегаф, тактикаф и других праффесаров военных наук, которые тоже "в танке":
1. Максимальная эффективная дальность Джавелина 3000 метров
2. Стоимость выстрела - больше 200 килобаксов
3. Есть ссылки на сообщения, за время с момента принятия комплексов на вооружение, о том, что были попытки танковых прорывов или хотя бы выезда танков/др. бронетехники на огневые позиции наблюдаемые в оптика с?
4. Танк может, как и гаубица, вести огонь из укрытий, по навесной траектории на дальность до 10 км (смотри п. 1)
5. Сжигать Джавелин для того чтобы поломать блиндаж или пару-тройку пехотинцев? Ну не знаю .... может разумней взять для этого что-то менее экзотичное?
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09.11.2021 17:49 Ответить
Тут про обеспокоенность, а не про танки. Германия показала себя во всей красе, впечатление такое, что пакт Молотова-Риббентропа продолжает работать. Надеюсь, Польша устроит коридор для беженцев Беларусь-Польша-Германия и Беларусь-Литва-Польша-Германия. А мы выразим озабоченность по этому поводу.
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09.11.2021 18:38 Ответить
Трамп запретил в своё время Джавелины на Донбассе применять.
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09.11.2021 13:16 Ответить
Разрешение только при наступлении орков на Донбассе или на границе с рф.
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09.11.2021 13:30 Ответить
поэтому Трамп (в отличие от Обамы) передал Украине Джавелины.
Логично.
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09.11.2021 13:46 Ответить
Мы же, главное, стрелять перестали. И Джавелины у нас только для телевизора. Будет нормальный президент - ипанем по врагу и вашей заморской штуковиной. Вот тогда и за опытом приходите. А пока вот как-то так...
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09.11.2021 13:16 Ответить
- Мы вам три года назад подарили сто-пятьсот "Джавелинов", сколько вражеских танков вы уже уничтожили?
- Эээээ...... Ммм........ Ааааа....... ими что, надо было СТРЕЛЯТЬ?!!!
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09.11.2021 13:17 Ответить
гарна гармата - тре давати ще і багато в війско.
на зесрань не звертати уваги - ці тварі не до Украіни.
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09.11.2021 13:26 Ответить
Конечно надо узнать об умении управляться с Джавелинами, ведь танки и к границе, танки и гаубицы в ОРДЛ нагнала рф. Чтобы не получилось как Афганец - американское оружие "подарили" талибам.
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09.11.2021 13:27 Ответить
Це нагадування касапам, що в ЗСУ є Джавеліни, і ще додатково поступлять.
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09.11.2021 13:29 Ответить
Сподіваюсь що керівництву ЗСУ буде принаймні ...дуже соромно коли вони повідомлять партнерів із США що жодного разу не викоистовували ПТРК "Javelin"))) бо їм це заборонила агентура РФ з офісу президента
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09.11.2021 13:36 Ответить
Ну, говорят, отличный опыт, разбирают как горячие пирожки
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09.11.2021 13:45 Ответить
наше использование - уникальный метод складирования под открытым небом, как и 99% военных складов (что не своровали взорвали)
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09.11.2021 13:46 Ответить
Досвідом зберігання?
Чи досвідом стрільби по мішенях на полігоні ?
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09.11.2021 14:07 Ответить
не ну шо-то ж там недавно шмякнули (фрау и мсье перелякались жеж за ихтамнетов.. а рашка как взвыла? как будто по Воронежу попали))))
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09.11.2021 14:11 Ответить
Украинские конструкторы утерли нос Джавелинам....придумали боевой дрон-Камикадзе с убойной силой...,Арабские страны уже беснуются заказывать покупать этот дрон...
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09.11.2021 14:17 Ответить
Сколько вражеских танков уничтожили?
Неудобный вопрос.
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09.11.2021 14:18 Ответить
Танки стали дерьмом еще в Грозном 28 декабря 1994 года....когда генерал Дудаев палил это говно на площади Минутка...
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09.11.2021 14:23 Ответить
Нафига тогда нам Джавелины.
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09.11.2021 14:26 Ответить
Вопрос то неудобный, а почему тогда ***** ссытся джавелинов?
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09.11.2021 14:25 Ответить
***** ссытся не Джавелинов, а поставок современного вооружения.
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09.11.2021 14:27 Ответить
***** просто ссыться, без повода, оно старенькое уже.
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09.11.2021 15:15 Ответить
А вот он и видосик дрона-камикадзе..https://youtu.be/zggE3i0LrDQ https://youtu.be/zggE3i0LrDQ
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09.11.2021 14:19 Ответить
Bayraktar видели все как применили, а FGM-148 Javelin как применяли против лаптеногих я не видел например, кто-то даст ссылку? Может конечно это секретно, но один раз бы стоило показать боевое применение, если оно было конечно.
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09.11.2021 14:22 Ответить
тоже ничего не слышал про применение Джавелина

Не хотелось бы чтобы наши использовался как подставку под телевизор
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09.11.2021 15:00 Ответить
- Можно поинтересоваться опытом боевого применения ПТРК Javelin?
- Можно.
- Ну и ...?
- Что "ну и"? Вы спросили, мы-ответили. Следующий вопрос, пожалуйста.
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09.11.2021 14:23 Ответить
Вы не поняли...ОРДЛО сами себя заминировали вокруг..это типа Санктъ-чЛенинград образца сентября 1941 года....когда бараны Жюкова сами себя заминировали в Финском заливе... стадо идиотов...
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09.11.2021 14:25 Ответить
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09.11.2021 14:35 Ответить
А что опыт, лежат как лежали. На применяются, а то бубочка сцит что сдачи получит. Понимает гад, что ему еще после срока, предстоит с холопами водиться. В мокшандию ездить, концерты давать.
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09.11.2021 14:28 Ответить
Ну потаскали хлопці їх на полігонах і здали назад на зберігання. Оце і усе "бойове застосування". Треба іноді розуміти, що над тобою стебуться.
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09.11.2021 14:29 Ответить
В войсках их не видели.
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09.11.2021 14:34 Ответить
Накоплен огромный опыт показа ПТРК "Javelin" на парадах. можно делиться. ( Согласно условий поставки ПТРК "Javelin" должны храниться на складах, на очень большом расстоянии от зоны боевых действий. )
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09.11.2021 14:35 Ответить
Американцы прямо спрашивают. Зачем они поставляют Украине современное оружие, которое та не использует?
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09.11.2021 14:38 Ответить
Америкосы ж сами давали птрк с условием ,что использовать только при наступлении рф в Донбассе или при открытых боевых действиях рф на границе? или это уже пох? или полкан их с бодуна?или прикол такой?
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09.11.2021 15:11 Ответить
Джэвелин также применятется против укрепленных сооружений типа дзот или дот. Их как раз на Донбассе по линии противостояния с обеих сторон больше чем грибов в теплице! И американцев это не зря интересует - у них опыта окопной войны не было с 1914 года. Но, не в коня корм! Скоро и на Байрактары повесят ДАИшные камеры и будут они патрулировать трассу Киев-Чоп...
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09.11.2021 15:16 Ответить
джавелины ржавеют на складах а что уцелеет передадут кацапам когда сдадут Украину........скоро
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09.11.2021 16:18 Ответить
джавелины меняют ход войны, как стингеры в Афгане,
там особо учиться не надо: увидел - нажал и забыл,
где они и сколько их - никого не должно и па ть,
а поговорить о них ... это можно
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09.11.2021 16:46 Ответить
Ох і прикольна новина!
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09.11.2021 17:04 Ответить
Чем наши могут поделиться...если еще ни одного выстрела с Джавелика не сделали...Байрактар на многочисленные убийственный обстрелы, раз только за 3 года пукнул....И то ,все орки даже живы остались!...
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09.11.2021 23:38 Ответить
Давно пора испытать на фронте. Как Бацрактар. Только без огласки.
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10.11.2021 00:35 Ответить
 
 