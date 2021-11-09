Військові США поцікавилися досвідом України в застосуванні ПТРК "Javelin", - Генштаб ЗСУ
Американські військові на зустрічі з колегами із ЗСУ "цікавилися ефективністю та досвідом використання отриманої від США матеріально-технічної допомоги в ході виконання бойових завдань", причому "серед іншого увагу акцентували на застосуванні ПТРК Javelin".
Про це повідомила пресслужба Генштабу, передає Цензор.НЕТ.
"В оперативному командуванні "Північ" відбулася робоча зустріч Аташе Сухопутних військ при Посольстві США в Україні полковника Брендона Преслі з командувачем військ генерал-майором Віктором Ніколюком та офіцерами управління. У ході візиту сторони обговорили низку питань щодо безпекової ситуації у північно-східному регіоні України та напрямки співробітництва з США", - говориться в повідомленні.
- Наші підрозділи неодноразово проходили навчання за участі та під керівництвом американських інструкторів. Це і є один із результативних напрямків нашої спільної роботи. Сподіваюся, що співпраця буде тільки поглиблюватися, а позитивні результати нарощуватимуться, - зазначив командувач військ оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк.
"У ході брифінгу української сторони до американських партнерів була доведена інформація про безпекову ситуацію у зоні відповідальності ОК "Північ". Також окремо зупинилися на вже отриманому досвіді управління та підпорядкованих військових частин у ході участі в операції Об’єднаних сил за відповідними напрямками діяльності, зокрема в логістиці, розвідці, в системі зв’язку", - додали в Генштабі.
"Полковника Брендона Преслі та його помічника майора Джеймса Тіппетса цікавили ефективність та досвід використання матеріально-технічної допомоги, отриманої від США, у ході виконання бойових завдань українськими військовими. Серед іншого увагу акцентували на застосуванні ПТРК "Javelin", - зазначили в Генштабі.
Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки, а також безпілотників, гелікоптерів і літаків, що заходять на посадку.
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2. Это напоминание украинцам - что русские танки на границе с РФ, не спать!
3. Николюк - опытный военный. Рад что именно он сейчас возглавляет части "Пивнич".
Это именно его ребята взяли в свое время Александрова и Ерофеева.
он возглавлял 92-ю, которая единственная пыталась деблокировать наших под Илловайском. Но их всех разгромили.. так что человек обстреляный и злой.
Дороговато для учений.
А подо Львовом есть полигон? вот это новость.
Кацапы. как вы палитесь это капец.
- Як повідомили в офісі ЗЕ-презервадента, - їх зовсім не застосовують, бо вони дуже не подобаються Путіну і його найманцям в ЛуГандонії... як і в випадку з застосування Байрактара...
Для особо одаренных диванных икспердов, стратегаф, тактикаф и других праффесаров военных наук, которые тоже "в танке":
1. Максимальная эффективная дальность Джавелина 3000 метров
2. Стоимость выстрела - больше 200 килобаксов
3. Есть ссылки на сообщения, за время с момента принятия комплексов на вооружение, о том, что были попытки танковых прорывов или хотя бы выезда танков/др. бронетехники на огневые позиции наблюдаемые в оптика с?
4. Танк может, как и гаубица, вести огонь из укрытий, по навесной траектории на дальность до 10 км (смотри п. 1)
5. Сжигать Джавелин для того чтобы поломать блиндаж или пару-тройку пехотинцев? Ну не знаю .... может разумней взять для этого что-то менее экзотичное?
Логично.
- Эээээ...... Ммм........ Ааааа....... ими что, надо было СТРЕЛЯТЬ?!!!
на зесрань не звертати уваги - ці тварі не до Украіни.
свороваливзорвали)
Чи досвідом стрільби по мішенях на полігоні ?
Неудобный вопрос.
Не хотелось бы чтобы наши использовался как подставку под телевизор
- Можно.
- Ну и ...?
- Что "ну и"? Вы спросили, мы-ответили. Следующий вопрос, пожалуйста.
там особо учиться не надо: увидел - нажал и забыл,
где они и сколько их - никого не должно и па ть,
а поговорить о них ... это можно