Військові США поцікавилися досвідом України в застосуванні ПТРК "Javelin", - Генштаб ЗСУ

Американські військові на зустрічі з колегами із ЗСУ "цікавилися ефективністю та досвідом використання отриманої від США матеріально-технічної допомоги в ході виконання бойових завдань", причому "серед іншого увагу акцентували на застосуванні ПТРК Javelin".

Про це повідомила пресслужба Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"В оперативному командуванні "Північ" відбулася робоча зустріч Аташе Сухопутних військ при Посольстві США в Україні полковника Брендона Преслі з командувачем військ генерал-майором Віктором Ніколюком та офіцерами управління. У ході візиту сторони обговорили низку питань щодо безпекової ситуації у північно-східному регіоні України та напрямки співробітництва з США", - говориться в повідомленні.

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- Наші підрозділи неодноразово проходили навчання за участі та під керівництвом американських інструкторів. Це і є один із результативних напрямків нашої спільної роботи. Сподіваюся, що співпраця буде тільки поглиблюватися, а позитивні результати нарощуватимуться, - зазначив командувач військ оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк.

"У ході брифінгу української сторони до американських партнерів була доведена інформація про безпекову ситуацію у зоні відповідальності ОК "Північ". Також окремо зупинилися на вже отриманому досвіді управління та підпорядкованих військових частин у ході участі в операції Об’єднаних сил за відповідними напрямками діяльності, зокрема в логістиці, розвідці, в системі зв’язку", - додали в Генштабі.

"Полковника Брендона Преслі та його помічника майора Джеймса Тіппетса цікавили ефективність та досвід використання матеріально-технічної допомоги, отриманої від США, у ході виконання бойових завдань українськими військовими. Серед іншого увагу акцентували на застосуванні ПТРК "Javelin", - зазначили в Генштабі.

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Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки, а також безпілотників, гелікоптерів і літаків, що заходять на посадку.