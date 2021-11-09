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Новини Війна
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Військові США поцікавилися досвідом України в застосуванні ПТРК "Javelin", - Генштаб ЗСУ

Військові США поцікавилися досвідом України в застосуванні ПТРК

Американські військові на зустрічі з колегами із ЗСУ "цікавилися ефективністю та досвідом використання отриманої від США матеріально-технічної допомоги в ході виконання бойових завдань", причому "серед іншого увагу акцентували на застосуванні ПТРК Javelin".

Про це повідомила пресслужба Генштабу, передає Цензор.НЕТ.

"В оперативному командуванні "Північ" відбулася робоча зустріч Аташе Сухопутних військ при Посольстві США в Україні полковника Брендона Преслі з командувачем військ генерал-майором Віктором Ніколюком та офіцерами управління. У ході візиту сторони обговорили низку питань щодо безпекової ситуації у північно-східному регіоні України та напрямки співробітництва з США", - говориться в повідомленні.

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Військові США поцікавилися досвідом України в застосуванні ПТРК Javelin, - Генштаб ЗСУ 01

- Наші підрозділи неодноразово проходили навчання за участі та під керівництвом американських інструкторів. Це і є один із результативних напрямків нашої спільної роботи. Сподіваюся, що співпраця буде тільки поглиблюватися, а позитивні результати нарощуватимуться, - зазначив командувач військ оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк.

"У ході брифінгу української сторони до американських партнерів була доведена інформація про безпекову ситуацію у зоні відповідальності ОК "Північ". Також окремо зупинилися на вже отриманому досвіді управління та підпорядкованих військових частин у ході участі в операції Об’єднаних сил за відповідними напрямками діяльності, зокрема в логістиці, розвідці, в системі зв’язку", - додали в Генштабі.

"Полковника Брендона Преслі та його помічника майора Джеймса Тіппетса цікавили ефективність та досвід використання матеріально-технічної допомоги, отриманої від США, у ході виконання бойових завдань українськими військовими. Серед іншого увагу акцентували на застосуванні ПТРК "Javelin", - зазначили в Генштабі.

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Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Призначений для ураження бронетехніки, а також безпілотників, гелікоптерів і літаків, що заходять на посадку. 

Автор: 

Генштаб ЗС (6507) США (22568) Javelin (178)


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Топ коментарі
+34
Зеля ж запретил стрелять, какие джавелины? Так то с ними все ок, они в безопасности)))
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09.11.2021 13:12
+16
Не низя стрелять, а то будет из Германии обеспокоенность. А вот когда наши ребята гибнут каждый день , то все в порядке.. обеспокоенности нет.
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09.11.2021 13:14
+12
Про це повідомив зелений Генштаб. Сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалить.
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09.11.2021 13:14
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Зеля ж запретил стрелять, какие джавелины? Так то с ними все ок, они в безопасности)))
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09.11.2021 13:12 Відповісти
Про це повідомив зелений Генштаб. Сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалить.
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09.11.2021 13:14 Відповісти
1. Джавелины применяются, и успешно.
2. Это напоминание украинцам - что русские танки на границе с РФ, не спать!
3. Николюк - опытный военный. Рад что именно он сейчас возглавляет части "Пивнич".
Это именно его ребята взяли в свое время Александрова и Ерофеева.
он возглавлял 92-ю, которая единственная пыталась деблокировать наших под Илловайском. Но их всех разгромили.. так что человек обстреляный и злой.
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09.11.2021 13:50 Відповісти
Де їх застосовують ЗСУ?
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09.11.2021 13:54 Відповісти
на навчаннях десь під Львовом.
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09.11.2021 14:12 Відповісти
1 выстрел Джавелина стоит 2 млн долларов.
Дороговато для учений.
А подо Львовом есть полигон? вот это новость.
Кацапы. как вы палитесь это капец.
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10.11.2021 23:48 Відповісти
Эндрю с Вами поспорил бы, как и Киян. Но увы, их обоих убили. Помню интервью Ветра на Цензоре, где он обьяснял, что контрабанда в его районе невозможна из-за водной преграды, а буквально за день до него волонтеры показали видео паромной переправы, где все работало как на стройке 30х.. Меня тогда это очень удивило, как комбриг не может знать о переправе в сфере его ответственности? Тогда я еще не знал о угрозах Ветра волонтеру Галущенко и деталях зачистки места его убийства...
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09.11.2021 14:31 Відповісти
Питання, а чи є ще в наявності ті Джавеліни, зелупна влада ?
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09.11.2021 13:21 Відповісти
и клоун ответил с печалью - мыши их поели, нет джавелинов, но если каждому зелебобику дать по рогатке, то мы остановим танки которые мы не видим возле нашей границы.
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09.11.2021 14:19 Відповісти
Это тактичный намек зелупкам у власти. Кричите караул, убивают а стрелять не стреляете...
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09.11.2021 14:12 Відповісти
А тебе думать на ботоферме запретили или от природы такое тошнотворное?
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09.11.2021 14:25 Відповісти
-Американські військові на зустрічі з колегами із ЗСУ "цікавилися ефективністю та досвідом використання Джавелінів в ході виконання бойових завдань"

- Як повідомили в офісі ЗЕ-презервадента, - їх зовсім не застосовують, бо вони дуже не подобаються Путіну і його найманцям в ЛуГандонії... як і в випадку з застосування Байрактара...
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09.11.2021 14:27 Відповісти
Что за бред? что они там курят?
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09.11.2021 13:13 Відповісти
Кто курит ? Зелена гнидота чи Штати
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09.11.2021 13:19 Відповісти
Зелена гидота.
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09.11.2021 13:37 Відповісти
а вы с какой целью интересуетесь? хотите их травке рекламу сделать или чисто для себе?
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09.11.2021 13:45 Відповісти
Не низя стрелять, а то будет из Германии обеспокоенность. А вот когда наши ребята гибнут каждый день , то все в порядке.. обеспокоенности нет.
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09.11.2021 13:14 Відповісти
Не низя стрелять, а то будет из Германии обеспокоенность.

Для особо одаренных диванных икспердов, стратегаф, тактикаф и других праффесаров военных наук, которые тоже "в танке":
1. Максимальная эффективная дальность Джавелина 3000 метров
2. Стоимость выстрела - больше 200 килобаксов
3. Есть ссылки на сообщения, за время с момента принятия комплексов на вооружение, о том, что были попытки танковых прорывов или хотя бы выезда танков/др. бронетехники на огневые позиции наблюдаемые в оптика с?
4. Танк может, как и гаубица, вести огонь из укрытий, по навесной траектории на дальность до 10 км (смотри п. 1)
5. Сжигать Джавелин для того чтобы поломать блиндаж или пару-тройку пехотинцев? Ну не знаю .... может разумней взять для этого что-то менее экзотичное?
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09.11.2021 17:49 Відповісти
Тут про обеспокоенность, а не про танки. Германия показала себя во всей красе, впечатление такое, что пакт Молотова-Риббентропа продолжает работать. Надеюсь, Польша устроит коридор для беженцев Беларусь-Польша-Германия и Беларусь-Литва-Польша-Германия. А мы выразим озабоченность по этому поводу.
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09.11.2021 18:38 Відповісти
Трамп запретил в своё время Джавелины на Донбассе применять.
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09.11.2021 13:16 Відповісти
Разрешение только при наступлении орков на Донбассе или на границе с рф.
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09.11.2021 13:30 Відповісти
поэтому Трамп (в отличие от Обамы) передал Украине Джавелины.
Логично.
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09.11.2021 13:46 Відповісти
Мы же, главное, стрелять перестали. И Джавелины у нас только для телевизора. Будет нормальный президент - ипанем по врагу и вашей заморской штуковиной. Вот тогда и за опытом приходите. А пока вот как-то так...
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09.11.2021 13:16 Відповісти
- Мы вам три года назад подарили сто-пятьсот "Джавелинов", сколько вражеских танков вы уже уничтожили?
- Эээээ...... Ммм........ Ааааа....... ими что, надо было СТРЕЛЯТЬ?!!!
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09.11.2021 13:17 Відповісти
гарна гармата - тре давати ще і багато в війско.
на зесрань не звертати уваги - ці тварі не до Украіни.
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09.11.2021 13:26 Відповісти
Конечно надо узнать об умении управляться с Джавелинами, ведь танки и к границе, танки и гаубицы в ОРДЛ нагнала рф. Чтобы не получилось как Афганец - американское оружие "подарили" талибам.
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09.11.2021 13:27 Відповісти
Це нагадування касапам, що в ЗСУ є Джавеліни, і ще додатково поступлять.
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09.11.2021 13:29 Відповісти
Сподіваюсь що керівництву ЗСУ буде принаймні ...дуже соромно коли вони повідомлять партнерів із США що жодного разу не викоистовували ПТРК "Javelin"))) бо їм це заборонила агентура РФ з офісу президента
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09.11.2021 13:36 Відповісти
Ну, говорят, отличный опыт, разбирают как горячие пирожки
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09.11.2021 13:45 Відповісти
наше использование - уникальный метод складирования под открытым небом, как и 99% военных складов (что не своровали взорвали)
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09.11.2021 13:46 Відповісти
Досвідом зберігання?
Чи досвідом стрільби по мішенях на полігоні ?
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09.11.2021 14:07 Відповісти
не ну шо-то ж там недавно шмякнули (фрау и мсье перелякались жеж за ихтамнетов.. а рашка как взвыла? как будто по Воронежу попали))))
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09.11.2021 14:11 Відповісти
Украинские конструкторы утерли нос Джавелинам....придумали боевой дрон-Камикадзе с убойной силой...,Арабские страны уже беснуются заказывать покупать этот дрон...
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09.11.2021 14:17 Відповісти
Сколько вражеских танков уничтожили?
Неудобный вопрос.
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09.11.2021 14:18 Відповісти
Танки стали дерьмом еще в Грозном 28 декабря 1994 года....когда генерал Дудаев палил это говно на площади Минутка...
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09.11.2021 14:23 Відповісти
Нафига тогда нам Джавелины.
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09.11.2021 14:26 Відповісти
Вопрос то неудобный, а почему тогда ***** ссытся джавелинов?
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09.11.2021 14:25 Відповісти
***** ссытся не Джавелинов, а поставок современного вооружения.
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09.11.2021 14:27 Відповісти
***** просто ссыться, без повода, оно старенькое уже.
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09.11.2021 15:15 Відповісти
А вот он и видосик дрона-камикадзе..https://youtu.be/zggE3i0LrDQ https://youtu.be/zggE3i0LrDQ
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09.11.2021 14:19 Відповісти
Bayraktar видели все как применили, а FGM-148 Javelin как применяли против лаптеногих я не видел например, кто-то даст ссылку? Может конечно это секретно, но один раз бы стоило показать боевое применение, если оно было конечно.
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09.11.2021 14:22 Відповісти
тоже ничего не слышал про применение Джавелина

Не хотелось бы чтобы наши использовался как подставку под телевизор
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09.11.2021 15:00 Відповісти
- Можно поинтересоваться опытом боевого применения ПТРК Javelin?
- Можно.
- Ну и ...?
- Что "ну и"? Вы спросили, мы-ответили. Следующий вопрос, пожалуйста.
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09.11.2021 14:23 Відповісти
Вы не поняли...ОРДЛО сами себя заминировали вокруг..это типа Санктъ-чЛенинград образца сентября 1941 года....когда бараны Жюкова сами себя заминировали в Финском заливе... стадо идиотов...
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09.11.2021 14:25 Відповісти
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09.11.2021 14:35 Відповісти
А что опыт, лежат как лежали. На применяются, а то бубочка сцит что сдачи получит. Понимает гад, что ему еще после срока, предстоит с холопами водиться. В мокшандию ездить, концерты давать.
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09.11.2021 14:28 Відповісти
Ну потаскали хлопці їх на полігонах і здали назад на зберігання. Оце і усе "бойове застосування". Треба іноді розуміти, що над тобою стебуться.
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09.11.2021 14:29 Відповісти
В войсках их не видели.
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09.11.2021 14:34 Відповісти
Накоплен огромный опыт показа ПТРК "Javelin" на парадах. можно делиться. ( Согласно условий поставки ПТРК "Javelin" должны храниться на складах, на очень большом расстоянии от зоны боевых действий. )
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09.11.2021 14:35 Відповісти
Американцы прямо спрашивают. Зачем они поставляют Украине современное оружие, которое та не использует?
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09.11.2021 14:38 Відповісти
Америкосы ж сами давали птрк с условием ,что использовать только при наступлении рф в Донбассе или при открытых боевых действиях рф на границе? или это уже пох? или полкан их с бодуна?или прикол такой?
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09.11.2021 15:11 Відповісти
Джэвелин также применятется против укрепленных сооружений типа дзот или дот. Их как раз на Донбассе по линии противостояния с обеих сторон больше чем грибов в теплице! И американцев это не зря интересует - у них опыта окопной войны не было с 1914 года. Но, не в коня корм! Скоро и на Байрактары повесят ДАИшные камеры и будут они патрулировать трассу Киев-Чоп...
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09.11.2021 15:16 Відповісти
джавелины ржавеют на складах а что уцелеет передадут кацапам когда сдадут Украину........скоро
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09.11.2021 16:18 Відповісти
джавелины меняют ход войны, как стингеры в Афгане,
там особо учиться не надо: увидел - нажал и забыл,
где они и сколько их - никого не должно и па ть,
а поговорить о них ... это можно
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09.11.2021 16:46 Відповісти
Ох і прикольна новина!
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09.11.2021 17:04 Відповісти
Чем наши могут поделиться...если еще ни одного выстрела с Джавелика не сделали...Байрактар на многочисленные убийственный обстрелы, раз только за 3 года пукнул....И то ,все орки даже живы остались!...
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09.11.2021 23:38 Відповісти
Давно пора испытать на фронте. Как Бацрактар. Только без огласки.
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10.11.2021 00:35 Відповісти
 
 