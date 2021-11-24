Рішення США задіяти стратегічний нафтовий запас спрацює, але не миттєво, - Байден

Рішення Вашингтона про використання нафти зі стратегічного нафтового запасу не здатне миттєво вирішити проблему високих цін на пальне. Однак зрештою воно обов'язково відіграє позитивну роль.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші спільні зусилля не можуть одразу вирішити проблему. Однак, зрештою, вони призведуть до позитивних наслідків", - сказав він, виступаючи в Білому домі.

Також Байден запевнив, що високі ціни на енергоносії в США ніяк не пов'язані з його заходами щодо просування відновлюваних джерел енергії.

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Байден нагадав, що разом зі США свої стратегічні запаси вирішили використати Індія, Японія, Південна Корея, Великобританія. "Китай також, можливо, докладе зусиль", - додав він.

Раніше у вівторок Білий дім повідомив, що Байден розпорядився використати 50 млн барелів нафти із стратегічного нафтового запасу з метою знизити ціни на пальне для американців та забезпечити постачання нафти у світі.