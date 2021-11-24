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Рішення США задіяти стратегічний нафтовий запас спрацює, але не миттєво, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рішення США задіяти стратегічний нафтовий запас спрацює, але не миттєво, - Байден
Фото: CNN

Рішення Вашингтона про використання нафти зі стратегічного нафтового запасу не здатне миттєво вирішити проблему високих цін на пальне. Однак зрештою воно обов'язково відіграє позитивну роль.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші спільні зусилля не можуть одразу вирішити проблему. Однак, зрештою, вони призведуть до позитивних наслідків", - сказав він, виступаючи в Білому домі.

Також Байден запевнив, що високі ціни на енергоносії в США ніяк не пов'язані з його заходами щодо просування відновлюваних джерел енергії.

Читайте: Байден розпорядився задіяти стратегічний нафтовий резерв США для зниження цін та забезпечення постачання нафти у світі, - Білий дім

Байден нагадав, що разом зі США свої стратегічні запаси вирішили використати Індія, Японія, Південна Корея, Великобританія. "Китай також, можливо, докладе зусиль", - додав він.

Раніше у вівторок Білий дім повідомив, що Байден розпорядився використати 50 млн барелів нафти із стратегічного нафтового запасу з метою знизити ціни на пальне для американців та забезпечити постачання нафти у світі.

Автор: Ольга Лузан
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США покупают за рубежом примерно 7 млн. барелей в сутки. Так что 50 млн. да, это не много, но вполне существенно, чтобы повлиять на цены.
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23.11.2021 23:59 Відповісти
Последние 1-2 года наблюдаются серьезные подвижки в управляемом термоядерном синтезе и, как следствие, в создании термоядерного реактора. Если удастся запустить в обозримом будущем, запоребрик превратится в еще одну северную корею.
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24.11.2021 00:02 Відповісти
А что за подвижки? Основные надежды были связаны с проектом ИТЭР, но он заработает не раньше, чем через 5 лет.
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24.11.2021 00:10 Відповісти
5 и даже 10 лет для такого проекта - не срок. ,Еще недавно просвета вообще не было видно, сейчас научились держать нагретую плазму больше минуты (причем сразу в нескольких странах), а это прорыв.
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24.11.2021 00:55 Відповісти
Прорыв будет когда получаемая энергия превысит потраченную на удержание плазмы, а до этого ещё далеко (возможно на огромном ИТЭР удастся этого достичь). А до реальных серийных реакторов очень очень далеко.
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24.11.2021 01:21 Відповісти
"Китай також, можливо, докладе зусиль", - додав він

Чем выше цена на нефть, тем наглее действует *****.
Любопытно, что будет делать Китай...
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24.11.2021 00:06 Відповісти
Вот щас как никогда нужно что бы китай провел масштабные учения возле границ парашки пусть йухло танчики покатает туда сюда
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24.11.2021 06:52 Відповісти
запоздалая реакция на прокол...
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24.11.2021 00:12 Відповісти
Вот д--ил лучше бы он снял запрет на добычу сланцевой нефти газу и возобновил поставки нефти и газу с Аляски и Канады хотя что ждать с корупционер
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24.11.2021 01:39 Відповісти
 
 