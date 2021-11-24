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Труханов вніс 30 млн грн застави, - Антикорупційний суд

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Труханов вніс 30 млн грн застави, - Антикорупційний суд

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу як запобіжний захід у справі про злочинну організацію, повідомили у Вищому антикорупційному суді України (ВАКС) в середу.

"Труханов вніс заставу в сумі 30 млн грн у вівторок увечері", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 17 листопада судді Апеляційної палати ВАКС залишили без змін запобіжний захід Труханову у справі про злочинну організацію у вигляді застави в розмірі понад 30 млн грн.

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На початку жовтня 2021 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру меру Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, двом депутатам Одеської міської ради VII скликання та бізнесмену Володимиру Галантернику. Загалом у кримінальному провадженні фігурують 16 осіб, з яких, за даними НАБУ, десять є членами злочинної організації, а решта – учасники скоєння злочинів.

"Учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами - коштами місцевого бюджету та землею… для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії протягом 2016-2019 років громада втратила щонайменше шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га та 131 млн грн. Загальний розмір шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн", - повідомило НАБУ.

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Топ коментарі
+6
Тому що
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24.11.2021 11:55
+5
Откуда у бедного мера такие деньги?
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24.11.2021 11:47
+3
солома@elnazaro777



Залог в 30,2 млн. грн. за мэра Труханова внес нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский - бизнес-партнер Рината Ахметова.
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24.11.2021 11:32
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солома@elnazaro777



Залог в 30,2 млн. грн. за мэра Труханова внес нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский - бизнес-партнер Рината Ахметова.
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24.11.2021 11:32 Відповісти
Труханов мільярдер, він за себе міг і мільярд внести, і не один. Питання до судді чому така мала Застава?
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24.11.2021 11:45 Відповісти
Тому що
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24.11.2021 11:55 Відповісти
а за намоленного новинского в следующий раз внесет Труханов :D счет0:0
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24.11.2021 11:59 Відповісти
Звичайно, лайно підтримує подібне до себе...
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24.11.2021 11:34 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
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24.11.2021 11:37 Відповісти
Откуда у бедного мера такие деньги?
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24.11.2021 11:47 Відповісти
Общаковские?
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24.11.2021 11:50 Відповісти
По всім сусєкам єлі наскрібав
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24.11.2021 11:56 Відповісти
"штраф за проституцию? пожалуйста! в какой валюте желаете?"
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24.11.2021 11:49 Відповісти
Труханов передав усім полум'яний привіт... Хай живе українське судочинство - найсправедливіше у світі! Ура, товариші!
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24.11.2021 11:50 Відповісти
Никогда не понимала цель такого наказания как залог.Чел накрал у людей ,обогатился за счет преступных схем и поделившись с властью, вышел на свободу что бы продолжить и дальше воровать и заниматься махинациями.Фактически это рекет на государственном уровне, плюс безнаказанность преступников.
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24.11.2021 11:59 Відповісти
По сути залог это не наказание. Это сумма, которую вносит подозреваемый или его приближение, для того что бы показать что не убежит и не спрячется, будет исполнять предписания суда, иначе деньги тютю. После завершения дела залог возвращается. Как кредит в банке под залог автомобиля допустим, человек рискует машиной если нарушит договор)
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24.11.2021 12:08 Відповісти
)))Ну какое может быть наказание,если вышел под залог, замел следы преступления, подкупил или запугал свидетелей или вообще сдымил. Как правило после внесения залога,наказание отсутствует.
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24.11.2021 12:13 Відповісти
За только возможность внести такую " заставу" ( или даже в 30 раз меньшую) можно давать пожизненное.
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24.11.2021 12:01 Відповісти
шах и мат судовій гілці влади...
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24.11.2021 12:04 Відповісти
Я думаю, сумму залога надо приобщать к делу /как явное доказательство коррупции/!
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24.11.2021 12:08 Відповісти
Для ворюги такого рівня це не гроші,а так-дєтішкам на молочішко...
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24.11.2021 12:08 Відповісти
игры в демократию доведут до нового Голодомора и Быковни....
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24.11.2021 12:13 Відповісти
Лысые брутальные !!!! Их можно сразу вычислить!!!! Дресс Код у них!!!
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24.11.2021 12:16 Відповісти
вже одне це - доведений факт корупції
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24.11.2021 12:22 Відповісти
"портновский уголовный кодекс" вместо Уголовного Кодекса Украины,подразумевает именно такой абсурд.
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24.11.2021 12:22 Відповісти
Вот мне интересно, где честному, не берущему взяток человеку вот так в лёгкую взять 30 млн?
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24.11.2021 12:30 Відповісти
И шо нет вопросов откуда лаве?
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24.11.2021 12:33 Відповісти
Бабушка в наследство аставила. Она у нево сэмэчками на Привозе торговала...
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24.11.2021 12:46 Відповісти
Нє, нучьо так, нормально. Епоха злиднів дійсно в минулому, а хто цього не бачить - той праклятий парахабот!
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24.11.2021 12:44 Відповісти
Ці 30 млн були внесені в декларацію чиновника Труханова? Якщо -ні, то це привід для ще одного кримінального впровадження. НАБУ-Ау!
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24.11.2021 13:19 Відповісти
как 300 грн так с барского плеча почему их не растреливают((
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24.11.2021 18:11 Відповісти
 
 