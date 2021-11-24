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Новости Политика Украины
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Труханов внес 30 млн грн залога, - Антикоррупционный суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Труханов внес 30 млн грн залога, - Антикоррупционный суд

Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог как меру пресечения по делу о преступной организации, сообщили в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) в среду.

"Труханов внес залог в сумме 30 млн грн во вторник вечером", – сообщили "Интерфакс-Украина" в ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 17 ноября судьи Апелляционной палаты ВАКС оставили без изменений меру пресечения Труханову по делу о преступной организации в виде залога в размере более 30 млн грн.

В начале октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику. Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным НАБУ, десять являются членами преступной организации, а остальные – участники совершения преступлений.

"Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей… для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 га и 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы, составляет 689 млн грн", - сообщило НАБУ.

Также читайте: Дело Труханова: ВАКС назначил 2,6 млн гривен залога экс-прокурору

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Тому що
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24.11.2021 11:55
+5
Откуда у бедного мера такие деньги?
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24.11.2021 11:47
+3
солома@elnazaro777



Залог в 30,2 млн. грн. за мэра Труханова внес нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский - бизнес-партнер Рината Ахметова.
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24.11.2021 11:32
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солома@elnazaro777



Залог в 30,2 млн. грн. за мэра Труханова внес нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский - бизнес-партнер Рината Ахметова.
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24.11.2021 11:32 Ответить
Труханов мільярдер, він за себе міг і мільярд внести, і не один. Питання до судді чому така мала Застава?
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24.11.2021 11:45 Ответить
Тому що
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24.11.2021 11:55 Ответить
а за намоленного новинского в следующий раз внесет Труханов счет0:0
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24.11.2021 11:59 Ответить
Звичайно, лайно підтримує подібне до себе...
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24.11.2021 11:34 Ответить
https://youtube.com/watch?v=1QLEsG2BmPo
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24.11.2021 11:37 Ответить
Откуда у бедного мера такие деньги?
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24.11.2021 11:47 Ответить
Общаковские?
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24.11.2021 11:50 Ответить
По всім сусєкам єлі наскрібав
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24.11.2021 11:56 Ответить
"штраф за проституцию? пожалуйста! в какой валюте желаете?"
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24.11.2021 11:49 Ответить
Труханов передав усім полум'яний привіт... Хай живе українське судочинство - найсправедливіше у світі! Ура, товариші!
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24.11.2021 11:50 Ответить
Никогда не понимала цель такого наказания как залог.Чел накрал у людей ,обогатился за счет преступных схем и поделившись с властью, вышел на свободу что бы продолжить и дальше воровать и заниматься махинациями.Фактически это рекет на государственном уровне, плюс безнаказанность преступников.
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24.11.2021 11:59 Ответить
По сути залог это не наказание. Это сумма, которую вносит подозреваемый или его приближение, для того что бы показать что не убежит и не спрячется, будет исполнять предписания суда, иначе деньги тютю. После завершения дела залог возвращается. Как кредит в банке под залог автомобиля допустим, человек рискует машиной если нарушит договор)
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24.11.2021 12:08 Ответить
)))Ну какое может быть наказание,если вышел под залог, замел следы преступления, подкупил или запугал свидетелей или вообще сдымил. Как правило после внесения залога,наказание отсутствует.
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24.11.2021 12:13 Ответить
За только возможность внести такую " заставу" ( или даже в 30 раз меньшую) можно давать пожизненное.
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24.11.2021 12:01 Ответить
шах и мат судовій гілці влади...
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24.11.2021 12:04 Ответить
Я думаю, сумму залога надо приобщать к делу /как явное доказательство коррупции/!
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24.11.2021 12:08 Ответить
Для ворюги такого рівня це не гроші,а так-дєтішкам на молочішко...
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24.11.2021 12:08 Ответить
игры в демократию доведут до нового Голодомора и Быковни....
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24.11.2021 12:13 Ответить
Лысые брутальные !!!! Их можно сразу вычислить!!!! Дресс Код у них!!!
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24.11.2021 12:16 Ответить
вже одне це - доведений факт корупції
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24.11.2021 12:22 Ответить
"портновский уголовный кодекс" вместо Уголовного Кодекса Украины,подразумевает именно такой абсурд.
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24.11.2021 12:22 Ответить
Вот мне интересно, где честному, не берущему взяток человеку вот так в лёгкую взять 30 млн?
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24.11.2021 12:30 Ответить
И шо нет вопросов откуда лаве?
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24.11.2021 12:33 Ответить
Бабушка в наследство аставила. Она у нево сэмэчками на Привозе торговала...
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24.11.2021 12:46 Ответить
Нє, нучьо так, нормально. Епоха злиднів дійсно в минулому, а хто цього не бачить - той праклятий парахабот!
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24.11.2021 12:44 Ответить
Ці 30 млн були внесені в декларацію чиновника Труханова? Якщо -ні, то це привід для ще одного кримінального впровадження. НАБУ-Ау!
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24.11.2021 13:19 Ответить
как 300 грн так с барского плеча почему их не растреливают((
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24.11.2021 18:11 Ответить
 
 