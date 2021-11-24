В ЄС практично зупинили потік мігрантів до Білорусі, - Мішель

Чільний представник Європейського Союзу Шарль Мішель проголосив, що узгоджені й тверді дії показали здатність організації протистояти тому, що європейські лідери назвали гібридним нападом, який влаштував білоруський диктатор Олександр Лукашенко, спрямувавши мігрантів до кордонів з ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

Багато мігрантів переважно з Іраку, Сирії та з інших країн і далі залишаються в Білорусі з надією перейти кордон до Польщі або Литви чи Латвії, але у Євросоюзі вважають, що мігранти вже не прибувають до Мінська літаками в таких кількостях як раніше цієї осені.

"Наша єдність і спільні дії принесли результат. Ми практично зупинили потік мігрантів до Білорусі. Натовпи значно зменшені. Цей напад нас не вивів нас з рівноваги і ми зберігаємо пильність і дієвість", - сказав Мішель.

Заява Шарля Мішеля пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі, які мають бути оголошені незабаром.

"Ми повинні домогтися, щоб тим, хто там потерпає, була надана допомога", - сказав посадовець, повідомивши, що "Білорусь співпрацювала з Іраком в організації рейсів для повернення додому кількох сотень іракців".

За словами Шарля Мішеля зараз "ще надто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції (білоруської влади)", і він підкреслив, що Євросоюз зберігає обережність.

Мішель зізнався, що міграція - це "завжди болісна тема" для країн Європи.

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