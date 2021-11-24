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Новини За кордоном
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В ЄС практично зупинили потік мігрантів до Білорусі, - Мішель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В ЄС практично зупинили потік мігрантів до Білорусі, - Мішель

Чільний представник Європейського Союзу Шарль Мішель проголосив, що узгоджені й тверді дії показали здатність організації протистояти тому, що європейські лідери назвали гібридним нападом, який влаштував білоруський диктатор Олександр Лукашенко, спрямувавши мігрантів до кордонів з ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

Багато мігрантів переважно з Іраку, Сирії та з інших країн і далі залишаються в Білорусі з надією перейти кордон до Польщі або Литви чи Латвії, але у Євросоюзі вважають, що мігранти вже не прибувають до Мінська літаками в таких кількостях як раніше цієї осені.

"Наша єдність і спільні дії принесли результат. Ми практично зупинили потік мігрантів до Білорусі. Натовпи значно зменшені. Цей напад нас не вивів нас з рівноваги і ми зберігаємо пильність і дієвість", - сказав Мішель.

Заява Шарля Мішеля пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі, які мають бути оголошені незабаром.

"Ми повинні домогтися, щоб тим, хто там потерпає, була надана допомога", - сказав посадовець, повідомивши, що "Білорусь співпрацювала з Іраком в організації рейсів для повернення додому кількох сотень іракців".

За словами Шарля Мішеля зараз "ще надто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції (білоруської влади)", і він підкреслив, що Євросоюз зберігає обережність.

Мішель зізнався, що міграція - це "завжди болісна тема" для країн Європи.

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Не "дрімайте". Це затишшя - "перегрупування сил", "косячитимуть" і надалі по принципу як не з*їм, так понадкушую.
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24.11.2021 12:43 Відповісти
Мішель даремно заспокоює Європу. Нехай готуються платити данину Путлеру та Лукашенку 3,5 млн євро щомісяця за те, що вони тимчасово припинятимуть постачати своїх арабських шпигунів до Європи.
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24.11.2021 12:50 Відповісти
Так завезут через расейку. Как дети малые.
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24.11.2021 13:08 Відповісти
Путлеру нужны трупы беженцев у границ ЕС. Так он настраивает мусульман на совершение новых терактов в Европе.
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24.11.2021 13:13 Відповісти
Да ладно, с ****** договорничек заключили /он добился своих целей, что-то выторговал взамен/ и по ушам тут лапшу раскидывают!
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24.11.2021 13:13 Відповісти
Ну хоч на якийсь час *уйло-лукашенцька орда відступила. Користуйтеся, будуйте стіну! Ці покидьки не відступляцця! Йдуть на все, навіть на самознищення! В них просто не має виходу. А нам своє робити! Ми їх все одно переможемо без жодних сумнівів! І чхати нам на тих бубачьків з д'єрмаками. Вони є тимчасові, а Україна є вічна!
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24.11.2021 13:18 Відповісти
 
 