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Росія не надає медичну допомогу українським політв'язням, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Росія не надає медичну допомогу українським політв'язням, - Денісова

Трьом українським політв’язням, які утримуються в СІЗО-3 Новочеркаська в Ростовській області РФ, не надається медична допомога.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає Цензор.НЕТ.

"60-річний кримський татарин Енвер Омеров потребує хірургічного втручання для лікування гострого хронічного захворювання, Айдер Джаппаров після перенесеної коронавірусної інфекції має проблеми з диханням і біль у грудях, а також високий артеріальний тиск. Різа Омеров потребує допомоги стоматолога", - розповіла вона.

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"Всі троє неодноразово зверталися до адміністрації СІЗО-3 щодо надання медичної допомоги, втім безрезультатно. Своїми незаконними діями керівництво слідчого ізолятора порушує права на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, які закріплені 2 статтею Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - акцентувала Денісова.

"Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходи щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування. Закликаю міжнародну спільноту звернути увагу на порушення прав Енвера Омерова, Айдера Джаппарова та Різи Омеров, які незаконно утримується у російському слідчому ізоляторі, продовжити діяльність, спрямовану на захист прав усіх бранців Кремля та посилити тиск на країну-окупанта, аби змусити припинити порушення норм міжнародного права та негайно їх звільнити", - підсумувала омбудсмен.
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Не заважайте Бубочці святкувати день народження зєрмака....а то вони ну дуже "впєчатлітєльні" і ще шашлик в горло не піде ку@вам...

Бажаю патріотам України здоров'я, надіюсь , що ми всі разом подолаємо і зовнішнього і внутрішнього ворога...
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24.11.2021 17:03 Відповісти
 
 