УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53955 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
2649 40
сказ (13) Денісова (461) Червоний Хрест (109) Донбас (12898) Донецька область (1424)

На окупованій Донеччині розповсюджується сказ: вакцин не вистачає, - Офіс омбудсмена

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На окупованій Донеччині розповсюджується сказ: вакцин не вистачає, - Офіс омбудсмена

На тимчасово окупованих територіях Донецької області розповсюджується сказ, а окупаційна адміністрація там не вживає заходів для належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей для профілактики сказу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Офісу омбудсмена.

"На тимчасово окупованій території Донецької області загострилась проблема розповсюдження сказу, небезпечного як для людей, так і тварин. До місцевих лікарень звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин, задля отримання медичної допомоги, зокрема екстреного щеплення. У зв’язку з масовістю випадків в лікарнях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ. Окупаційною адміністрацією, яка діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, не вживаються заходи щодо своєчасного та належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей задля профілактики сказу, що унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалими особами", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скажена білка покусала двох людей у центральному парку Чернівців: декілька вулиць на карантині

На переконання українського омбудсмена Людмили Денісової, такі дії окупаційної адміністрації, яка діє на тимчасово окупованій території у Донецькій області, порушують норми міжнародного права, зокрема - Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

Тож Уповноважений ВРУ з прав людини звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням розглянути можливість забезпечення жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій області вакцинами для екстреної профілактики захворювання на сказ.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+24
Так вони ще в 2014 показилися, так що новина застарілі. Та й в принципі пох на них.
показати весь коментар
24.11.2021 12:44
+14
Та вдобавок і "скаженних" іхтамнєтов понаїзджало. Та нехай вони там всі переказяться.
показати весь коментар
24.11.2021 12:46
+10
Пусть спутником колют . Он на базе ветеринарных препаратов сделан 😀😀
показати весь коментар
24.11.2021 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вони ще в 2014 показилися, так що новина застарілі. Та й в принципі пох на них.
показати весь коментар
24.11.2021 12:44 Відповісти
Та вдобавок і "скаженних" іхтамнєтов понаїзджало. Та нехай вони там всі переказяться.
показати весь коментар
24.11.2021 12:46 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2021 13:29 Відповісти
Сказ у них росповсюджується ще з 2014 року, а то і раніше......
показати весь коментар
24.11.2021 12:45 Відповісти
От то друг друга поперекусают, и к москалям....
показати весь коментар
24.11.2021 14:32 Відповісти
там куди зашла пі.дорососія завжди сказ вбивств амародерства та інші блага рососійського народу
показати весь коментар
24.11.2021 12:50 Відповісти
Пусть спутником колют . Он на базе ветеринарных препаратов сделан 😀😀
показати весь коментар
24.11.2021 12:53 Відповісти
спутник вообще без базы сделан...
показати весь коментар
24.11.2021 14:33 Відповісти
Нєту там спутніка. Не завозят.
показати весь коментар
24.11.2021 15:20 Відповісти
Тю , то їх нормальний стан
показати весь коментар
24.11.2021 12:57 Відповісти
Вони скаженими завжди були.
показати весь коментар
24.11.2021 13:11 Відповісти
Епідемія ящура в них з 2013 року
показати весь коментар
24.11.2021 13:11 Відповісти
Бандформування показились, шолі?
показати весь коментар
24.11.2021 13:14 Відповісти
З 2004го нарешті побачили.
показати весь коментар
24.11.2021 13:15 Відповісти
Кацапи працюють по всіх напрямках. Цей сказ незабаром буде у нас.
показати весь коментар
24.11.2021 13:16 Відповісти
Они и так были неадекватные.
С бешенством - вообще будет армагедон.
показати весь коментар
24.11.2021 13:19 Відповісти
Нормально . Деокупація .
показати весь коментар
24.11.2021 13:22 Відповісти
куда опаснее там "руССкое" бешенство (оно давно там уже распространилось)!
показати весь коментар
24.11.2021 13:27 Відповісти

Извините,я знаю про Офис Президента. А что это за диво офис омбудсмена в Укране?Где его реквизиты,адрес и кто ним руководит а так-же его номер расчетного счета.Да убивать таких уродов мало.
показати весь коментар
24.11.2021 13:28 Відповісти
А що таке "офіс президента"? За конституцією не може бути ніяких офісів - а лише адміністрація
показати весь коментар
24.11.2021 14:16 Відповісти
Вірне зауваження.Але ЗЕ то Конституцію України даже не читав а не те щоб нею руководитися.Та і 95-й квартал лиш виконує те що йому напишуть сценаристи адже думати то їм нічим.
показати весь коментар
24.11.2021 14:22 Відповісти
Значит плохие сценаристы. Могли бы Зе что нибудь про Конституцию "по приколу" придумать, ведь Зе дипломированный юрист!
показати весь коментар
24.11.2021 16:23 Відповісти
скоріше дипломований довбо_об
показати весь коментар
25.11.2021 12:42 Відповісти
Вони з 14-го року вже скаженіли
показати весь коментар
24.11.2021 13:34 Відповісти
летом 2021 года мою родственницу укусила крыса на даче
в райцентре ( Богодухов) вакцины не нашлось
показати весь коментар
24.11.2021 13:38 Відповісти
сподіваюсь, що все обійшлося. Бо в нас був схожий випадок але з білкою
показати весь коментар
24.11.2021 14:15 Відповісти
Собак кусають запорєбриковські окупанти? бідні собаки....
показати весь коментар
24.11.2021 13:47 Відповісти
Бешеные там дамбасяне, а обвиняют покусанных ими собак.
показати весь коментар
24.11.2021 14:00 Відповісти
может вакцину давать той домбасятине? есть такая?
показати весь коментар
24.11.2021 14:12 Відповісти
Скажу вам по секрету у на теж з вакцинами від цієї недуги все вкрай погано
показати весь коментар
24.11.2021 14:14 Відповісти
Это бомбасятина бедных собачек покусала.
показати весь коментар
24.11.2021 14:15 Відповісти
Они думали: бежит хотдог, свежая закуска !
показати весь коментар
24.11.2021 15:52 Відповісти
Тоже мне новость. Они там уже давно ******** крымлём покусанные. И это похуже бешенства, практически неизлечимо.
показати весь коментар
24.11.2021 14:20 Відповісти
Beshenstvo - skrepa ruskovo mira , u nih eta povsednevnoje sastajanije ...vot ninada bilo s maskovijei svjazivatsa ! Ukraine bistro zabor stroitj nado , s tokom .
показати весь коментар
24.11.2021 14:40 Відповісти
Антиваксеры, убеждайте ОРДЛОвцев отказаться от вакцин, а переболеть бешенством ради природного иммунитета.
показати весь коментар
24.11.2021 15:06 Відповісти
Ваксерман , успокойся. Вакцины от бешенства проверены.
А "вакцины" от "ковида" - ещё нет, то есть насильная повальная вакцинация это проверка на живых людях.
показати весь коментар
24.11.2021 15:54 Відповісти
Ага, то есть пропаганда отказа от вакцин и повышенная смертность на подконтрольной Украине территории Вас устраивает, а аналогичная пропаганда в ОРДЛО - нет? Суду все ясно.
показати весь коментар
24.11.2021 16:00 Відповісти
Хочу вас всех обрадовать..в Украине проблема с антирабическим иммугоглобулином, который вводят перед вакциной после укуса..а без него вакцину вводить нельзя...
показати весь коментар
24.11.2021 16:39 Відповісти
 
 